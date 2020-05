Covid-19 : Vì sao các tiệm tóc ở Pháp tăng giá

Sau hai tháng buộc phải ở nhà, một trong những chuyện đầu tiên mà người Pháp muốn làm chính là đi cắt tóc. Một khi bước chân vào tiệm, người tiêu dùng nhận ra ngay là bảng giá đã thay đổi so với cách đây hai tháng. Tính trung bình, các thợ làm tóc ở Pháp đã tăng giá từ 2 đến 5 euro trên các dịch vụ thông thường.

Cũng cần biết rằng tại Pháp, giá cắt tóc trung bình là 21,9 euro cho phái nam, 44 euro cho phái nữ. Giá này bao gồm các dịch vụ gội cắt và sấy tại các tiệm khai thác cùng một thương hiệu, còn các tiệm tóc gia đình tương đối rẻ hơn : 18,5 euro cắt tóc phái nam, 37 euro dành cho phái nữ. Thợ đến làm tóc tại nhà, giá càng mềm hơn nữa, tính trung bình là từ 14,6 euro (nam) đến 27 euro (nữ) cho mỗi đầu tóc.

Kể từ khi lệnh phong tỏa dần dần được dỡ bỏ, các tiệm tóc lần lượt mở cửa trở lại sau ngày 11/05/2020 nhưng với điều kiện là phải áp dụng các quy tắc an toàn cũng như những biện pháp ‘‘cách ly xã hội’’. Một mặt, cắt tóc theo giờ hẹn để tránh có quá nhiều khách hàng có mặt cùng lúc. Mặt khác, bảo đảm việc giữ khoảng cách an toàn giữa các khách hàng, điều đó có nghĩa là diện tích tiệm tóc càng nhỏ, số khách được tiếp đón lại càng ít.

Theo phản ánh của người tiêu dùng ở Pháp thông qua các mạng xã hội, trong đa số các trường hợp, việc tăng giá từ 2 đến 5 euro được tính vào giá chung và thường được thông báo với những tấm bảng dán ngoài cửa tiệm. Nhưng cũng có những trường hợp giá dịch vụ không được báo trước, và đến khi trả tiền, người tiêu dùng mới nhận ra trên hóa đơn thanh toán, có thêm một dòng chữ ‘‘phí phụ trội Covid-19’’. Nếu như người Pháp nhìn chung tỏ ra thông cảm về chuyện này, thì cũng có một số ý kiến thắc mắc: tại sao ngành làm tóc không quyết định một phí phụ trội cố định, để tránh tình trạng lạm dụng, vì khi không có quy định chung thì mạnh ai nấy làm.

Về việc tăng giá, Hội đồng quốc gia các công ty ngành làm tóc (CNEC) cho biết đã thông báo điều này từ đầu tháng 5 năm 2020. Để có thể hoạt động trở lại, các tiệm tóc buộc phải áp dụng các quy tắc an toàn, trong đó ngoài các loại xà bông và gel sát trùng, các chủ tiệm tóc còn buộc phải cung cấp khẩu trang và áo blouse loại dùng một lần cho khách hàng, còn thợ làm tóc thì phải đeo thêm kính che mặt và sử dụng các dụng cụ chỉ được dùng một lần, kể cả lược chải tóc, lọn cuốn tóc và lưỡi dao cạo. Các dụng cụ khác như lưỡi kéo hay tông đơ thì buộc phải tẩy rửa, khữ trùng sau mỗi lần sử dụng.

Theo ước tính của Hội đồng ngành làm tóc CNEC, chi phí phụ trội ấy ít nhất là 2 euro cho mỗi khách hàng, tuy nhiên, mỗi công ty trong ngành làm tóc được tự do quyết định về việc tăng giá, chủ yếu cũng vì các phí phụ trội không chỉ đơn thuần liên quan tới các dụng cụ, mà còn liên quan tới cách tổ chức hoạt động tại các tiệm tóc. Theo ông Christophe Doré, chủ tịch Liên đoàn ngành làm tóc UNEC, có hai lý do giải thích cho việc tăng giá dịch vụ tại các tiệm tóc. Trước hết, việc áp dụng các quy tắc bảo đảm an toàn cho khách hàng dù muốn hay không đã làm giảm năng suất của các thợ làm tóc. Thời gian dành cho việc tẩy rửa các dụng cụ hay quét dọn làm sạch chỗ khách ngồi là khoảng 5 phút sau mỗi khách hàng, nhưng sau một tuần lễ làm việc, thời gian tính gộp lại trở nên khá nhiều.

Đối với các thợ làm tóc, ngoài việc sử dụng thuốc khử trùng, họ còn phải thay đổi găng tay, khẩu trang và dụng cụ sau mỗi khách hàng. Bên cạnh đó, họ còn phải liên tục làm sạch mọi thứ sau mỗi lần cắt tóc, trước khi tiếp đón một khách hàng mới. Thời gian dành cho việc tẩy rửa quét dọn càng dài bao nhiêu, thời gian dành cho việc cắt tóc càng ít bấy nhiêu. Việc áp dụng triệt để các quy tắc an toàn chẳng những tác động trực tiêp tới năng suất làm việc, mà còn khiến cho doanh thu của thợ làm tóc bị giảm sút.

Các tiệm tóc không còn có sự lựa chọn nào khác, họ phải áp dụng các biện pháp phòng dịch (chủ yếu là để trấn an khách hàng), bằng không họ phải tiếp tục đóng cửa vì không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn. Theo anh Raphaël Perrier, 38 tuổi, từng 4 lần đoạt chức vô địch thế giới kể từ năm 2002 trở đi và hiện là chủ của nhiều tiệm tóc tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pháp, dĩ nhiên là người tiêu dùng thường có tâm lý không muốn trả thêm tiền, nhưng khách hàng cần nên hiểu rằng, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho cả hai phía, khách hàng cũng như nhân viên. Do các biện pháp an toàn này đều khá tốn kém, cho nên theo anh, không có gì là quá đáng khi khách hàng cũng như tiệm tóc mỗi bên chịu một phần chi phí.

Anh Raphaël Perrier cho biết thêm, đối với các thương hiệu lớn, khai thác cùng lúc nhiều tiệm tóc, thì các công ty này có thể giảm bớt phí tổn khi mua giá khẩu trang, kính che mặt hay gel sát trùng với giá sỉ. Các khẩu trang hiện được bán với giá lẻ là 0,95 euro mỗi chiếc. Nhưng đối với các tiệm tóc nhỏ, thường là những công ty gia đình hay chỉ có một hoặc hai nhân viên, thì họ phải chi trả cho mọi thứ, thời hậu phong tỏa lại càng khó khăn hơn đối với họ, nếu muốn mở cửa trở lại. Thực tế ấy lai càng làm lộ rõ những khuyết điểm của một ngành có nhiều thợ hoạt động độc lập, nhiều người lập công ty một mình, thay vì về làm nhân viên cho các công ty lớn. Dịch Covid-19 đe dọa trực tiếp mô hình của ngành làm tóc, có khá nhiều công ty tư nhân lần này có nguy cơ ‘‘sập tiệm’’. Điều đó giải thích vì sao đa số khách hàng tỏ ra thông cảm trước việc tăng giá từ 5% đến 10%.

