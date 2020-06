Hậu Covid-19 : Giá tiêu dùng ở Pháp có nguy cơ tăng thêm

Quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, tiệm thẩm mỹ, vé tàu cao tốc hay vé máy bay, liệu các ngành này sẽ tăng giá kể từ tháng 6 trở đi, một khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ hoàn toàn. Trước mắt, các ngành dịch vụ có quan hệ trực tiếp với nhiều khách hàng hẳn chắc sẽ tăng giá, như trường hợp của các tiệm cắt tóc đã tăng trung bình từ 2 đến 5 euro.

Kể từ khi nước Pháp nới lỏng từng bước các biện pháp phong tỏa, nhiều doanh nghiệp cũng như các công ty trong ngành phục vụ đã đầu tư vào việc mua khẩu trang, găng tay, kính mắt bằng nhựa, các loại thuốc sát trùng, tấm chắn bằng mica ... Ngoài ra, để tôn trọng ‘‘giãn cách xã hội’’, các cửa hàng buộc phải giới hạn số lượng khách hàng tiếp đón. Các phí đầu tư này cũng như sự hạn chế về số lượng khách hàng khiến cho các công ty tăng thêm giá dịch vụ.

Hiện giờ, vẫn chưa có khảo sát chi tiết nào về vấn đề này, thế nhưng theo ông Patrick Artus, trưởng ban tài chính thuộc ngân hàng Natixis, trong thời gian tới, có khoảng 40% ngành kinh doanh dịch vụ sẽ tăng giá. Theo chuyên gia này, nhiều ngành liên quan đến cung ứng, phân phối trực tiếp, dịch vụ chuyên chở cũng như các ngành nghề mà nhân viên không thể làm việc từ xa và khách hàng tuy được phục vụ, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn. Đó là một trong những lý do khiến cho nhiều quán ăn nhỏ không thể tiếp khách ở bên trong mà buộc phải có ‘‘không gian mở rộng’’ để đón khách ở ngoài trời. Do phải thay đổi cung cách kinh doanh, một số tiệm ăn chẳng hạn theo dự phóng của ông Patrick Artus, sẽ mất khoảng một nửa số khách hàng.

Các quán cà phê hay quán bia sẽ mở cửa phục vụ kể từ hôm 02/06/2020, tuy nhiên các chủ quán buộc phải đặt bàn ghế sao cho giữ được khoảng cách ít nhất là một mét giữa các khách hàng với nhau. Theo ông Hervé Becam, phó chủ tịch của cơ quan tổ chức Umih, liên đoàn các ngành phục vụ và khách sạn thì các hàng quán do phải hạn chế số khách trong ngày cho nên doanh thu sẽ giảm mất từ 40% đến 50%. Để tránh bị thất thu quá nhiều, một số hàng quán có thể sẽ tăng thêm phí trên bảng giá dịch vụ. Về điểm này, liên đoàn Umih cho biết là không khuyến khích việc tăng giá, bởi vì biện pháp này chỉ là tạm thời, chứ không có lợi về lâu về dài.

Còn theo nhà đầu bếp Christophe Marguin, chủ tịch của Hiệp hội Les Toques Blanches Lyonnaises, được thành lập từ năm 1936 và tập hợp các chuyên gia ẩm thực nổi tiếng ở thành phố Lyon, ông hoàn toàn chống lại việc tăng giá cho dù các doanh nghiệp phải đầu tư thêm vào các trang thiết bị an toàn. Theo ông, khi tăng giá trong thời gian hậu phong tỏa, thì thay vì khuyến khích thực khách trở lại các tiệm ăn, các chủ tiệm ăn lại có nguy cơ bị mất khách. Theo ông, các nhà hàng nên có các chương trình khuyến mại, để giúp tăng lại dần số lượng khách hàng.

Trong ngành chuyên chở, vé xe lửa cũng như vé tàu cao tốc nói chung đã không gia tăng, mặc dù công ty đường sắt SNCF của Pháp chi có thể bán 50% số ghế ngồi để tuân thủ các quy tắc về khoảng cách an toàn. Theo ông Christophe Fanichet, giám đốc bộ phận khách hàng của công ty SNCF, giá tàu cao tốc vẫn được giữ nguyên và không có chuyện thay đổi giá, để bù đắp lại mức thâm hụt liên quan tới thời kỳ phong tỏa. Tuy nhiên, hiệp hội người tiêu dùng ở Pháp lưu ý là giá chuyên chở vẫn lên xuống theo luật cung cầu, giá đi xe ca hay tàu cao tốc vẫn đắt hơn nhiều vào những thời điểm cuối tuần hay nghỉ lễ do số chỗ ngồi bị giới hạn trong khi số người muốn đi, lại rất đông. Điều này lại càng rõ nét hơn trong ngành hàng không dân sự, vé máy bay Air France nội địa được duy trì ở một mức khá cao do lượng hành khách khá đông, trong khi công ty này chỉ được quyền bán ghế ngồi xen kẽ trên máy bay.

Một trong những ngành mà người tiêu dùng có thể nhận thấy ngay sự giảm giá chung là thị trường xe hơi. Doanh thu của ngành công nghiệp sản xuất ô tô đã dừng hẳn lại trong 2 tháng phong tỏa. Kết quả là cho đến giữa tháng 05/2020, doanh thu thị trường xe hơi Pháp đã giảm gần 90%. Hiện thời, có ít nhất 400.000 chiếc xe hơi mới và nửa triệu chiếc xe cũ bị tồn đọng trên thị trường, mà ít có ai mua. Để bán ‘‘hàng tồn kho’’, các đại lý phân phối đã tung ra những chương trình khuyến mại trên một số kiểu xe cần được bán gấp. Theo hiệp hội người tiêu dùng ở Pháp, khách hàng có thể tìm thấy một số kiểu xe với giá rẻ hơn khoảng 30% so với cùng thời kỳ năm trước.

Đó là trường hợp của hiệu xe Micra của Nissan. Hãng Citroen tặng thêm nhiều khoản dịch vụ phụ trội mà chỉ lấy 1 euro tượng trưng. Trong khi người tiêu dùng có thể mua xe Peugeot mới, nhưng chỉ thanh toán các khoản trả góp từ đầu năm 2021 trở đi. Xu hướng giảm giá xe có thể được duy trì vào mùa hè năm 2020, chừng nào số xe hơi vẫn còn nhiều. Do ngành sản xuất xe hơi đang phải chi thêm khá nhiều tiền trong việc quản lý hàng tồn kho, cho nên mới áp dụng các biện pháp ưu đãi như vậy.

