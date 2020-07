Tạp chí xã hội

Sau thời gian toàn nước Pháp phong tỏa chống dịch bệnh Covid-19, trong sự mong chờ của nhiều thực khách và giới kinh doanh, nhà hàng, quán xá dần dần được mở cửa trở lại.

Quảng cáo

Đây cũng là dịp để các nhà hàng sắp xếp lại tổ chức kinh doanh, phục vụ khách, tìm hướng đi mới phù hợp với tình hình dịch bệnh, chuẩn bị đối mặt với những khó khăn thách thức khi tương lai trước mắt vẫn còn nhiều điều chưa đoán định được.

Thà đóng cửa còn hơn!

Thở phào nhẹ nhõm vì được mở cửa kinh doanh trở lại, nóng lòng đón các thực khách, nhưng ẩn chứa sau đó là nỗi lo làm thế nào đảm bảo an toàn cho cả thực khách và nhân viên nhà hàng, đảm bảo thu đủ bù chi, khi có nhiều khoản chi phát sinh để đảm bảo an toàn dịch tễ, như mua dung dịch rửa tay tiệt trùng, trang bị khẩu trang cho nhân viên, tăng cường dọn dẹp vệ sinh khử trùng, mua vách ngăn bàn ăn, trong khi khả năng phục vụ thực khách ăn tại chỗ lại giảm mạnh do yêu cầu về giãn cách xã hội … Nhiều chủ nhà hàng thậm chí đã quyết định không mở cửa trở lại, vì tự thấy kinh doanh thời hậu Covid-19 sẽ không mang lại đủ doanh thu để duy trì nhà hàng. Với họ, thà đóng cửa còn hơn!

Đó là tâm sự của nhiều chủ nhà hàng, trong đó có bà Denise Champtiaux, chủ nhà hàng Chez Denise, thành phố Uzerche. Trả lời phỏng vấn đài France 3 ngày 28/05/2020, bà chia sẻ quyết định khó khăn : « Tôi không có ý định mở cửa lại nhà hàng. Tôi không có đủ chỗ. Tôi chỉ có thể xếp chỗ cho 20 khách trong nhà hàng trong khi bình thường chúng tôi có khả năng phục vụ tới 40 thực khách. Thế nên tôi không thể tuyển dụng lại các nhân viên của mình. Tôi sẽ không có đủ nguồn thu để trả lương cho họ cũng như thanh toán các khoản chi khác”.

Thuận lợi từ phương thức bán hàng cho khách mang đi

Khách hàng giảm, doanh thu giảm, đó là tình cảnh chung hiện giờ của các nhà hàng. Nhưng có lẽ trong bối cảnh này, những nhà hàng hoạt động theo phương thức bán hàng cho khách mang đi đang có nhiều thuận lợi hơn những nhà hàng phục vụ thực khách ăn tại chỗ kiểu truyền thống. Do sợ bị lây nhiễm bệnh, nhiều người dân vẫn muốn mua món ăn do các nhà hàng chế biến nhưng để mang về ăn tại nhà, tránh tiếp xúc với nhiều người xung quanh. Chị Trần Phương Hoa, chủ nhà hàng Lele Vietnam, quận 11 Paris, giải thích với RFI việt ngữ :

« Trong thời gian dịch Covid vừa qua thì nhà hàng cũng gặp khó khăn. Đầu tiên là chúng tôi phải đóng cửa hai tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi có làm các bữa ăn vói món bò bún để ủng hộ 2 bệnh viện ở Paris : bệnh viện Pitié-Salpêtrière và bệnh viện Saint Antoine. Chúng tôi quay trở lại mở cửa vào ngày 11/05. Nhà hàng của chúng tôi không phải theo diện nhà hàng truyền thống mà mô hình của chúng tôi là bán cho khách mang đi là chủ yếu, nên nói về ảnh hưởng thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều so với trước kia.

