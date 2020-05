Covid-19 : Du lịch Tây Ban Nha có nguy cơ mất 92 tỷ euro

Tây Ban Nha là điểm đến du lịch thứ hai trên thế giới, với hơn 83 triệu lượt du khách trong năm qua. Do hậu quả của dịch Covid-19, giới chuyên ngành du lịch nước này đang đi tìm một số giải pháp thay thế, hy vọng bù đắp phần nào các khoản thất thu khổng lồ, được ước tính gần 92 tỷ euro.

Tác động của virus corona nặng hay nhẹ là còn tùy theo mô hình phát triển du lịch. Nói cách khác, các thành phố lớn như Barcelona và Madrid cũng bị ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng bằng trạm nghỉ mát Benidorm. Nằm trên bờ cát trắng Costa Blanca, giữa hai thành phố miền Nam Tây Ban Nha là Alicante và Valencia, thành phố Benidorm kể từ cuối những năm 1960 đã chọn mô hình du lịch đại trà, nhờ vậy mà giảm giá các tour du lịch, nhất là ngoài mùa cao điểm, giá khách sạn theo luật cung cầu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Còn về mặt quy hoạch đô thị, thành phố có lối kiến trúc theo chiều dọc. Tất cả các tòa nhà cao tầng được xây san sát nhau, khai thác được nhiều phòng trọ hay khách sạn mà vẫn không tốn nhiều diện tích đất xây cất.

Một lối kiến trúc với nhiều bê tông thích hợp với nhu cầu du lịch những năm 1970, nhưng thời nay có thể không còn đúng với tiêu chuẩn ‘‘thân thiện’’ với môi trường. Dù gì đi nữa, mô hình phát triển này giúp Benidorm trở thành điểm đến thứ ba của Tây Ban Nha, sau Barcelona và Madrid. Thành phố cỡ trung bình này chỉ có 70.000 dân nhưng lại tiếp đón hàng năm đến 14 triệu lượt khách, một nửa là dân Tây Ban Nha, nửa còn lại là du khách nước ngoài. Người Anh đặc biệt thích đi nghỉ mát tại Benidorm với hình thức tour du lịch trọn gói (all inclusive). 80% du khách ngoại quốc là người Anh, cho nên có người nói đùa rằng Benidorm là một ‘‘quận hạt’’ của Luân Đôn.

Tuy nhiên, lợi thế này cũng là nhược điểm của Benidorm, do thành phố này lệ thuộc 100% vào doanh thu ngành du lịch, từ nhân viên quầy thu tiền trong siêu thị cho đến tài xế taxi, tất cả đều làm việc và sống nhờ vào du khách. Thế nhưng, toàn bộ ngành du lịch Tây Ban Nha đã ngưng hoạt động từ trung tuần tháng 03/2020. Tại Benidorm hai bãi biển chính là Playa del Levante (bãi Bình Minh) và Playa del Ponient (bãi Hoàng Hôn) đều vắng tanh trên nhiều cây số.

Theo bà Leire Bilbao, giám đốc của ‘‘Visit Benidorm’’, một cơ quan tập hợp hội đồng thành phố và đại diện của ngành du lịch khách sạn, kể từ khi làm việc tại chỗ, bà chưa bao giờ thấy Benidorm vắng khách đến như thế, vì thành phố này quanh năm sống nhờ du lịch, cho nên ngay cả những thời điểm ngoài mùa cũng đều có du khách. Do vậy, tìm kiếm những giải pháp thay thế lại càng trở nên cấp bách. Theo cơ quan ‘‘Visit Benidorm’’, chính quyền thành phố đang tiến hành xét nghiệm ở quy mô lớn để bảo đảm an toàn y tế cho du khách, và như vậy hy vọng thu hút du khách trở lại bằng cách trấn an tâm lý của họ.

Một cách cụ thể hơn, toàn bộ thành phố này đang bị cô lập, hầu như các lối ra vào Benidorm đều có chốt kiểm soát. Chính quyền địa phương đã tiến hành các đợt kiểm tra sức khỏe và thử máu để đảm bảo giới cảnh sát, nhân viên an ninh cũng như chuyên viên tiếp đón đều không có nhiễm virus corona. Sau đó chính quyền Benidorm sẽ kiểm tra sức khỏe của 70.000 cư dân địa phương. Thành phố này đang nghiên cứu việc áp dụng tất cả các quy tắc ‘‘giãn cách xã hội’’.

Làm thế nào để tránh cho du khách quá gần nhau, giữ khoảng cách trên bãi biển cũng như trong hồ tắm của khách sạn, các buffet ăn sáng hay ăn tối đều được thay thế bằng những mâm thức ăn cá nhân làm sẵn. Theo bà Leire Bilbao, Benidorm ráo riết chuẩn bị để sẵn sàng tiếp đón khách vào mùa hè năm nay trong điều kiện an toàn tối đa, dù họ có đến từ những vùng lân cận như Alicante, Valencia, các tỉnh khác ở Tây Ban Nha hoặc là du khách đến từ nước ngoài.

Tuy nhiên, tất cả các biện pháp nêu trên vẫn nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro, chứ chưa thể bảo đảm an toàn 100%. Vấn đề ở đây là làm thế nào để kiểm soát và cách ly kịp thời các trường hợp lây nhiễm đến từ bên ngoài. Liệu các biện pháp xét nghiệm như vậy có làm ‘‘nản lòng’’ du khách hay chăng, nhất là khi chính quyền càng trấn an, người dân càng có tâm lý thà ở nhà cho chắc ăn.

Một cách tương tự, các đảo Fuerteventura hay Ibiza cũng hy vọng rằng tình hình sẽ không xấu quá đỗi vào mùa hè năm nay. Cho tới giờ này, các hải đảo Tây Ban Nha tương đối ít bị dịch Covid-19 tác động, nhưng lại lệ thuộc khá nhiều vào lượng du khách nước ngoài đặc biệt là khách đến từ Đức, Hà Lan và Anh. Fuerteventura cũng khai thác mô hình du lịch và công viên giải trí, chủ yếu nhắm vào các gia đình có con nhỏ. Theo thăm dò, các đối tượng này muốn đi chơi ở gần nhà chứ không đi quá xa, không còn thích xuất ngoại như những năm trước.

Ngành du lịch tương đương với 12% GDP của Tây Ban Nha. Theo dự phóng thì ngành này sẽ mất ít nhất là 60% doanh thu, cao nhất là 85%. Cũng như hai nước châu Âu khác là Ý và Pháp, Tây Ban Nha đang xem xét kế hoạch giúp duy trì ngành du lịch để tránh tình trạng bị mất việc hàng loạt. Nhưng làm thế nào đây để gỡ gạc 92 tỷ euro thất thu. Càng suy nghĩ về đáp án, bài toán tương lai lại càng làm cho giới chuyên ngành thêm nhức óc, đau đầu.

