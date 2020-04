Covid-19: Anh vượt ngưỡng 20.000 người chết, chính phủ hứng chỉ trích

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ quay lại làm việc từ ngày 27/04/2020, sau thời gian điều trị vì nhiễm virus corona. Nhiệm vụ không dễ dàng gì đối với ông Johnson vì Anh Quốc vừa vượt ngưỡng 20 ngàn ca tử vong (chính xác là 20.319 ca) vì Covid-19, tính đến hết ngày 25/04, trong đó có 813 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, số liệu này chưa bao gồm ít nhất vài nghìn trường hợp tử vong trong các viện dưỡng lão.

Số ca tử vong ngày càng tăng khiến người dân Anh lo lắng, trong khi đội ngũ cố vấn y tế của chính phủ lại « trấn an » đây có lẽ là « một kết quả tốt ». Ngoài ra, chính phủ ngày càng bị chỉ trích về cách xử lý khủng hoảng dịch tễ thiếu minh bạch, theo thông tín viên RFI Muriel Delcroix tại Luân Đôn :

« Chính phủ ra sức khẳng định rằng hiện giờ đất nước đã vượt qua mức đỉnh về số ca tử vong ở bệnh viện, thế nhưng người dân lại không thấy thuyết phục vì số ca tử vong trong các viện dưỡng lão và các nhà tế bần tăng nhanh chóng và có thể khó kìm hãm được.

Trên thực tế, nếu tính cả những trường hợp này, Anh Quốc có lẽ đã vượt ngưỡng 20.000 người chết từ cách đây rất lâu. Rất nhiều người chỉ trích chính phủ thiếu trung thực về cách tính số nạn nhân và nghi ngờ chính phủ muốn làm giảm thiểu thiệt hại trên quy mô quốc gia.

Căn bệnh thiếu minh bạch dường này như tái phát. Thực vậy, truyền thông Anh từng đưa tin phủ thủ tướng tìm mọi cách để giảm thiểu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của thủ tướng Boris Johnson cho đến khi ông phải nhập viện gấp và được điều trị tích cực.

Tranh cãi gần đây nhất là sự xuất hiện của ông Dominic Cummings, cố vấn của thủ tướng Johnson, tại rất nhiều cuộc họp của hội đồng khoa học - bộ phận giúp định hướng các quyết định của chính phủ về đối phó dịch bệnh. Đối với Công Đảng đối lập, sự can thiệp của vị cố vấn đầy ảnh hưởng này gây nghi ngờ về tính độc lập của hội đồng khoa học, dù Công Đảng quên nhắc đến việc ông Dominic Cummings có mặt hôm 23/03, ngày mà chính phủ thông báo phong tỏa, một quyết định được cả nước hoan nghênh.

Tuy nhiên, thái độ bức xúc này cho thấy sự thiếu tự tưởng vào chính phủ. Tâm lý này lan rộng hơn do khoảng trống trong nội các vì thủ tướng Johnson vắng mặt và vẫn đang trong giai đoạn hồi phục ».

Tây Ban Nha: 26/04 là ngày đầu tiên trẻ em được phép ra đường

Dịch bệnh tại Ý và Tây Ban Nha tiếp tục suy giảm. Bị « giam lỏng » ở trong nhà từ 6 tuần qua, hôm nay, 26/04/2020 là ngày đầu tiên trẻ em ở Tây Ban Nha được phép ra đường.

Là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 đứng hàng thứ ba trên thế giới, gần 23.000 người chết, Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ngay từ 14/03 và cấm trẻ em ra đường.

Kể từ hôm nay, trẻ em dưới 14 tuổi có thể đi dạo hay chơi ngoài phố một giờ mỗi ngày trong khoảng 9 – 21 giờ, trong vòng bán kính một km. Tuy nhiên, trẻ nhỏ ra đường phải có người lớn đi kèm và mỗi hộ gia đình chỉ được phép dẫn theo tối đa 3 trẻ.

Trẻ trên 14 tuổi cũng được phép ra phố với cùng lý do như người lớn, như đi chợ hay dắt chó đi dạo. Phải chờ đến ngày 02/05, trẻ em Tây Ban Nha mới được phép ra đường chơi thể thao hay đi dạo phố như người lớn, nhưng với điều kiện tình hình lây nhiễm tiếp tục giảm, theo như cảnh báo của thủ tướng Pedro Sanchez.

Đức : Biểu tình chống lệnh phong tỏa ở Berlin

Tại Đức, số ca nhiễm mới và tử vong thường nhật tiếp tục giảm. Trong vòng 24 giờ, số liệu do Viện Robert Koch công bố hôm 26/04/2020 cho thấy chỉ có 1.737 ca bệnh mới (so với 2.055 của ngày hôm trước) và 140 người chết (so với 179). Tổng cộng tính đến hôm nay, Đức đã có 154.175 người nhiễm bệnh và 5.640 ca tử vong.

Chính phủ Đức đã cho phép một số ngành kinh doanh được phép hoạt động trở lại, nhưng các quy định về giãn cách xã hội vẫn được áp dụng cho đến 03/05.

Hôm qua, gần 1.000 người đã biểu tình tại thủ đô Berlin để phản đối những hạn chế được áp đặt trong suốt thời gian dịch bệnh.

Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu bắt đầu dỡ dần các lệnh phong tỏa và tái khởi động kinh tế đất nước, ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 26/04 cho biết « không muốn các điểm du lịch tại châu Âu mở cửa lại một cách lẻ tẻ ». Theo lãnh đạo ngành ngoại giao Đức, « một cuộc chạy đua ở châu Âu để mở cửa đón khách du lịch đầu tiên sẽ dẫn đến những rủi ro không thể chấp nhận ».

Tuyên bố này được đưa ra vào lúc quốc gia láng giềng là Áo vừa cho phép mở cửa lại 3 điểm trượt tuyết ở Ischgl, khu vực mà nhiều du khách Đức, Đan Mạch hay Iceland đã bị phát hiện nhiễm virus corona trước đây.