Đối tượng khách hàng thì toàn bộ đều là dân văn phòng và nhà hàng chỉ mở vào buổi trưa. Bây giờ, dân văn phòng đi làm ít hơn nên khách hàng cũng giảm đi phải đến 70% so với trước dịch. Bây giờ, mỗi người đi làm chỉ 1-2 buổi/tuần và mọi người dự kiến là phải đến sau tháng 09 thì mọi hoạt động mới quay lại như bình thường. Nhưng có một điều là khi quay trở lại thì tôi thấy dù số khách thì giảm, nhưng tâm lý của mọi người lại là tránh va chạm nên mọi người lại đặt những đơn hàng lớn hơn cho cả gia đình, bạn bè và để ăn uống ở nhà, chính vì thế mà doanh thu của nhà hàng không giảm quá nhiều so với trước khi bị phong tỏa. »

Trước dịch, nhà hàng Sen Việt, quận 3, Paris chuyên phục vụ khách văn phòng, rất đông khách. Nhưng nay do dịch bệnh, người lao động làm việc từ xa nhiều, nên nhà hàng của chị Lê Thị Hoa cũng vắng khách hơn. Để cải thiện doanh thu, nhà hàng đã đăng ký dịch vụ của các kênh giao hàng trên mạng. Chị Lê Thị Hoa giải thích thêm với RFI tiếng Việt :

« Thực sự sau phong tỏa Covid-19, nhà tôi hoạt động trở lại thì tôi thấy lượng khách bị giảm đi rất nhiều vì khách trong khu vực của tôi chủ yếu là khách văn phòng và mọi người vẫn còn làm việc ở nhà, nên doanh số của tôi gần như chỉ đạt 30% so với trước đây. Rất khó khăn khi tôi sắp xếp công việc cho nhân viên cũng như đảm bảo các khoản chi phí của nhà hàng hiện tại. Nhà tôi trước đây chủ yếu là khách mang đồ ăn đi, chiếm 80% doanh số của cửa hàng. Khách ăn tại chỗ cũng có nhiều nhưng không nhiều bằng khách mang đi. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi người đều là mang đi.

Trước đây nhà hàng của tôi cũng thuộc dạng đông khách, buổi trưa phục vụ không xuể nhưng tôi không đăng ký các kênh giao hàng như Delivroo hay Uber. Nhưng bây giờ thì nhà tôi đã phải đăng ký qua những kênh giao hàng như thế, để bù đắp lại phần doanh thu thiếu hụt so với trước đây. Đấy là thay đổi lớn nhất ».

Trong cái rủi liệu có cái may nào hay không ? Giai đoạn giải tỏa hậu Covid-19 mang lại cơ hội nào cho nhà hàng ? Chị Lê Thị Hoa chia sẻ : « Trong giai đoạn này thì tôi chưa nhìn thấy điều gì thuận lợi. Nhưng tôi hy vọng là kênh giao hàng online sẽ phát triển thêm một chút để đẩy doanh thu của tôi lên. Có thể là nhiều nhà hàng nhỏ sẽ có sức cạnh tranh với các nhà hàng lớn vì người ta không ngồi tại chỗ nên chủ yếu quan tâm đến chất lượng. Và đây cũng là thời điểm thuận lợi cho các nhà hàng nhỏ như của tôi có chỗ trong lòng thực khách hơn vì người ta không coi trọng chỗ ngồi phải rộng rãi hay thế nào, tất cả đều là mang đi nên người ta sẽ chọn dựa vào khẩu vị. Đấy là điểm cộng để có thêm khách hàng trong thời điểm này ».

Tương lai nào cho các nhà hàng ?

Không chỉ khó khăn về doanh thu trước mắt, nhiều chủ nhà hàng khác còn lâm vào cảnh không biết phải làm thế nào, không dám mạo hiểm đầu tư vì không biết điều gì sẽ chờ đón họ thời hậu Covid. Một chủ nhà hàng ở Uzerche nhấn mạnh trên đài France 3 : « Vấn đề là chúng tôi không nhìn thấy tương lai sẽ thế nào. Chúng tôi không nắm được điều gì. Chúng tôi không biết chúng tôi có thể đầu tư thế nào. Chúng tôi không biết có thể tuyển dụng bao nhiêu người. Chúng tôi phải tuyển dụng người cho 4 tháng tới đây, nhưng giờ thì tất cả đều phải đình lại hết, chúng tôi đang bị mắc kẹt ».

