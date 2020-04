Bài học dân chủ Hàn Quốc trong mùa đại dịch Covid-19

Duy trì bầu cử lập pháp trong mùa dịch là một tính toán đầy mạo hiểm mà chính quyền Seoul đã dễ dàng vượt qua. Đảng cầm quyền giành được thắng lợi vẻ vang, chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc Hội trong cuộc tuyển cử ngày 15/04/2020. Trong khi đó tại các nền dân chủ lâu đời phương Tây, như Anh, Pháp hay Mỹ, công luận chỉ trích chính phủ thiếu chuẩn bị trong cuộc đọ sức với virus corona.

Thành công rõ rệt đó của tổng thống cánh trung tả Moon Jae In do đâu mà có ?

Hàn Quốc là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới không bị dịch Covid-19 làm xáo trộn các sinh hoạt chính trị. Để bảo đảm nền dân chủ vận hành tốt, Seoul đã tổ chức chu đáo cuộc bầu cử vừa qua, bảo đảm an toàn cho hơn 40 triệu cử tri được kêu gọi bầu lại 300 đại biểu Quốc Hội, cũng như các nhân viên tại 14.000 phòng phiếu trên toàn quốc.

Không những thế Seoul còn tạo điều kiện an toàn nhất để 2.800 bệnh nhân dương tính với virus corona cũng như 13.000 công dân Hàn Quốc đang bị cách ly vẫn có điều kiện thi hành bổn phận công dân trong điều kiện an toàn nhất. Tất cả những nỗ lực đó cho thấy ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất Seoul vẫn huy động được đông đảo các cử tri nhất nhằm bảo vệ nền dân chủ của Hàn Quốc. Quyết tâm nói trên cho phép chính quyền trong tay tổng thống Moon Jae In gặt hái được nhiều thành quả : thứ nhất là đã có hơn 66 % cử tri đi bầu. Đây là tỷ lệ cao nhất từ 28 năm nay, điều đó chứng tỏ dân Hàn Quốc tin rằng phòng phiếu không là nơi nguy hiểm làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Thành quả thứ nhì là đảng Dân Chủ Đồng Hành (Minju) của ông đã giành được đa số tuyệt đối tại Quốc Hội trong cuộc tuyển cử vừa qua.

Thành công của Seoul lại càng đáng phục hơn khi biết rằng, mới chỉ cuối tháng 02/2020 Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ nhì thế giới chỉ sau có Trung Quốc. Nhưng trong chưa đầy hai tháng, quốc gia Đông Bắc Á này chẳng những đã khống chế được đà lây lan mà còn được xem là một trong những tấm gương sáng để thế giới học hỏi trong việc phòng chống đại dịch.

Hàn Quốc đến nay ghi nhận gần 11.000 ca lây nhiễm, với 225 bệnh nhân tử vong và trong nhiều ngày liên tiếp, số ca lây nhiễm mới được kềm hãm ở dưới ngưỡng 30 người. Cộng đồng quốc tế không chút hoài nghi về những thống kê của Seoul về tình hình dịch bệnh tại quốc gia này.

Tổng thống Moon liên tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chống virus corona của Hàn Quốc với các lãnh đạo trên thế giới. Không cần ồn ào tung ra các chiến dịch tuyên truyền, quốc tế vẫn ồ ạt đặt mua trang thiết bị y tế và nhấn mạnh là các bộ xét nghiệm virus corona của Seoul.

Có thể nói Covid-19 giúp ông Moon đảo ngược thế cờ. Nhờ nhanh chóng kềm hãm đà lây lan giữ được số ca lây nhiễm và tử vong rất thấp, điểm tín nhiệm của tổng thống Hàn Quốc đã tăng nhanh. Để khống chế dịch, Seoul tập trung vào một số biện pháp nghiêm ngặt trong việc truy lùng nguồn gốc lây lan, cho xét nghiệm đại trà, kèm theo đó là những thông tin minh bạch và rõ ràng. Khác với Trung Quốc hay nhiều nước phương Tây, Hàn Quốc dứt khoát không áp dụng biện pháp phong tỏa.

Thành tích của chính quyền Moon Jae In về mặt y tế xua tan những chỉ trích mà ông phải hứng chịu trước mùa dịch như những cáo buộc lạm dụng quyền lực, chậm trễ đối phó để kinh tế đình đốn, và nhất là thất bại trong chính sách chìa bàn tay thân thiện với Bắc Triều Tiên. Giám đốc cơ quan tư vấn Min Consulting, được báo Le Monde (15/04/2020) trích dẫn nhìn nhận « dịch bệnh đã gạt sang một bên tất cả những chỉ trích nhắm vào ông Moon ». Một nhà quan sát khác thậm chí còn cho rằng virus corona « giúp phe dân chủ đắc cử ».

Đương nhiên nhiều thử thách chờ đợi đảng cầm quyền tại Hàn Quốc trong hai năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống Moon Jae In nhưng cầm chắc là ông đang trông thấy nhiều cơ hội mở ra trước mặt. Đại dịch lần này là một cơ hội để chấn chỉnh lại cơ cấu kinh tế của đất nước, để đẩy mạnh một số những lĩnh vực mà Hàn Quốc đang chiếm ưu thế như trí thông minh nhân tạo, công nghệ sinh học phục vụ trong ngành dược phẩm …

