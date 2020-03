Trứng gà bán chạy ở Pháp nhân mùa dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch, khách sạn hay nhà hàng. Họa người phúc ta, ngành thực phẩm lại có doanh thu tăng vọt trong thời kỳ có lệnh phong tỏa do hầu hết các hộ gia đình đều tự ‘‘cách ly’’ ở trong nhà. Một cách khá bất ngờ, trứng gà là một trong những mặt hàng bán chạy nhất ở Pháp nhân mùa dịch Covid-19.

Trong vòng hai tuần qua, bên cạnh những người sành nấu ăn, cũng có rất nhiều người Pháp do buộc phải ở nhà, đã trở thành ‘‘đầu bếp’’ bất đắc dĩ. Theo báo Le Parisien, chưa bao giờ các mạng dạy nấu ăn với các công thức đơn giản lại thu hút đông đảo lượt người truy cập như vậy.

Các món ăn không quá công phu cầu kỳ, không tốn nhiều thời gian mà cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều thành phần như các loại bánh quiches, crêpe, gaufre, cake với cá anchois và trái ôliu, các loại bánh nướng mặn cũng như ngọt … Không chỉ là một thú tiêu khiển cho qua thời gian như đọc sách, nghe nhạc hay xem phim, nấu ăn còn tạo cơ hội cho các gia đình quây quần lại với nhau ban đầu ở trong bếp và sau đó là quanh bàn ăn.

Các món ăn đơn giản mà người Pháp thường hay làm giống nhau ở một điểm : một trong những thành phần chính vẫn là trứng gà. Kết quả là dân Pháp trong thời gian qua đã mua rất nhiều trứng trong các siêu thị. Phần lớn cũng vì giá trứng gà khá rẻ, lượng protein đầy đủ không kém gì thịt cá và thời hạn sử dụng cũng tương đối lâu hơn so với nhiều thực phẩm tươi. Theo báo Le Figaro, điều đó giải thích vì sao nhu cầu mua trứng đã tăng vọt trong thời gian qua.

Theo ông Maxime Chaumet, tổng thư ký Ủy ban CNPO đại diện cho ngành sản xuất trứng gà ở Pháp, đa số các thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng đã buộc phải tuyển dụng thêm nhân viên, tăng thêm ca sản xuất, phần lớn vì đơn đặt hàng đã gia tăng từ 30% đến 60% trong tuần qua. Tại một số khu vực, các nhà sản xuất đã không phản ứng kịp thời, đến mức một số quầy siêu thị bị thiếu hàng trong những ngày cuối tuần.

Theo tuần báo Capital, sự ‘‘khan hiếm’’ nhất thời của trứng gà một phần cũng vì các hệ thống phân phối chuyên chở, các phương tiện giao hàng cũng đã gặp nhiều khó khăn hơn tại Pháp, do các biện pháp phong tỏa ngày càng được siết chặt. Đó là trường hợp của các siêu thị trên đường Lamarck, ở Paris quận 18 hay trên đại lộ Italie ở Paris quận 13.

Tại thành phố Orléans (vùng Loiret), các nhân viên làm việc ở một siêu thị Carrefour trên đường Royale (đại lộ nổi tiếng nhất thành phố) cho biết các hộp trứng gà được giao từ hồi sáng sớm thứ Sáu, và thông thường kho hàng này được bán trong ba ngày nay lại được bán sạch chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Một kịch bản tương tự đã diễn ra tại đại siêu thị Intermarché ở thành phố Champigny (vùng Marne). Khách hàng không còn trứng gà để mua vào buổi sáng đầu tuần, do trong hai ngày cuối tuần trứng gà bán rất chạy.

Theo ông Pascal Le Maire, tổng giám đốc tập đoàn Cocorette, tập hợp 680 nhà sản xuất tại Pháp cung cấp mỗi năm hơn 1 tỷ quả trứng gà cho người tiêu dùng : trứng gà là loại thực phẩm có nhiều chất protein và có thể được cất giữ trong tủ lạnh 28 ngày thay vì chỉ được có vài ngày như thịt bò tươi. Các hộ gia đình khi đi mua thức ăn để trữ sẵn trong tủ lạnh thường nghĩ đầu tiên hết tới trứng gà, sữa chua hay các loại phô mai.

Theo ông Yves de Le Fouchardière, chủ tịch hợp tác xã các nhà sản xuất trứng gà hiệu Loué ở vùng Sarthe, nhu cầu mua trứng gà tăng vọt đột ngột là do hai lý do. Đầu tiên hết là khách hàng mua trứng để dự trữ đề phòng, về điểm này trứng gà vẫn được xem như là một thức ăn bổ dưỡng hơn so với đồ khô và đồ hộp. Lý do thứ nhì là ‘‘hiệu ứng’’ đoàn tụ gia đình (thường thấy vào những dịp lễ lạt), anh em cùng một nhà có cơ hội về thăm bố mẹ, trước kia họ không có nhiều cơ hội, bây giờ lại dư dã thời gian để cùng làm bánh hay nấu ăn với nhau.

Chuyện làm bánh trong nhà là một nét văn hóa thường thấy nơi người Pháp, đặc biệt là đối với các em nhỏ, các gia đình Pháp thường có truyền thống dạy cho các em cách khuấy bột đổ bánh crêpe, nhồi bột làm bánh táo, bánh charlotte có trứng nhưng không cần đút lò, các loại bánh nướng thì có bánh hạnh nhân fiancier, bánh bột dừa congolais, hay đơn giản hơn nữa là loại bánh bông lan (madeleine) mà trong thành ngữ Pháp mùi hương của chiếc bánh luôn gắn liền với ký ức chưa phai mờ, những kỷ niệm tươi đẹp nhất của tuổi thơ.

