TT Mỹ Donald Trump : Đã đến lúc khôi phục lại nền kinh tế

Theo số liệu của đại học Johns Hopkins, ngày 03/05/2020 nước Mỹ có thêm 1.450 ca tử vong vì virus corona, nâng tổng số người qua đời lên thành 67.600. Mặc dù số ca tử vong hàng vẫn cao, nhưng đã có hơn 35 trong tổng số 50 bang của nước Mỹ bắt đầu dỡ bỏ hoặc chuẩn bị dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để tái khởi động nền kinh tế.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News từ National Mall, Washington, nơi đặt tượng đài tổng thống Abraham Lincoln, chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump tối qua 03/05 tỏ ra lạc quan, khen ngợi phản ứng của chính quyền trong công tác chống dịch Covid-19 và nhấn mạnh đã đến lúc khôi phục hoạt động kinh tế.

Từ New York, thông tín viên đài RFI Loubna Anaki cho biết chi tiết :

« Không có gì đáng ngạc nhiên, Donald Trump, ngồi phía dưới bức tượng nổi tiếng khắc họa tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, khen ngợi phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của chính quyền của ông, mà theo ông là đã cứu sống hàng trăm ngàn người.

Và theo như thường lệ, Donald Trump cáo buộc giới truyền thông không công bằng với ông. Ông Trump đã lợi dụng khoảnh khắc này để so sánh mình với tổng thống Abraham Lincoln : « Chưa có chủ nhân Nhà Trắng nào bị báo chí thù địch như tôi. Tôi nghĩ rằng người từng trải qua tình huống tương tự như tôi chính là ngài ấy (Abraham Lincoln). Tất cả mọi người nói ngài ấy đã bị (truyền thông) đối xử không tốt. Tôi còn bị đối xử tệ hơn thế ».

Trong hai giờ nói chuyện, cuối cùng thì tổng thống vẫn có những tuyên bố giống như trong các cuộc họp báo hàng ngày trong những tuần qua : Dịch bệnh đang được kiểm soát, các bang có được mọi sự trợ giúp và trang thiết bị cần thiết, các xét nghiệm sẽ được triển khai trên quy mô lớn, sẽ có vắc-xin vào cuối năm nay …

Nhưng trên hết, Donald Trump nhấn mạnh việc phục hồi nền kinh tế là điều khẩn cấp. Ông nói : « Rất nhiều người muốn quay trở lại làm việc. Chúng tôi thấy rõ điều này mỗi ngày. Chúng tôi thấy các cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi trên cả nước. Và những cuộc biểu tình này có ý nghĩa … Nếu quý vị sợ, quý vị sẽ dành nhiều thời gian hơn và thận trọng ».

Và trong khi đất nước đang lún sâu vào khủng hoảng, tổng thống tỏ ra lạc quan, khẳng định nền kinh tế sẽ phát triển bùng nổ ngay trong năm tới, thậm chí là còn tốt hơn cả trước đây. »

Bộ trưởng Y Tế Đức : Phải mất nhiều năm mới có vac-xin phòng virus corona

Khác với tổng thống Mỹ Donald Trump, bộ trưởng Y Tế Đức nhận định sẽ phải mất nhiều năm mới có thể điều chế được vác-xin phòng virus corona chủng mới. Theo AFP, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Đức ARD tối hôm qua, bộ trưởng Y Tế Jens Spahn tuyên bố : « Tôi rất vui nếu có thể có vac-xin chỉ trong vài tháng tới, nhưng tôi thấy là chúng ta cần tỏ ra thực tế, sẽ có thể mất tới nhiều năm, bởi vì có thể sẽ có những điều khiến chúng ta thất vọng : Chúng ta biết là điều này đã xảy ra với nhiều loại vac-xin khác ». Bộ trưởng Y Tế Đức nhấn mạnh : « Việc phát triển vac-xin là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ngành y tế ».

Ngoại trưởng Mỹ : Có nhiều bằng chứng cho thấy virus corona xuất phát từ Vũ Hán

Reuters hôm 03/05/2020 cho biết trả lời phỏng vấn của đài ABC, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố « có rất nhiều bằng chứng » cho thấy virus corona chủng mới gây dịch bệnh Covid-19 lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết. Pompeo nhấn mạnh đây không phải lần đầu tiên dịch bệnh hay virus xuất phát từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Về việc virus corona có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, ngoại trưởng Mỹ phát biểu : « Các chuyên gia giỏi nhất cho đến nay dường như nghĩ rằng virus corona do con người tạo ra. Tôi không có lý do gì để không tin vào điều đó ». Tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ như vậy đi ngược lại phát biểu trong tuần qua của Cơ quan tình báo Hoa Kỳ, theo đó dường như virus corona không có nguồn gốc nhân tạo hay bị biến đổi gien. Thế nhưng, khi được phóng viên ABC hỏi lại, ông Pompeo trả lời : « Tôi đã thấy những gì các cơ quan tình báo nói. Tôi không có lý do gì để nghĩ rằng họ nhầm lẫn ». Bộ Ngoại Giao Mỹ chưa bình luận về phát biểu của ngoại trưởng Pompeo.

Về phản ứng của Bắc Kinh, Hoàn Cầu Thời Báo hôm 04/05/2020 cho rằng ngoại trưởng Mỹ không có bất cứ chứng cớ gì để có thể khẳng định virus corona lọt ra ngoài từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Theo tờ báo này, « chính quyền Mỹ đang tiếp tục một cuộc chiến tranh tuyên truyền chưa từng có và tìm cách cản trở những nỗ lực của thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ».

