Virus corona : Số ca nhiễm bệnh và tử vong tại Mỹ tiếp tục tăng hàng ngàn

Những chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau chở bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện được dựng tạm ở Central Park, New York, Mỹ.

Hoa Kỳ ghi nhận 1.783 người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, theo số liệu do Đại học Johns Hopkins tập hợp lúc 20 giờ 30, giờ địa phương, ngày 09/04/2020.

Quảng cáo Đọc tiếp

Với con số tử vong này, thấp hơn so với con số hơn 1.900 người của ngày hôm trước, tổng số người thiệt mạng tại Mỹ từ đầu dịch là 16.478. Như vậy, Mỹ chỉ đứng sau Ý về số lượng người chết do virus corona. Về số người nhiễm virus, riêng Hoa Kỳ chiếm hơn 1/4 tổng số trên thế giới. Mỹ có hơn 460 nghìn ca nhiễm, vẫn theo số liệu do Đại học Johns Hopkins cập nhật.

Bang New York vẫn tiếp tục là tâm dịch của nước Mỹ với hơn 7.000 người chết. Số ca tử vong của bang hôm qua lại đạt mức kỷ mục mới, 779 người trong 24 giờ. Duy chỉ có số người phải nhập viện hôm qua là giảm mạnh. Theo thống đốc bang Andrew Cuomo, hiện có khoảng 18 nghìn người phải nhập viện ở New York, trong khi các bệnh viện của bang giờ có khả năng tiếp nhận 90 nghìn bệnh nhân.

Diễn biến tích cực này giúp giải tỏa phần nào căng thẳng cho các bệnh viện của bang New York, vốn bị quá tải và rơi vào tình trạng thiếu thiết bị y tế trầm trọng trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, chính quyền bang vẫn hết sức cảnh giác với diễn tiến của dịch. Ở một số bang từng có hàng nghìn người thiệt mạng vì Covid-19 như New Jersey, Louisiana hay Michigan, tình hình lây nhiễm cũng bắt đầu có dấu hiệu dịu xuống. Chính quyền các bang này nhận thấy dường như các quy định « giãn cách xã hội » bắt đầu có hiệu quả.

Trong khi đó, tổng thống Donald Trump tỏ ra sốt ruột muốn giải tỏa các lệnh hạn chế để cứu vãn nền kinh tế. Bộ trưởng Kinh Tế Tài Chính Mỹ hôm qua đã khẳng định, các công ty chắc chắn có thể « khởi động lại » vào tháng 5. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, dù tình hình dịch có lắng dịu thì cũng không có nghĩa là virus corona đã biến mất, làn sóng dịch thứ 2 có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký