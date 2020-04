Virus corona : Hội Đồng Bảo An cố vượt qua sự chia rẽ

Hôm qua, 09/10/2020, lần đầu tiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã có một cuộc họp bàn về dịch Covid-19. Cuộc họp qua video diễn ra vào lúc định chế này đang bị chia rẽ nặng nề từ nhiều tuần qua về cách đối phó với đại dịch toàn cầu.

Quảng cáo Đọc tiếp

Sở dĩ cho đến nay Hội Đồng Bảo An mới họp được về dịch Covid-19, đó là do bất đồng về vấn đề từ ngữ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai thành viên thường trực. Washington vẫn đòi là trong các văn bản chính thức phải ghi rõ nguồn gốc của virus là từ Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh dứt khoát không chấp nhận điều này. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân (Zhang Jun) nhấn mạnh rằng « mọi hành vi gán ghép và chính trị hóa đều phải bị bác bỏ ». Đó là chưa kể cho tới nay, Trung Quốc vẫn không muốn có sự can dự của Hội Đồng Bảo An vào việc chống dịch virus corona, cho rằng việc này không thuộc thẩm quyền của Hội Đồng.

Là một thành viên không thường trực và là quốc gia đã đề xuất cuộc họp đầu tiên này, nước Đức, qua lời đại sứ Christoph Heusgen, đã chỉ trích nặng nề Hội Đồng Bảo An về sự im lặng của định chế này trong suốt nhiều tuần qua.

Cuộc họp hôm qua chính là dịp để Hội Đồng Bảo An vượt qua sự chia rẽ giữa các thành viên. Ngay trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã thúc giục các thành viên Hội Đồng Bảo An phải đoàn kết với nhau để đối phó với dịch Covid-19, vì đối với ông đây « cuộc chiến của cả một thế hệ » và cũng là lý do tồn tại của chính Liên Hiệp Quốc. Ông Guterres nói: « Để chiến thắng dịch bệnh, chúng ta phải làm việc chung với nhau, có nghĩa là phải tăng cường sự đoàn kết ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 tuy là một cuộc khủng hoảng về y tế, nhưng đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh thế giới, mà nhiệm vụ của Hội Đồng Bảo An chính là bảo đảm những điều đó.

Thế nhưng sau cuộc họp kín kéo dài 3 tiếng đồng hồ, 15 thành viên Hội Đồng Bảo An chưa thông qua một nghị quyết nào, mà chỉ ra được một tuyên bố ngắn ngọn với vài dòng, khẳng định sự « ủng hộ » của họ đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Không chỉ có đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hội Đồng Bảo An còn bị chia rẽ giữa các thành viên thường trực với các thành viên không thường trực. Năm thành viên thường trực, với sự điều phối của Pháp, đang bàn với nhau về một dự thảo nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi ngưng bắn trên toàn thế giới để toàn cầu tập trung chống đại dịch, do tổng thư ký Guterres đưa ra vào tháng trước. Nhưng bên cạnh đó, 10 thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An (trong đó có Việt Nam) lại đưa ra dự thảo nghị quyết thứ hai với nội dung tương tự. Đây là một sự chia rẽ rất hiếm khi thấy trong nội bộ định chế này và đây cũng là cách để họ gây áp lực lên 5 đại cường.

Nhưng trước khi thương lượng giữa toàn bộ 15 thành viên Hội Đồng Bảo An thì phải giải quyết bất đồng giữa 5 thành viên thường trực. Theo hãng tin AFP, Pháp vẫn hy vọng sẽ sớm tổ chức được một cuộc họp thượng đỉnh (qua video) giữa lãnh đạo của năm nước này để tìm ra đồng thuận.

Nhưng dù là văn bản nghị quyết nào đi nữa, thì điểm mấu chốt vẫn là làm sao giải hòa được Hoa Kỳ với Trung Quốc, một điều không phải là đơn giản, trong bối cảnh mà chính quyền Donald Trump vẫn cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin về dịch Covid-19 ở nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký