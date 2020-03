TRUNG QUỐC - VIRUS CORONA

Nghi vấn về số nạn nhân Covid-19 tại Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm người dân Vũ Hán bị cách ly vì dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 10/03/2020. REUTERS - XINHUA

Thanh Hà

Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc trong hơn hai tháng chỉ bằng một một nửa so với tại Tây Ban Nha trong hơn ba tuần lễ và bằng một phần ba so với tại Ý tính từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3/2020. Hoa Kỳ có số bệnh nhân cao hơn so với Trung Quốc. Giới y khoa quốc tế ngày càng hoài nghi về những số liệu chính thức của Bắc Kinh về dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.