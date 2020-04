Chống Covid-19 : Tàu bệnh viện USNS Comfort ngoài khơi Manhattan để giải tỏa áp lực cho thành phố New York.

Vào lúc nước Mỹ sắp đạt đỉnh dịch virus corona, theo AFP, hôm 13/04/2020, chính quyền nhiều bang đã bàn tính đến việc tổ chức giải tỏa dần các hoạt động kinh tế. Tổng thống Donald Trump vẫn nôn nóng muốn nền kinh tế khởi động trở lại một cách nhanh chóng.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hoa Kỳ vẫn là ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới cả về số người nhiễm cũng như số người chết vì Covid-19. Nhưng khi vừa xuất hiện một số dấu hiệu ổn định, hôm qua, 9 bang của Mỹ thông báo bắt đầu các công việc chuẩn bị « mở lại » hoạt động kinh tế, gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo cho biết, các bang New York, New Jersey và Connecticut sẽ phối hợp các bước tiến hành cùng với các bang Delawere, Pennsylvania và Rhode Island.

Ở bờ tây Hoa Kỳ, thống đốc các bang California, Oregon, Washington cũng thông báo đã thỏa thuận được với nhau về cách thức cùng khởi động lại hoạt động kinh tế. Tuy nhiên các bang chưa đưa ra cụ thể lịch trình và vẫn khẳng định sức khỏe người dân là trên hết.

Thế nhưng trước đó ít giờ, tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quyền quyết định « mở lại » nền kinh tế là thuộc về ông. Ông Trump cũng xác nhận có căng thẳng với các thống đốc bang về vấn đề này. Tuy nhiên Hiến pháp Mỹ quy định, các bang có toàn quyền điều tiết các hoạt động của địa phương mình, sự can thiệp của tổng thống rất hạn chế.

Cho đến giờ, dù chính quyền liên bang đã công bố các chỉ thị nhằm hạn chế virus corona lây lan, như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang …Nhà Trắng chưa hề có chỉ đạo nào ở quy mô toàn quốc liên quan đến việc đóng cửa các cơ sở trường học, dịch vụ công cộng hay công ty. Tất cả các quyết định như vậy đều do chính quyền các bang tự quyết, tự chịu trách nhiệm.

Tổng thống Trump luôn sốt ruột muốn cho mở lại các hoạt động kinh tế ngay từ đầu tháng 5 khi mà chỉ trong vòng 3 tuần phong tỏa, nước Mỹ đã có 15 triệu người mất việc làm.

Về tình hình dịch. Số ca nhiễm virus tại Mỹ, sau khi đạt con số nửa triệu người bắt đầu ổn định dần trên quy mô cả nước. Hôm qua, trong vòng 24 giờ, toàn nước Mỹ có thêm 1.509 ca tử vong, tương tự như với nhịp độ tăng một ngày trước đó theo thống kê của Đại học Y Johns Hopkins. Như vậy từ đầu dịch, Mỹ đã có 23.529 người chết vì Covid-19, mức cao nhất thế giới.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), Robert Redfiels, hôm qua phát biểu trên kênh truyền hình NBC rằng Hoa Kỳ đang « tiếp cận đỉnh dịch ». Ông cũng cảnh báo việc mở cửa trở lại các hoạt động sẽ là « một tiến trình dần dần, từng giai đoạn, tùy theo các dự liệu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký