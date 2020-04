Covid-19 : Giá thực phẩm ở Pháp gia tăng trong thời phong tỏa

Trong hơn một tháng phong tỏa, người Pháp có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình. Điều tích cực là họ học thêm cách nấu ăn, làm bánh. Điểm tiêu cực là cũng chính nhu cầu ấy đã khiến cho giá của một số thực phẩm gia tăng. Nếu như trứng gà hay đường trắng chỉ tăng từ 2% đến 4%, thì đổi lại giá bơ hay bột mì lại tăng thêm từ 9% đến 14%.

Theo khảo sát gần đây của hiệp hội người tiêu dùng ở Pháp UFC-Que Choisir, tiền đi chợ của người Pháp đã tăng 2,5% trong một tháng. Nhưng đó là cách tính trung bình, vì khi nhìn kỹ lại, các hộ gia đình nào tiêu thụ nhiều thực phẩm tươi như rau quả, trứng gà, thịt bò xay, phải chi nhiều tiền hơn cho một giỏ hàng tại siêu thị. Ngược lại, giá xăng dầu lại giảm cho những ai phải dùng xe hơi để đi chợ.

Để thực hiện cuộc khảo sát, hiệp hội UFC-Que Choisir đã so sánh giá hàng ngàn mặt hàng, trong đó có khoảng 250 nhu yếu phẩm bày bán tại nhiều siêu thị khác nhau (Cora, Auchan, Intermarché, E.Leclerc, Casino, Superrmarché U, Carrefour, Chronodrive hay là Colruyt Collect & Go). Giá khảo sát là giá tiêu dùng trung bình vào trung tuần tháng Tư so với trung tuần tháng Ba, khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực.

Người Pháp buộc phải ở trong nhà trong suốt thời gian có các biện pháp cách ly xã hội, nhưng họ vẫn đi chợ ít nhất mỗi tuần một lần. Và người tiêu dùng có một cảm nhận chung là giá cả đã gia tăng rõ rệt trong 4 tuần lễ qua chứ không phải đợi đến cuộc khảo sát gần đây của hiệp hội UFC-Que Choisir họ mới nhận thấy điều này. Nếu như giá bánh mì mềm cắt lát (loại dùng để làm bánh mì kẹp sandwich) đã giảm 2% thì ngược lại giá mì sợi (pasta) hay các loại bột để làm bánh ngọt hay mặn đều đã gia tăng 5-14%.

Điều này chủ yếu là do sự khan hiếm của một số sản phẩm. Nhu cầu của người tiêu dùng nhất thời tăng nhanh đặc biệt là các hộ gia đình mua dự trữ, trong khi mức cung lại không theo kịp. Về điểm này, các nhà sản xuất trứng, bơ sữa, thịt bò đã phản ứng khá nhanh chóng để tránh tình trạng khan hiếm trên các quầy siêu thị. Dù vậy, theo hiệp hội UFC-Que Choisir, có một hiện tượng khác góp phần làm tăng thêm khoản tiền đi chợ của người Pháp. Khối lượng mặt hàng tuy vẫn đầy đủ, nhưng các hiệu sản phẩm không còn được đa dạng như trước. Đặc biệt là các nhu yếu phẩm với giá phải chăng nhất đều biến mất (tiếng Pháp gọi là ‘‘marque distributeur’’ hay là ‘‘marque repère’’), người tiêu dùng phải chuyển qua mua các nhãn hàng khac với giá cao hơn. Chẳng hạn đối với bột mì làm bánh, số nhãn hiệu bột đã giảm 38%, nhưng giá trung bình của một kí lô bột mì lại tăng 14%.

Điều này lại càng rõ nét hơn đối với các gia đình mua nhiều trái cây và rau tươi. Theo hiệp hội UFC-Que Choisir, giá rau quả đã tăng trung bình 9%, nhưng thực tế cho thấy là một số thực phẩm tươi còn tăng nhiều hơn thế, đặc biệt là mướp xanh, ớt chuông, chanh và cà chua đã tăng thêm từ 16% đến 25%. Giá của các loại rau sạch (bio) lại càng đắt hơn, một kí lô cà chua chùm đạt tới ngưỡng hơn 6,5 euro.

Theo giải thích của ông Grégory Caret, thuộc hiệp hội người tiêu dùng UFC-Que Choisir, nhiều loại rau quả trước đây được nhập vào Pháp từ Tây Ban Nha và Maroc. Đó chủ yếu là các loại rau quả thông dụng nhất ở trong bếp như hành tây, cà rốt, mướp xanh, chanh vàng, cà chua, cà tím và người tiêu dùng ở Pháp thường dễ tìm thấy quanh năm suốt tháng. Việc đóng cửa biên giới, ngưng nhập khẩu các loại rau quả này buộc người Pháp phải chuyển qua mua các loại rau quả trồng ở Pháp, vốn có giá cao hơn, nhất là vào lúc nguồn nhân công gặt hái theo mùa cũng đang khan hiếm.

Còn theo ông Laurent Grandin, giám đốc liên đoàn Interfel, tập hợp các nhà sản xuất và cung cấp rau quả cho các siêu thị ở Pháp, chi phí vận chuyển hàng hóa đã gia tăng trong suốt thời gian phong tỏa, đó là chưa kể đến cách đóng gói thành từng bao, từng hộp để có thể bán hàng và giao hàng một cách dễ dàng hơn tại các cửa hàng drive. Điều đó đã khiến cho ngành cung cấp bao bì đã tăng giá khoảng 30%, và tác động trực tiếp đến giá trung bình của các loại rau quả cũng như các loại thực phẩm tươi.

Cũng theo ông Laurent Grandin, cho dù lệnh phong tỏa có được dỡ bỏ kể từ ngày 11/05/2020, nhưng có rất nhiều khả năng ngành sản xuất và phân phối vẫn tiếp tục giữ nguyên cách đóng gói bao bì, trong khi các cửa hàng vẫn phải duy trì các biện pháp giữ khoảng cách an toàn giữa những người đi mua sắm ở siêu thị, hầu trấn an tâm lý người tiêu dùng trong thời kỳ hậu phong tỏa.

