Covid-19: Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế đến 10/07

Tối 09/05/2020, Thượng Viện và Hạ Viện Pháp đã thông qua luật kéo dài « tình trạng khẩn cấp y tế » đến hết ngày 10/07 để chống dịch Covid-19. Tổng thống Emmanuel Macron tham vấn Hội Đồng Bảo Hiến trước khi ban hành luật mới vào tối 10/05.

Có hiệu lực trong vòng hai tháng kể từ ngày 24/03, tình trạng khẩn cấp y tế sẽ được kéo dài thêm một tháng rưỡi. Dự thảo luật đạt được sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng và thêm nhiều sửa đổi, nêu cụ thể các điều kiện về một số điểm chính: trách nhiệm hình sự của các tác nhân công và tư trong việc thực thi nhiệm vụ trong giai đoạn hậu phong tỏa (kể từ thứ Hai 11/05) ; quy định về di chuyển, phương tiện giao thông công cộng và mở cửa các cơ sở đón công chúng ; cách tầm soát bệnh nhân và người nghi nhiễm Covid-19 (thông tin cá nhân sẽ chỉ được lưu trong vòng 3 tháng) ; quy định về cách ly và mở rộng danh sách những người có thẩm quyền theo dõi các vi phạm liên quan đến tình trạng khẩn cấp y tế…

Theo AFP, một ngày trước thời hạn dỡ phong tỏa ngày 11/05, cả Pháp và Tây Ban Nha có một số dấu hiệu tích cực, với số ca tử vong thấp hơn so với hôm trước. Theo số liệu tối 09/05, Pháp ghi nhận thêm 80 người qua đời vì Covid-19 so với 178 ca vào hôm trước. Tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch là 26.310 người. Tây Ban Nha có thêm 179 bệnh nhân qua đời vì Covid-19, ít hơn 50 người so với hôm trước và hiện có số ca tử vong là 26.478, tính đến ngày 09/05.

Đi lại trong Liên Hiệp châu Âu bị hạn chế ít nhất đến ngày 15/06

Trong khi hoạt động thường nhật tại nhiều nước Liên Hiệp Châu Âu dần trở lại bình thường từ ngày 11/05, việc đi lại giữa các nước thành viên vẫn bị hạn chế ít nhất đến ngày 15/06. Khoảng 20 dân biểu Pháp thuộc đảng Cộng Hòa Tiến Bước và đảng MoDem lấy làm tiếc về tình trạng « kiểm soát » trên, đồng thời đề nghị mở rộng « các trường hợp đặc biệt » do « việc kéo dài kiểm soát gây chấn thương tâm lý ngày càng lớn ».

Dỡ bỏ một số hạn chế ở biên giới để tạo điều kiện cho công dân đi lại là một trong các điểm được Bruxelles nghiên cứu, cùng với mục tiêu cứu ngành du lịch, chiếm đến 1/10 GDP của Liên Hiệp Châu Âu. Theo Reuters ngày 09/05, để tránh tình trạng các công ty hàng không và lữ hành bị phá sản, thay vì hoàn tiền cho khách, Bruxelles có thể thiên về hướng hoàn bằng phiếu mua cho các hành khách bị hủy chuyến, theo đề xuất của 12 nước, trong đó có Đức.

