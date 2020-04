Covid-19: Hơn 38.000 người chết tại Mỹ, người dân biểu tình đòi dỡ phong tỏa

Được khích lệ bằng những thông điệp trên Twitter của tổng thống Donald Trump, vài trăm người dân Mỹ đã biểu tình ngày 18/04/2020 tại ba bang New Hampshire, Maryland và Texas để đòi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, trong khi Hoa Kỳ có 38.664 người chết vì Covid-19.

Theo số liệu ngày 18/04 của Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ ghi nhận thêm 1.891 người trong vòng 24 giờ, giảm hơn một nửa so với hôm trước, và có tổng cộng 732.197 ca nhiễm.

Trong khi một nửa dân cư địa cầu ở nhà tránh để virus corona lan rộng, vài trăm người Mỹ đã hưởng ứng lời kêu gọi “giải phóng” một số bang được tổng thống Trump đăng trên Twitter. Theo ghi nhận của phóng viên AFP, họ đi bộ hoặc bằng xe hơi trước cửa các Nghị Viện địa phương ở bang New Hampshire hoặc ở Austin (thủ phủ Texas) và Annapolis (bang Maryland) để lên án “số liệu dối trá”, “kinh tế sụp đổ” vì vội ngừng mọi hoạt động không cần thiết, gây tình trạng thất nghiệp và mất thu nhập.

Theo nhận định của AFP, các cuộc biểu tình trên tập hợp rất nhiều người ủng hộ tổng thống Donald Trump và một trong những động cơ biểu tình là lý do kinh tế, theo phát biểu của một số người tham gia. Trước đó, một cuộc biểu tình phản đối phong tỏa có quy mô lớn đã diễn ra ngày 15/04 ở Lansing, thủ phủ bang Michigan với khoảng 3.000 người tham gia. Nhiều cuộc biểu tình khác, dự kiến vào Chủ Nhật 19/04 ở Colorado, hoặc ở Wisconsi vào thứ Sáu 24/04.

Trong buổi họp báo thường nhật ngày 18/04, tổng thống Trump dường như đã biện minh cho những cuộc biểu tình trên và cho rằng “nhiều thống đốc đã đi quá xa”. Tình trạng phong tỏa khiến tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt và rất nhiều người bị mất thu nhập.

Vì thế, ngày 18/04, tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các bang Texas và Vermont sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại từ thứ Hai 20/04 đồng thời tiếp tục tuân thủ các quy định dịch tễ.

Còn bang Montana sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ thứ Sáu 24/04. Tuy nhiên, một số thống đốc cho biết sẽ chưa cho tái khởi động hoạt động kinh tế chừng nào chưa tiến hành thêm xét nghiệm virus corona.

Đối với tổng thống Mỹ, nguồn gốc tình trạng hiện nay là do Trung Quốc vì đã che giấu quy mô lớn của đại dịch. Ông cảnh báo : “Nếu đúng là họ (Trung Quốc) chịu trách nhiệm, thì sẽ phải có hậu quả”.

Bom nổ chậm trong nhà tù Rikers Island ở New York

New York vẫn là tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ và có thêm 540 người chết trong vòng 24 giờ, theo thống kê ngày 18/04. Theo thống đốc bang Andrew Cuomo, đây là kết quả ít nặng nề nhất từ 15 ngày qua.

Tuy nhiên, tình hình bên trong nhà tù Rikers (New York) đang khiến chính quyền lo ngại do tỉ lệ nhiễm virus corona ở đây cao gấp 9 lần so với những nơi khác trên cả nước. Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền và luật sư của các tù nhân kêu gọi thả một số tù nhân, trong khi nghiệp đoàn quản giáo báo động tình trạng thiếu phương tiện.

Thông tín viên RFI Loubna Anaki giải thích từ New York :

Ronald vừa được tự do cách đây đúng một tuần sau 4 tháng tù tại Rikers Island. Nhà tù có khoảng 4.000 tù nhân và các nhà giam thường xuyên bị quá tải. Theo anh, rất khó để tránh bị nhiễm virus corona.

Anh nói : “Trong phòng giam của tôi, có lúc có tới 37 người, mọi người đều đi lại, đụng chạm vào mọi thứ. Một số người không có ý thức vệ sinh phù hợp. Mầm bệnh có khắp nơi”.

Mắc bệnh hen và bị thương ở chân, Ronald nằm trong số khoảng 100 tù nhân được trả tự do để giảm bớt số tù nhân trong trại và tránh một cuộc khủng hoảng dịch.

Tại Rikers, đã có hơn 360 ca nhiễm virus corona. Cả phạm nhân lẫn giám thị trại giam đều phàn nàn về tình trạng thiếu trang thiết bị : “Nước và xà phòng, đó là tất cả những gì chúng tôi có, không có nước diệt khuẩn. Còn khẩu trang ư, chúng tôi có hai chiếc cho 14 người”.

Đối với bà Kristin Bruan, luật sư của ông Ronald, quản lý trại giam đã không chuẩn bị kỹ để xử lý một cuộc khủng hoảng như vậy. Bà nói : “Ví dụ, một trong số các vấn đề, đó là khi một người bị nhiễm virus corona, họ bị cách ly. Nhưng nếu một tù nhân khác bị hắt hơi hoặc ho, người này cũng bị cách ly chung với những người nhiễm Covid-19, trong khi thực tế người đó không bị nhiễm”.

Luật sư Kristin Bruan đang đấu tranh để một tù nhân khác là thân chủ của bà được trả tự do. Peter kể lại những căng thẳng giữa các tù nhân khi họ cố tìm cách phòng tránh. Ông nói : “Họ sẵn sàng đánh nhau. Tôi sợ, tôi tự nhủ rằng họ sẽ để chúng tôi chết ở đây”.

Thứ Bẩy 18/04, thống đốc bang New York khẳng định thêm 200 tù nhân sẽ được thả và bị quản thúc tại gia nhằm kiềm hãm dịch bệnh ở Rikers Island.

