Covid-19 : Học sinh Pháp sẽ trở lại trường trên cơ sở tự nguyện của bố mẹ

Trong bối cảnh tình hình khống chế dịch Covid-19 còn đòi hỏi nhiều thời gian, việc học sinh trở lại trường sẽ dựa trên sự tự nguyện của bố mẹ, đó là thông báo của phủ tổng thống Pháp hôm 23/04/2020, trong lúc chính phủ đang chuẩn bị chiến lược dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 11/05.

Sau một cuộc họp giữa tổng thống Emmanuel Macron với các dân biểu địa phương, điện Elysée cũng thông báo là sẽ không có việc dỡ bỏ phong tỏa theo vùng, mà các chiến lược dỡ bỏ sẽ thích ứng với từng vùng.

Cụ thể, trong bản thông cáo, phủ tổng thống Pháp cho biết việc học sinh trở lại trường kể từ ngày 11/05 sẽ được tiến hành « từng bước, có sự phối hợp với các dân biểu địa phương, tùy theo tình hình thực tế của địa phương ». Ưu tiên sẽ được dành cho những em nhỏ nhất, những em chưa tự lập, và những em đang gặp khó khăn nhất. Nhưng điện Elysée nhấn mạnh : việc học sinh trở lại trường là không bắt buộc, mà sẽ dựa trên sự tự nguyện của bố mẹ.

Ngoài ra phủ tổng thống Pháp cũng cho rằng trong các phương tiện chuyên chở công cộng, kể từ sau ngày 11/05 rất có thể sẽ bắt buộc mọi người đeo khẩu trang để ngăn ngừa dịch Covid-19. Tổng thống Macron khuyến khích các thị trưởng đặt mua nhiều khẩu trang loại dành cho công chúng, nhưng đó là khuyến cáo chứ không bắt buộc.

Về tình hình dịch bệnh, hôm qua, Pháp ghi nhận thêm 516 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 lên 21.856. Nhưng trong khi đó, số bệnh nhân nặng phải nằm phòng hồi sức tiếp tục giảm trong ngày thứ 15 liên tiếp, nay chỉ còn 5.053 người, ít hơn 165 bệnh nhân so với hôm thứ Tư 22/4. Ngoài ra, mỗi ngày vẫn có thêm người nhập viện do bị nhiễm virus corona, nhưng tổng số bệnh nhân hiện nằm viện cũng tiếp tục giảm, chỉ còn 29.219, ít hơn 522 người so với hôm trước.

Đức: Số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng

Về tình hình dịch bệnh tại Đức, tính đến hôm nay, theo thống kê của viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, tổng số ca lây nhiễm ở nước này đã vượt quá 150.000 người, và tổng số ca tử vong là 5.321 người. Còn tại Ý, các số liệu công bố hôm 23/04/2020 cho thấy số ca tử vong mỗi ngày đã tăng trở lại, nhưng số ca nhiễm mới giảm đi. Ý vẫn là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ nhì thế giới, sau Hoa Kỳ với tổng cộng 189.973 ca nhiễm được xác nhận và 25.549 ca tử vong.

Tại Tây Ban Nha, theo số liệu được công bố hôm nay, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đã có thêm 367 người chết. Đây là số ca tử vong trong một ngày thấp nhất từ một tháng nay. Tổng số người chết vì dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha nay lên tới 22.524.

