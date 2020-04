Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Mỹ "hớt tay trên" khẩu trang của Đức. Chính quyền thành phố Berlin ngày 03/04/2020 thông báo "một lô hàng 200.000 khẩu trang y tế" được dành cho cảnh sát Berlin đã bị tịch thu tại phi trường Bangkok. Berlin nghi ngờ "có sự can thiệp của Hoa Kỳ". Đây là một lô hàng đã được thành phố Berlin mua và thanh toán với nhà cung cấp. Báo chí Đức tiết lộ 200.000 khẩu trang loại FFP2 nói trên do công ty Mỹ 3M sản xuất tại Trung Quốc. Một giới chức cao cấp đặc trách về an ninh của thành phố Berlin xem đây là một hành vi "cướp bóc trắng trợn thời hiện đại" và đặt câu hỏi về quan hệ đối tác "xuyên Đại Tây Dương".

(AFP) – Chương Trình Lương Thực Thế Giới (PAM) cảnh báo Covid-19 dẫn đến nguy cơ hàng trăm triệu người trên thế giới thiếu lương thực. Báo động được đưa ra hôm 03/04/2020. Tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc này đặc biệt lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm tại châu Phi. Hàng năm 212 triệu người trên hành tinh bị nạn đói đe dọa.

(AFP) – Công Đảng Anh có lãnh đạo mới. Đảng đối lập Anh ngày 04/04/2020 vừa chỉ định ông Keir Starmer, 57 tuổi, vào chức vụ chủ tịch thay thế Jeremy Corbyn. Nhân vật này có lập trường cánh trung và thân châu Âu. Tân lãnh đạo đảng đối lập Anh, nguyên là một luật sư về nhân quyền. Tân chủ tịch Starmer đã được 56,2 % đảng viên ủng hộ và sẽ có trọng trách vực dậy Công Đảng sau thất bại ê chề trong cuộc bầu cử Nghị Viện Anh hồi tháng 12/2019.

