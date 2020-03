Quảng cáo Đọc tiếp

(Le Figaro) - Bình Nhưỡng lại dọa không đối thoại Mỹ. Bình Nhưỡng tận dụng mọi cơ hội để gây sức ép với Washington. Tuần trước, ngoại trưởng Mỹ mời gọi Bắc Triều Tiên nối lại đàm phán và cùng lúc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây áp lực kinh tế và ngoại giao để Bình Nhưỡng ngưng chế tạo bom hạt nhân. Hãng KCNA, trong bản tin ngày 30/03/2020, trích dẫn một quan chức đặc trách đàm phán tuyên bố nào là Bắc Triều Tiên "đi theo con đường vạch sẵn", nào là "những lời cường điệu của Pompeo làm chúng ta từ bỏ mọi hy vọng đối thoại với Mỹ".

(AFP) - Bảo tàng đóng cửa vì Covid-19, kẻ trộm lợi dụng để ăn cắp tranh. Bảo tàng Singer Laren, cách thành phố Amsterdam chừng 30 cây số, hôm 30/03/2020 thông báo, bức họa Khu vườn mùa xuân tại tu viện Nuenen được danh họa Vincent Van Gogh vẽ năm 1884, đã bị đánh cắp. Đây là một tác phẩm mà chính bảo tàng đã đi mượn và được trưng bày ở lối vào của bảo tàng. Kẻ trộm đã ra tay đúng vào sinh nhật của họa sĩ Van Gogh.

(AFP) - Thế Vận Hội Tokyo 2020 sẽ khai mạc ngày 23/07/2021. Đó là thông báo của chủ tịch ủy ban tổ chức NhậtYoshiro Mori ngày 30/03/2020. Như vậy là do tình hình đại dịch Covid-19, Thế Vận Hội Tokyo sẽ khai mạc đúng một năm sau ngày dự trù ban đầu, tức là ngày 24/07/2020. Quyết định dời lại sự kiện thể thao này đã được công bố cách đây một tuần.

(AFP) - Vatican : Một hồng y bị nhiễm virus corona. Ngày 30/03/2020, giáo phận Roma thông báo hồng y Angelo De Donatis, 66 tuổi, người giữ chức giám mục Roma thay quyền giáo hoàng Phanxicô đã được xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh Covid-19. Thứ Bảy 21/03, Tòa Thánh thông báo chính thức có 6 ca nhiễm Covid-19 trong số các nhân viên và cư dân của Vatican, nhấn mạnh là giáo hoàng và những người thân cận nhất không bị lây nhiễm.

(AFP) - Viện bào chế Johnson&Johnson thử nghiệm vác-xin. Ngày 30/03/2020, hãng dược phẩm Mỹ thông báo đã chọn một loại thuốc vác-xin chống virus corona và sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ nay tới tháng 9/2020, “từ nay tới đầu năm 2021, vác-xin này sẽ sẵn sàng để được dùng trong trường hợp khẩn cấp”.

(AFP) - Hy Lạp kêu gọi chính trị gia tặng lương để chống Covid-19. Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi các bộ trưởng và dân biểu tặng 50% lương tháng trong mục tiêu chống virus corona. Ngày 31/03/2020, tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, vừa nhậm chức hôm 13/03, đã lập tức hưởng ứng và thông báo sẽ dành một nửa số tiền lương trong hai tháng Tư và tháng Năm để góp sức với toàn dân chống Covid-19.

(AFP) - Covid-19: TT Nga kêu gọi người dân Matxcơva tôn trọng lệnh phong tỏa. Ông Putin đã đưa ra lời kêu gọi trên vào ngày 30/03/2020 để ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19. Không chỉ thủ đô Nga, nhiều vùng khác đã noi theo ban hành lệnh cấm ra đường. Trong tuần qua, tổng thống Nga đã tuyên bố tuần lễ ngưng làm việc từ ngày 28/03 đến 5/04 và khuyên người dân ở nhà. Tối Chủ Nhật 29/03, đô trưởng Matxcơva Sergueï Sobianine đã quyết định giới hạn việc di chuyển của cư dân thủ đô. Nga chính thức có 9 người chết và1.836 ca nhiễm Covid-19, riêng thủ đô có hơn 1.200 ca.

(CNew) - Thiếu niên Bồ Đào Nha 14 tuổi chết vì virus corona. Nhập viện ngày 29/03/2020, Victor Godinho được xét nghiệm dương tính với siêu vi corona, đã qua đời vào hôm sau. Theo các bác sĩ, cậu bé Bồ Đào Nha này mang bệnh ngoài da Psoriasis, vảy nến, làm giảm sức đề kháng miễn dịch của cơ thể. Tin buồn này gây xúc động đến tận Liên đoàn Bóng đá Quốc gia vì Victor Godinho là cầu thủ thiếu niên có thành tích trong một câu lạc bộ ở Aveiro, tây bắc Bồ Đào Nha.

(Reuters) - Tổng thống Mỹ và Nga đồng ý ổn định thị trường dầu hỏa. Theo thông báo của điện Kremlin, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm 30/03/2020, hai tổng thống Putin và Trump đã đồng ý cho tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo ngành năng lượng hai bên để thảo luận về thị trường dầu hỏa thế giới đang sụp đổ, một mặt do dịch Covid-19 tác hại mạnh đến những ngành tiêu thụ nhiều dầu lửa (hàng không, xe hơi) và mặt khác, do tranh chấp hiện nay giữa Nga và khối OPEP do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.

(AFP) - Tổng thống Brazil không có duyên với các mạng xã hội. Sau Twitter đế, lượt Facebook và Instagram hôm 30/03/2020 xóa video do ông Jair Bolsonaro đăng tải. Nội dung bị xóa cho thấy tổng thống Brazil đi chợ, tiếp xúc với đám đông bất chấp lệnh phong tỏa được ban hành để ngăn ngừa dịch Covid-19. Tương tự như Twitter, Facebook và Instagram cùng cho rằng nội dung của những đoạn video nói trên góp phần "phát tán thông tin sai lệch và làm hại cho nhiều người".

