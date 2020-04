Virus corona: Đại họa đang ở trước mặt Hoa Kỳ

Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được phái đến New York để giúp chính quyền tiểu bang chống dịch. Ảnh chụp ngày 05/04/2020 trước Trung Tâm Hội Nghị Jacob K. Javits ở Manhattan, New York (Hoa Kỳ).

Tính đến chiều ngày 05/04/2020, trên toàn thế giới đã có hơn 1,2 triệu người bị nhiễm virus corona, và 65.810 người tử vong vì Covid-19. Đà lây nhiễm và số tử vong tăng chậm lại tại châu Âu. Riêng Hoa Kỳ, bước vào “tuần lễ đau buồn nhất”.

Nước Mỹ trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 1.200 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên thành 9.633 và đã có thêm hơn 7.300 bệnh nhân bị lây nhiễm. Với hơn 311.000 người dương tính với virus corona, Mỹ có số ca lây nhiễm cao nhất thế giới.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng Chủ Nhật 05/04/2020 tổng y sĩ Mỹ, Jerome Adams báo động: Hoa Kỳ đang đứng trước "thời khắc Trân Châu Cảng, thời khắc của một vụ 11 tháng 9". Có điều lần này, kẻ thù vô hình là virus corona không tập trung tấn công ở một chỗ mà lan rộng ra toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Quan chức này cũng nhấn mạnh: Đây sẽ là "giai đoạn đau buồn nhất đối với phần lớn người Mỹ" và ông muốn là người Mỹ phải "hiểu được điều đó".

Trận đánh Trân Châu Cảng ngày 07/12/1941 do quân đội Nhật tiến hành trong Đệ Nhị Thế Chiến cũng như loạt khủng bố 11/09/2001 đến nay vẫn còn ám ảnh công luận Mỹ. Cả hai cuộc tấn công bất ngờ đó làm lộ rõ sự thiếu chuẩn bị của Hoa Kỳ.

Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Truyền Nhiễm nhấn mạnh thêm: Nước Mỹ đang đứng trước một "tuần lễ rất tồi tệ" và ông nhìn nhận "khó có thể kiểm soát tình hình (...). Ngày mai và ngày mốt sẽ rất kinh hoàng".

Bản thân tổng thống Trump cũng công nhận sẽ có nhiều "tang tóc" ập vào nước Mỹ, nhưng Hoa Kỳ bắt đầu "trông thấy ánh sáng cuối đường hầm". Chủ nhân Nhà Trắng muốn nói đến trường hợp của bang New York.

Hôm qua đã có thêm 630 người thiệt mạng vì virus corona tại bang này và số người chết đã tăng chậm lại so với một hôm trước đó. Hiện tại đã có hơn 3.500 người tại New York thiệt mạng vì Covid-19, con số này tương đương với 1/3 số nạn nhân trên toàn quốc.

Covid-19: Quân đội Mỹ tìm thêm kinh phí đối phó với Trung Quốc sau đại dịch

Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong một báo cáo gửi Quốc Hội Hoa Kỳ hồi tuần trước, kêu gọi bổ sung 20,1 tỷ đô la từ năm 2021 đến năm 2026 để đầu tư vào trang thiết bị, các cuộc thao dợt và quốc phòng để đối phó với Trung Quốc.

Theo nhận định của The New York Times vào hôm nay 06/04/2020, đây là một dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia Mỹ đang nghiên cứu cách để củng cố sức mạnh quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau khi dịch bệnh kết thúc.

Kinh phí bổ sung 20,1 tỉ đô la mà quân đội Mỹ kêu gọi sẽ được dành cho hệ thống cảnh báo radar và tên lửa hành trình mới, và cũng như chi trả thêm cho các cuộc thao dợt với các đồng minh, triển khai thêm lực lượng và các trung tâm chia sẻ thông tin tình báo mới. Những nỗ lực nói trên sẽ cho phép quân đội Hoa Kỳ cải thiện khả năng để đối phó với quân đội Trung Quốc.

