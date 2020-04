Christophe, một người nghệ sĩ cầu toàn

Sinh năm 1945, Christophe, tên thật là Daniel Bevilacqua, xuất thân từ một gia đình người Ý nhập cư vào Pháp. Từ nhỏ ông đã say mê âm nhạc, từ nhạc Pháp, nhạc blues cho đến nhạc rock, đến mức bỏ cả chuyện học hành. Ông học guitare và harmonica, rồi khởi đầu sự nghiệp ca nhạc với nhóm « Danny Baby et les Hooligans ». Sau đó, Christophe tách ra hát riêng và đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Pháp.

Quảng cáo Đọc tiếp

Ca khúc nổi tiếng thế giới « Aline » của ông, ra mắt khán giả vào năm 1965, đã bán được đến một triệu bản ở Pháp và Bỉ, thậm chí vào năm 1966 đã có lúc đứng đầu bảng ở Israel! Christophe kể lại rằng ông đã viết nên bài hát này trên chiếc guitare chỉ trong vòng 15 phút khi đến ăn trưa ở nhà người bà. Ca khúc này ban đầu được sáng tác theo thể loại nhạc blues của Mỹ ( mà thuở nhỏ Christophe rất mê ), nhưng sau đó khi thâu vào dĩa được hòa âm lại thành một giai điệu mang tính pop hơn.

Nhưng Aline là cô gái nào mà Christophe kêu gào say đắm như vậy ? Mãi cho đến gần đây, Christophe mới tiết lộ đó chính là một cô gái Ba Lan có tên Aline Natanovitch, trợ lý của ông nha sĩ mà Christophe đến chữa răng. Chắc là cô này có nét đẹp quyến rũ đến mức làm xao xuyến tâm hồn của nhà ca sĩ trẻ. Nhưng theo lời kể của Christophe, sau một đêm mưa bão, Aline đã mất hút, không thấy trở lại nữa. Thành ra, bài hát Aline mới bắt đầu bằng câu: “ J’avais dessiné, sur le sable. Son doux visage qui me sourait. Puis il a plu sur cette plage. Dans cet orage, elle a disparu. Et j’ai crié, crié : « Aline » pour qu’elle revient. Et j’ai pleurré, pleuré, oh ! j’avais trop de peine »

Tiếp theo « Aline » là một loạt những thành công khác đưa tên tuổi Christophe lên ngang hàng với những nam danh ca thời ấy : « Les Marionnettes », « Oh mon Amour », « Main dans la main », « Belle »...

Một trong những album đánh đấu sự nghiệp âm nhạc của Christophe đó là « Les mots bleus », ra mắt công chúng năm 1974, mà trong đó ông nhờ nhạc sĩ Jean-Michel Jarre viết lời như đã từng viết lời cho album trước đó của Christophe “ Les paradis perdus”. Ca khúc “Les mots bleus” diễn tả nỗi lòng của một chàng trai quá rụt rè để tỏ tình bằng lời, mà chỉ có thể nói yêu nàng “bằng ánh mắt”

Christophe là một ca nhạc sĩ rất cầu toàn, mỗi album mà ông cho ra mắt công chúng đều được ông trao chuốt cho đến khi nào thật hoàn hảo theo ý của ông.

Trong album studio thứ 15 mang tên “Les Vestiges du Chaos” mới trình làng đầu tháng 4/2016, Christophe đã đưa vào đó những thể nghiệm mới về âm thanh, vẫn với niềm say mê âm nhạc vẫn không phai dù lúc đó ông đã bước vào tuổi 70. Christophe đã từng thổ lộ: “ Tôi vẫn sáng tác với cùng một triết lý như hồi tôi còn 15 tuổi, vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ công nghệ… »

Có thể nói « Les Vestiges du Chaos » là thành quả của 50 ca nhạc của Christophe, một tác phẩm mà ông đã dành ra đến 7 năm trời để thực hiện và đã được công chúng sốt ruột chờ đợi.

Thật ra, đối với Christophe, ca từ không quan trọng bằng tiếng nhạc, nói nôm na là cứ để tiếng nhạc đi trước, tự khắc lời ca sẽ theo sau. Với « Les Vestiges du Chaos », Christophe đưa chúng ta vào một thế giới đầy màu sắc của âm thanh, qua 13 ca khúc với các thể loại nhạc từ blues cho đến nhạc électro-rock, mà trong đó ông sử dụng rất nhiều giai điệu nhạc điện tử, với sự tham gia của những nhạc sĩ tên tuổi trong lĩnh vực này, chẳng hạn như bài « Dangereuse », với phần đệm nhạc của Jean-Michel Jarre.

Tuy Christophe tuổi đã cao nhưng album “ Les Vestiges du Chaos” lại rất « hiện đại » và vẫn thích hợp cho mọi lứa tuổi. Trong album mới, Christophe đã dành ra một bài hát tựa đề « Lou », để tưởng niệm Lou Reed, nam danh ca Mỹ, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như "Walk on the wild side", vừa qua đời cách đây 3 năm.

Là một nghệ sĩ rất cầu toàn, Christophe cũng rất cởi mở với những xu hướng nghệ thuật mới, luôn luôn canh tân âm nhạc của ông. Nhạc của Christophe cho tới nay vẫn không bị lỗi thời, bằng chứng là hai album mới nhất của ông ra năm ngoái, "Christophe, etc", vol 1 và vol 2, đã được công chúng tán thưởng nồng nhiệt, nhất là vì trong đó Christophe song ca với các ca sĩ đủ mọi thế hệ để trình bày lại các ca khúc tiêu biểu của ông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký