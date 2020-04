Covid-19 : Số ca tử vong giảm mạnh tại Pháp

Tại Pháp, số ca tử vong vì dịch Covid-19 giảm mạnh, trong khi chính phủ ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch dỡ bỏ dần dần lệnh phong tỏa kể từ ngày 11/05/2020.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo các số liệu do Tổng Cục Y Tế Pháp công bố chiều hôm qua 26/04/2020, trong vòng 24 giờ, có thêm 242 người chết vì dịch Covid-19, thấp hơn so với con số 369 ca tử vong của ngày hôm trước. Nếu tính riêng trong các bệnh viện thì chỉ có thêm 152 người chết, mức thấp nhất từ 5 tuần qua. Như vậy, tính từ đầu tháng 3 đến nay, ở Pháp đã có tổng cộng 22.856 người chết do bị nhiễm virus corona chủng mới. Trong khi đó, số bệnh nhân nặng phải nằm trong phòng hồi sức tiếp tục giảm trong ngày thứ 18 liên tiếp, nay chỉ còn 4682 người. Số người nằm viện cũng giảm đi chút ít.

Để chuẩn bị cho việc dỡ bỏ dần dần lệnh phong tỏa kể từ ngày 11/08 tới, trong những ngày qua, chính phủ Pháp đã ráo riết tham vấn, nhất là tham vấn các dân biểu địa phương. Kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa đề ra những điều kiện để hoạt động kinh tế và cuộc sống thường ngày của dân Pháp có thể khởi động trở lại kể từ ngày 11/05.

Kế hoạch này sẽ được thủ tướng Edouard Philippe công bố trước Quốc Hội chiều mai 28/04 và sẽ được các nghị sĩ thảo luận và biểu quyết ngay sau đó. Nhưng phe đối lập, từ Đảng Xã Hội, đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa, cho đến đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, đều mạnh mẽ chỉ trích chính phủ về việc đề xuất cuộc biểu quyết quá gấp rút này, không để cho họ thời gian để nghiên cứu nội dung. Họ yêu cầu dời lại cuộc bỏ phiếu.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Hội đồng khoa học cố vấn cho chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 đã đưa ra các khuyến nghị về việc dỡ bỏ « dần dần và có kiểm soát » lệnh phong tỏa. Các nhà khoa học đề nghị tiếp tục đóng cửa nhà trẻ và trường học cho đến tháng 9, nhưng vì chính phủ đã dự tính mở lại các trường kể từ 11/05, cho nên họ khuyến cáo bắt buộc đeo khẩu trang trong các trường trung học, đối với học sinh lẫn nhân viên của trường.

Ngoài vấn đề phòng chống dịch trong trường học, Hội đồng khoa học còn khuyến nghị cho phép người dân được đi từ vùng này sang vùng kia bằng các phương tiện giao thông công cộng, nếu các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh được tuân thủ. Tuy nhiên, họ khuyên dân Pháp không nên ra nước ngoài trong vài tháng tới.

Để chuẩn bị cho việc dỡ bỏ phong tỏa, chính phủ Pháp dự kiến sẽ dùng ứng dụng định vị mang tên StopCovid để xác định những người nào đã có tiếp xúc với những người bị nhiễm virus corona. Mục tiêu là báo động những người đó để họ đi xét nghiệm và tự cách ly. Ủy ban Quốc gia về Tin học và Các quyền tự do CNIL hôm qua đã cho ý kiến về vấn đề này. Đối với Ủy ban, trong bối cảnh khủng hoảng như hiện nay, ứng dụng nói trên là « phù hợp với các yêu cầu của châu Âu, nếu một số điều kiện được tuân thủ ». Theo CNIL, việc sử dụng StopCovid có hai bảo đảm đi theo đúng hướng : tự nguyện và nặc danh

Cũng nhằm chuẩn bị cho việc dỡ bỏ phong tỏa, đêm qua, bộ Y Tế công bố một thông tư theo đó kể từ hôm nay dân Pháp có thể mua khẩu trang gọi là khẩu trang « thay thế » trong các hiệu thuốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký