Covid-19 : Vì sao tỷ lệ tử vong tại Đức cực thấp ?

Với hơn 22.670 ca nhiễm, nước Đức đứng hàng thứ 4 trên thế giới bị ảnh hưởng nặng dịch virus corona đứng sau Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha. Nhưng ở Đức chỉ có 94 ca tử vong thấp hơn rất nhiều so với các nước láng giềng như Pháp (672 người), Ý (5.476), Tây Ban Nha (1.772) hay Trung Quốc (3.270). Chiến lược « chủ động đối mặt với dịch bệnh » đã giúp Đức tạm thời dễ dàng đối phó với dịch bệnh.

Quảng cáo Đọc tiếp

Nhìn những số liệu do Viện Sức Khỏe Cộng Đồng Robert-Koch của Đức công bố mỗi sáng, và so sánh với các nước bị dịch bệnh hoành hành nặng nề nhất, quả thật tỷ lệ tử vong vì virus corona mới tại Đức là cực thấp : 0,3% so với mức 3,6% ở Pháp, 4% tại Trung Quốc và 8,5% của Ý.

Vì sao như vậy ? Le Monde (21/03/2020) đưa ra ba giải thích chính.

Thứ nhất, Đức tiến hành chẩn đoán và xét nghiệm Covid-19 sớm theo đà lây lan của dịch bệnh. Chỉ riêng trong tuần 02/3, trong khi vẫn chưa có ca tử vong nào, Đức đã cho tiến hành xét nghiệm 35.000 người và hơn 100.000 người trong tuần kế tiếp. Giờ đây, theo viện trưởng viện Robert-Koch, nước Đức có thể tiến hành xét nghiệm 160 ngàn người/tuần, tương đương với con số tại Ý hiện nay.

Cách biệt về độ tuổi trung bình người bệnh là điểm khác biệt thứ hai so với Ý. Phần đông những bệnh nhân phát hiện dương tính ở Ý là người cao tuổi và đã có bệnh nền. Tại Đức, số người nhiễm bệnh trẻ tuổi hơn so với Ý và ít có vấn đề sức khỏe. Độ tuổi trung bình của người bệnh tại Ý là 63, trong khi ở Đức là 47. Phần lớn nạn nhân của virus corona là người già, do vậy việc phát hiện dương tính ở một số đông người trẻ tuổi cũng giải thích phần nào vì sao cho đến lúc này tỷ lệ tử vong vẫn cực thấp ở Đức.

Cuối cùng là tăng viện khả năng y tế. Trái với thái độ chủ quan và có phần xem nhẹ dịch bệnh như thừa nhận những ngày gần đây của một số chuyên gia của Pháp trên các kênh truyền thông, giới chức Y tế Đức hiểu rằng tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19 sẽ sớm tăng vọt, nhưng không biết sẽ tăng đến đâu. Chính vì vậy, chính quyền Berlin chủ động tăng cường thêm 28.000 giường bệnh, tức ở mức 6 giường/1.000 cư dân. Với tỷ lệ này, Đức xếp hàng thứ ba trên thế giới sau Nhật Bản và Hàn Quốc, bỏ xa Pháp (3,1/1.000 dân, xếp hàng thứ 19) hay Ý (2,6 cho 1.000 người, xếp thứ 24), đồng thời thông báo trưng dụng khách sạn hay các trung tâm hội nghị để thiết lập các cơ sở chăm sóc tăng cường.

Chìa khóa quan trọng thứ hai trong bước cuối này là số lượng máy trợ thở. Chính phủ Đức đã chủ động đặt mua 10 ngàn máy. Chỉ có điều, lượng thiết bị này chủ yếu sẽ được giao dần vào cuối năm, đây chính là điểm khiến cho giới Y tế Đức băn khoăn.

Một bài học đáng suy ngẫm cho Pháp, Ý và Tây Ban Nha ?

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký