Rút quân khỏi Đức, nước cờ mạo hiểm trên bàn cờ chiến lược Hoa Kỳ

Mỹ dường như tính tới việc giảm 30% quân số đang đồn trú tại Đức: Phải chăng Washington lập lại đòn hù dọa hay đã đến lúc tổng thống Trump thi hành kế hoạch giảm nhẹ gánh nặng quân sự cho Hoa Kỳ ? Nếu tin loan tải trên báo The Wall Street Journal hôm 06/06/2020 được kiểm chứng, quan hệ chiến lược giữa Washington và Berlin cũng như giữa Mỹ với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ sang một khúc quanh mới.

Trước mắt, cả Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc cùng từ chối bình luận, xác nhận hay bác bỏ tin tổng thống Donald Trump ra lệnh cho bộ Quốc Phòng giảm quân số đang đóng tại Đức đang từ 34.500 xuống còn 25.000. Tại Berlin chính giới đang rúng động trước một kịch bản tai hại nếu tin trên là đúng.

Đức tỏ ra bất bình vì tuy là đồng minh cột trụ, thân thiết nhất của Hoa Kỳ trong NATO, chính quyền Berlin đã không được thông báo trước về quyết định của Nhà Trắng. Nhưng quan trọng hơn cả, là nếu tin trên của tờ The Wall Street Journal được kiểm chứng, thì “quyết định này gây nhiều tổn thất trong quan hệ song phương” và “có nguy cơ đe dọa đến an ninh của nước Đức” vốn từ trước đến nay được đặt dưới “ô dù” bảo vệ của NATO mà thành viên quan trọng nhất là nước Mỹ.

Rút gần 10.000 quân ra khỏi 21 căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn lãnh thổ Đức sẽ là hành động cụ thể nhất kể từ khi tổng thống Trump đòi NATO phải chia sẻ gánh nặng quân sự và chỉ trích Liên Minh này là một cơ cấu “đã lỗi thời”. Hơn thế nữa đây là tín hiệu mạnh cho thấy Hoa Kỳ thoái lui trong chiến lược phòng thủ châu Âu.

Về động cơ thúc đẩy Nhà Trắng ra quyết định này, giới phân tích nêu ra ít nhất ba lý do : một là chính quyền Trump muốn trả đũa thủ tướng Angela Merkel khước từ lời mời của nguyên thủ Mỹ bay sang Washington đến dự thượng đỉnh G7 vào tháng 6/2020. Tiếng nói của bà Merkel phá hỏng kế hoạch của Nhà Trắng muốn phô trương sự đoàn kết của phương Tây trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Lý do thứ hai có thể là Mỹ muốn trừng phạt Đức vẫn không tăng ngân sách quốc phòng, phó mặc an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ nhưng lại dùng ngân sách để mua dầu khí của Nga như tổng thống Trump thường tuyên bố. Lý do thứ ba có thể đơn giản là 5 tháng trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump muốn chứng minh với cử tri rằng, không có lý do gì nước Mỹ huy động ngân sách để bảo vệ châu Âu và lập lại lá bài đòi châu Âu phải chi ra nhiều hơn để tự vệ.

Tuy nhiên như giới quân sự ở hai bên bờ Đại Tây Dương cùng nhận định : Việc Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự tại châu Âu – dù hiện nay mới chỉ là lời nói, cũng đủ làm suy yếu liên minh quân sự của phương Tây, mà trước hết là đối với an ninh của bản thân nước Mỹ. Như một cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, Ben Hodges ghi nhận : “Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu không chỉ nhằm bảo vệ Lục Địa già hay bảo vệ nước Đức nơi có gần 35.000 lính Mỹ đồn trú, mà còn nhằm bảo vệ tất cả các thành viên NATO, kể cả Hoa Kỳ”.

Trong số những cơ sở của quân đội của Mỹ tại Đức, có căn cứ tại Stuttgart, tổng hành dinh phối hợp các chiến dịch tại châu Âu và châu Phi. Căn cứ không quân ở Ramstein- miền tây nước Đức, chiếm một vị trí then chốt trong việc vận chuyển nhân sự và trang thiết bị trong các cuộc chiến tại Irak và Afghansitan. Đó là chưa kể bệnh viện quân y tại Landsthul, gần Ramstein, là trung tâm lớn nhất của quân đội Hoa Kỳ ở hải ngoại.

Trong bối cảnh đó, cựu chỉ huy Ben Hodges kết luận, giảm quân số tại Đức sẽ là “một sai lầm vô cùng to lớn”.

Còn đối với châu Âu, như lời một lãnh đạo đảng bảo thủ CDU trong liên minh cầm quyền tại Đức, ông Johann Wadephul, việc Mỹ giảm sự hiện diện quân sự tại Đức trước hết nhắc nhở châu Âu là đã đến lức cần tự trông vào sức mình về khả năng phòng thủ. Nhưng quan trọng không kém là khi NATO suy yếu do thiếu vắng Hoa Kỳ, đây sẽ là một “món quà” quý giá mà Doanld Trump dành tặng cho cả Trung Quốc và Nga. Bởi như một chính khách Đức thuộc cánh tả trong liên minh cầm quyền của thủ tướng Merkel, ông Rolf Muetzenich, ghi nhận, Mỹ giảm quân số có khả năng khiến châu Âu “xét lại chính sách phòng thủ và an ninh một cách lâu dài”.

Có điều sau gần hết một nhiệm kỳ 4 năm Donald Trump ở Nhà Trắng, quốc tế quen với việc nguyên thủ Mỹ thường xuyên thay đổi ý kiến, và ông thường có những tuyên bố “đao to búa lớn” để huy động cử tri.

Những khẩu hiệu như thể Donald Trump lúc nào cũng trong giai đoạn vận động tranh cử đó, sẽ được thực hiện đến đâu ? Đây lại là một chuyện khác. Điều này từng được kiểm chứng qua nhiều hồ sơ từ cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc, đến đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên hay khúc dạo đầu trong đối thoại với quân Taliban về tiến trình vãn hồi hòa bình cho Afghanistan.

