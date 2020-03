Virus corona : Mỹ sẽ là tâm chấn mới, theo WHO

Hôm qua, 24/03/2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới ( WHO ) đã ghi nhận dịch Covid-19 đang có tốc độ lây lan « rất nhanh » tại Hoa Kỳ. Tình hình tại hai bang New York và California đặc biệt đáng lo ngại.

Khi được hỏi nước Mỹ có sẽ trở thành một tâm chấn mới của đại dịch virus corona, phát ngôn viên của WHO Margaret Harris đã trả lời: “ Chúng ta đang chứng kiến số ca lây nhiễm tăng rất nhanh tại Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng nước này có tiềm năng trở thành tâm chấn mới”.

Theo thông kê của WHO, 85% các ca mới được ghi nhận trong 24 tiếng đồng hồ tính đến 24/03 là tập trung ở châu Âu và Mỹ. Trên toàn Hoa Kỳ, tính đến ngày 24/03, đã có hơn 53.000 ca lây nhiễm và 720 ca tử vong do virus corona chủng mới.

New York: Cứ ba ngày lại tăng gấp đôi

Đặc biệt tại bang New York, số ca lây nhiễm virus corona đã tăng rất nhanh, nay đã lên tới 25.600 ca được xác nhận và 210 ca tử vong tính đến 24/03. Theo dự báo của thống đốc New York, Andrew Cuôm, kể từ nay, số người bị lây nhiễm tại bang này lại tăng gấp đôi và trong hai đến ba tuần nữa, tình hình sẽ lại còn nghiêm trọng hơn. Riêng ở thành phố New York, nơi có hơn 8 triệu dân sinh sống, nhà chức trách đã cố tìm thêm giường bệnh viện để tiếp nhận số bệnh nhân ngày càng tăng. Nhà Trắng đã khuyên bất cứ ai đã từng đến New York hoặc từ New York đến phải được cách ly trong 14 ngày.

Còn tại bang California, tính đến 24/03, cũng đã có 2.200 ca lây nhiễm, với 51 ca tử vong. Theo lời thống đốc Gavin Newsom, phân nữa số bệnh nhân còn rất trẻ, tức là có độ tuổi từ 18 đến 49. Ông kêu gọi mọi người phải ý thức tầm mức nghiêm trọng của tình hình.

Giới nghệ sĩ Mỹ cổ vũ dân chấp hành biện pháp chống dịch

Nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng cũng kêu gọi người dân Mỹ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mà chính quyền khuyến cáo.

Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki cho biết :

“Ngồi trong phòng khách, Robert De Niro liên tục nhắc lại : “Chúng ta phải ở nhà, nếu chúng ta muốn chiến thắng virus này”.

De Niro, Danny De Vito hay Alec Baldwin, từ hôm qua, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và danh hài liên tục chia sẻ những đoạn video theo đề nghị của thống đốc bang New York. Một chiến dịch rầm rộ trên các mạng xã hội nhằm truyền tải một thông điệp duy nhất : Hãy ở nhà, hãy cứu các mạng sống !

Phải nói là tình hình ở New York đáng quan ngại. Chính quyền đã thiết lập các biện pháp hạn chế, các hàng quán không cần thiết đã phải đóng cửa và người dân được kêu gọi ở nhà, dù hiện tại những người vi phạm vẫn chưa bị phạt.

Trong vòng hai tuần rưỡi, từ không có người bị nhiễm virus corona, giờ đã có 25.000 ca và 210 người chết. Sáng nay (24/03), ông Andrew Cuomo khẳng định rằng cứ ba ngày, số ca nhiễm lại tăng gấp đôi. Với nhịp độ này, thống đốc bang New York e rằng “dịch có lẽ sẽ đạt đỉnh trong khoảng mười ngay nữa, sớm hơn nhiều so với dự kiến”, trong khi các bệnh viện đã rơi vào tình trạng thiếu trang thiết bị.

Ở thành phố New York, trung tâm hội nghị chính Javits Center, từng được bà Hillary Clinton chọn làm bản doanh vào tối bầu cử năm 2016, đã được trưng dụng. Khoảng 1.000 giường bệnh sẽ được đặt tại đây và sẽ đi vào hoạt động ngay tuần tới để giảm tải cho các bệnh viện.

Và một lần nữa, thống đốc Andrew Cuomo kêu gọi tổng thống Donald Trump ra lệnh cho các doanh nghiệp tư nhân sản xuất trang thiết bị cần thiết, như găng tay, khẩu trang và đặc biệt là máy trợ thở”.

Nhà Trắng và Thượng Viện đạt thỏa thuận về kế hoạch 2.000 tỷ đô la

Sau nhiều ngày tranh luận căng thẳng về kế hoạch 2.000 tỷ đô la để tránh tình trạng suy thoái nguy kịch do dịch Covid-19, cuối cùng lãnh đạo của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đạt được đồng thuận vào ngày 24/03/2020. Văn bản hơn 600 trang sẽ được thông qua tại Thượng Viện ngày 25/03. Và nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến, Hạ Viện cũng sẽ nhanh chóng thông qua bằng thủ tục khẩn cấp, không cần đến sự hiện diện của các dân biểu, vì rất nhiều người đang tuân thủ biện pháp phong tỏa.

