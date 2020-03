Virus corona : Đến lượt Chanel làm khẩu trang sau Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci

Ngành thời trang may mặc hạng sang tiếp tục tham gia cuộc chiến chống virus corona. Hôm 29/03/2020, đến lượt thương hiệu thời trang huyền thoại Chanel của Pháp nhập cuộc, lao vào việc sản xuất khẩu trang, bên cạnh các tên tuổi Pháp khác như Yves Saint Laurent, Balanciaga, hay Gucci của Ý.

Trước đó, các hãng mỹ phẩm cao cấp thuộc tập đoàn Pháp LVMH như Dior, Guerlain, Givenchy đã tập trung sản xuất gel rửa tay chống vi khuẩn cho bệnh viện Pháp.

Trong một thông cáo, Chanel cho biết quyết định “huy động các nhà sản xuất đối tác, các ê kíp - trong đó có 150 thợ may thuộc các bộ phận Hàng May Mặc Cao Cấp (Haute Couture), Hàng May Sẵn, Hàng Nghệ Thuật Nội Thất - sản xuất khẩu trang và áo blouse”. Chanel nói rõ: Một khi được chính quyền Pháp phê chuẩn, các mẫu sẽ được đưa ngay vào sản xuất.

Trong bối cảnh các bệnh viện Pháp thiếu khẩu trang nghiêm trọng, sáng kiến của Chanel rất đáng hoan nghênh. Không chỉ thế, thương hiệu nổi tiếng này còn thông báo tài trợ 1,2 triệu euro cho hệ thống bệnh viện Pháp để góp phần chống dịch.

Trước đó, hôm 24/03, tập đoàn hàng xa xỉ Kering của Pháp, cũng đã huy đông xưởng may của các thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn là Yves Saint Laurent và Balenciaga vào việc sản xuất khẩu trang.

Bên cạnh công việc sản xuất, Kering còn cho biết sẽ trao cho các cơ quan y tế Pháp 3 triệu khẩu trang mà tập đoàn đã mua ở Trung Quốc để chuyển về Pháp. Kering còn giúp một khoản tài chính “đặc biệt” cho viện Pasteur, hỗ trợ nghiên cứu về Covid-19.

Tại Ý, thương hiệu thời trang Gucci (cũng thuộc tập đoàn Kering) cũng thông báo lao vào sản xuất vật dụng y tế, cam kết sản xuất 1,1 triệu chiếc khẩu trang và 455.000 áo blouse cho nhân viên bệnh viện Ý, nước đứng đầu Châu Âu về dịch bệnh.

Ngoài những thương hiệu thời trang cao cấp như kể trên, những thương hiệu thời trang ít tên tuổi hơn cũng lao mặt trận khẩu trang, trang phục bảo hộ, đáp ứng lời kêu gọi của giới y tế.

Tại Pháp có thể kể đến các thương hiệu như Noyoco, Chantal Thomass, Saint James và Manifeste011. Nhìn chung, để đối phó với tình trạng khan hiếm khẩu trang trước mắt, ngành dệt may Pháp đã cố huy động lực lượng tham gia sản xuất, với hơn 300 công ty vừa và nhỏ đã ra sức làm ra được hơn 500.000 khẩu trang mỗi ngày.

Trong lãnh vực chống dịch, phải nói là tập đoàn LVMH đã nêu gương đầu tiên, khi ngay từ ngày 16 đã yêu cầu các cơ sở sản xuất mỹ phẩm Dior, Guerlain và Givenchy sản xuất gel rửa tay chống vi khuẩn. Dù không tự mình làm ra khẩu trang, nhưng LVMH đã bỏ ra khoảng 5 triệu euro để mua của một nhà sản xuất Trung Quốc 10 triệu chiếc khẩu trang chuyển về Pháp.