Chưa biết tương lai sẽ thế nào chính là điều khiến nhiều chủ nhà hàng đau đầu nhất. Anh Baptiste Renouard, quản lý nhà hàng OCHRE, Paris, nhấn mạnh trên đài France 24, ngày 29/05/2020 : « Nhà bếp của chúng tôi chuẩn bị các món ăn để khách mang theo và để giao hàng đến nhà cho khách từ ngày 24/03. Chúng tôi đã phản ứng rất nhanh và kể từ đó, tất nhiên là chúng tôi đã quen với việc đeo khẩu trang và găng tay khi làm việc. Ở phòng ăn, mặc dù các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh vốn đã rất là nghiêm ngặt, nhưng tất nhiên là chúng tôi vẫn phải nâng cao mức độ lên thêm một bậc nữa.

Giờ đây, để mở cửa trở lại, tôi đợi đến đầu tháng Bảy. Tôi đã nhờ bố mẹ tôi đến nhà hàng 2-3 lần để họ thử làm thực khách ngồi ở bàn ăn. Ở những lần thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi tập với 1-2 nhân viên phục vụ để xem triển khai các biện pháp an toàn vệ sinh thế nào cho đúng. Chẳng hạn, chúng tôi thấy có một vấn đề rất, rất lớn liên quan đến việc khách hàng sử dụng nhà vệ sinh của nhà hàng. Tôi còn chưa biết rõ lắm sẽ phải làm thế nào với tay nắm nhà vệ sinh khi khách hàng sử dụng chúng (…)

Nhưng vấn đề về nhà vệ sinh không phải khó khăn lớn nhất. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ chúng tôi sẽ được đón khách ở mức độ nào, nhà hàng của chúng tôi có thể đón đông khách nhất ở tỉ lệ bao nhiêu để bù được các khoản chi phí. Bây giờ thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi và chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào ».

Riêng giới chủ nhà hàng ở Paris còn đối mặt với một thách thức khác khi kỳ nghỉ hè sắp đến. Quản lý nhà hàng OCHRE giải thích trên đài France 24 : « Chúng tôi còn có một vấn đề khác. Đó là người dân Pháp sẽ được di chuyển. Họ được phép đi nghỉ. Chúng ta cũng biết là người lao động vẫn có quyền tích cóp ngày nghỉ phép được hưởng lương kể cả đối với giai đoạn họ hưởng chế độ thất nghiệp bán phần.

Như vậy là sẽ có nhiều người đăng ký kỳ nghỉ phép. Và chúng ta biết rằng kể từ tháng 07-08, Ile de France – tức là Paris và vùng phụ cận – sẽ vắng vẻ. Mọi người sẽ đi nghỉ hè và đổ về các tỉnh. Điều này là tốt cho kinh tế ngành nhà hàng ăn uống của cả nước nói chung, nhưng ở vùng Ile de France, chúng tôi sẽ tiếp tục thất thu bởi vì những tháng phong tỏa là những tháng mà thường thì chúng tôi làm việc tương đối nhiều ».

Paris, một trong những điểm đến du lịch hấp đẫn hàng đầu thế giới, mùa hè hàng năm đón rất đông du khách nước ngoài, nhưng năm nay thì có lẽ sẽ khác. Tại nhiều nơi trên thế giới, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế, việc di chuyển bằng đường hàng không quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế, kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, nên lượng khách ngoại quốc đến Pháp có lẽ cũng sẽ không thể sớm trở lại đông như mọi năm. Còn người dân Paris hiện giờ đang nóng lòng rời thủ đô đông đúc chật chội sau thời gian dài phong tỏa bí bách để đi nghỉ hè. Các nhà hàng, quán xá ở Paris vì thế sẽ còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thấy thực khách đông đúc nhộn nhịp trở lại !

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký