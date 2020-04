Covid-19: Andrea Bocelli biểu diễn miễn phí nhân lễ Phục Sinh

Tối Chủ nhật 12/04/2020, những bài thánh ca sẽ vang vọng trong không khí thiêng liêng của nhà thờ chính tòa Duomo tại trung tâm Milano, miền Bắc nước Ý. Danh ca tenor Andrea Bocelli sẽ trình diễn miễn phí nhân thánh lễ Phục sinh nhằm cầu mong sự an lành cho dân Ý và thế giới trong mùa dịch Covid-19.

Cũng như tu viện Santa Maria, nơi cất giữ bức bích họa nổi tiếng ‘‘Bữa ăn tối cuối cùng’’ của Leonardo da Vinci, Nhà thờ lớn Duomo là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất thành phố Milano. Chính tại thánh đường của nhà thờ lớn, nam danh ca người Ý Andrea Bocelli sẽ trình diễn vào lúc 19 giờ, giờ địa phương (17 giờ, giờ quốc tế).

Buổi hoà nhạc cổ điển này sẽ được phát trực tuyến trên kênh YouTube chính thức của nam danh ca mà không có hạn chế địa lý. Giới hâm mộ trên toàn cầu ngồi ở nhà vẫn có thể truy cập mạng để được dịp xem Andrea Bocelli hát live trực tiếp, ít nhất là trong một tiếng đồng hồ.

Với chủ đề ‘‘Music for Hope’’ (Âm nhạc cho hy vọng), buổi biểu diễn miễn phí của Andrea Bocelli sẽ được phát sóng trực tiếp, nhưng Andrea Bocelli sẽ đứng trên ‘‘sân khấu’’ một mình, xung quanh nam ca sĩ tuyệt đối không có khán thính giả. Phần hòa nhạc do Emanuele Vianelli, nhạc sĩ đàn organ của nhà thờ chính toà đảm nhận, nhưng cả hai nghệ sĩ vẫn phải tôn trọng khoảng cách cần thiết do các biện pháp cách ly.

Với phần đệm đàn của nhạc sĩ Emanuele Vianelli, danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli sẽ mang tới cho giới yêu nhạc những tuyệt tác cổ điển của dòng nhạc ‘‘tôn giáo’’. Do buổi hòa nhạc được tổ chức trong một không gian thờ phụng linh thiêng và nhất là diễn ra trong thánh lễ ban chiều, cho nên các giai điệu ở đây toàn là những khúc thánh ca, chứ không thể là dòng nhạc trữ tình mà Andrea Bocelli thường hay hát.

Bản thân nam ca sĩ đã tự chọn những giai điệu mà theo anh là những thông điệp về tình thương cũng như lòng bác ái, một niềm hy vọng cho tất cả các gia đình trong thời gian khó khăn cũng như lời cầu nguyện cho thế giới chóng lành, sớm tai qua nạn khỏi.

Chương trình biễu diễn bao gồm các tác phẩm nổi tiếng như ‘‘Ave Maria’’ của Bach cũng như của Gounod, giai điệu ‘‘Santa Maria’’ trích từ vở kịch opera ‘‘Cavalleria Rusticana’’ của Pietro Mascagni, cũng như một phiên bản mới phóng tác cho đàn organ của khúc nhạc "Amazing Grace" của John Newton …

Sáng kiến tổ chức buổi biểu diễn "Âm nhạc cho hy vọng" (Music for Hope) là do Hội đồng thành phố Milano. Chính ông thị trưởng Milano Giuseppe Sala, đã đích thân liên lạc với Andrea Bocelli để mời nam danh ca biểu diễn nhân lễ Phục sinh. Danh ca tenor đã đồng ý ngay lập tức và cho biết sẵn sàng biểu diễn miễn phí.

Một cách khá nhanh chóng, đêm hòa nhạc đã được lên chương trình, sau khi tất cả các đối tác như Quỹ Veneranda Fabbrica del Duomo, hãng đĩa Sugar Music và tập đoàn Universal Group và mạng YouTube cùng chấp nhận hợp tác với Hội đồng thành phố Milano.

Cũng như nam danh ca người Ý Adrea Bocelli, giới nghệ sĩ Âu Mỹ đã nhiệt tình tham gia vào việc vận động gây quỹ chống dịch Covid-19. Elton John đã cùng với Billie Eilish, Alicia Keys, Camilia Cabelo, Sam Smith hay Dave Grohl đã từng tham gia buổi biểu diễn trực tuyến ‘‘iHeart living room concert for America’’ hôm 29/03 và quyên góp được hơn 8 triệu đô la. Về phía Pháp, nhóm ca sĩ Marc Lavoine, Florent Pagny và Pascal Obispo đã ghi âm và phát hành hôm 07/04 ca khúc ‘‘Les gens de secours’’ hầu gây qũy giúp đỡ giới nhân viên y tế và lực lượng giữ gìn an ninh trật tự.

Mùa lễ Phục Sinh là một trong những dịp lễ lớn nhất của người Công giáo. Đối với những người theo đạo, đây còn là dịp để cho các thành viên trong cùng một gia đình quây quần lại với nhau. Thế nhưng, năm nay hàng trăm triệu tín đồ công giáo chuẩn bị đón lễ Phục Sinh không phải tại nhà thờ, mà chủ yếu là ở trong nhà, do có lệnh phong tỏa.

Người mộ đạo theo dõi các buổi thánh lễ từ xa, qua màn hình hay trên máy tính bảng và ngay cả khi họ được cho phép tại một số quốc gia, các tín đồ buộc phải đứng ở ngoài cửa nhà thờ, cho dù thánh lễ vẫn đang diễn ra ở bên trong. Riêng tại Ý , lệnh phong tỏa không cho phép người dân tụ tập, tuyệt đối cấm tổ chức các buổi lễ lớn và mọi người buộc phải ‘‘tự cách ly’’ ở trong nhà.

Có lẽ cũng vì thế mà theo nam danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli, buổi trình diễn "Âm nhạc cho hy vọng" (Music for Hope) không đơn thuần là một đêm hòa nhạc, mà còn là một cơ hội để cùng nhau cầu nguyện cho nước Ý nói riêng, vốn là quốc gia hiện có số nạn nhân cao nhất thế giới, cũng như nguyện cầu sự bình an cho toàn nhân loại nói chung, trước đại dịch Covid-19.

