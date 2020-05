Quảng cáo Đọc tiếp

(Le Monde) - Covid-19 : Mỹ phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Ngày 08/05/2020, Washington đã gây bất ngờ khi phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn, « ngưng các hành động thù địch trong vòng 90 ngày ở những nơi có xung đột » để tạo điều kiện giúp đỡ dân đang bị dịch bệnh ảnh hưởng. Văn bản do Tunisia và Pháp soạn thảo, đã được 15 thành viên Hội Đồng Bảo An bàn bạc suốt 2 tháng qua. Mỹ đã tỏ ý tán đồng vào hôm thứ Năm, nhưng đến phút chót, lại tuyên bố không thể ủng hộ dự thảo nghị quyết, nhưng không nói rõ lý do.

(Yohnap) - Cần hơn 146 triệu đô la trợ giúp nhân đạo Bắc Triều Tiên. Theo thông tin của Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, được công bố ngày 08/05/2020, trong số tiền trên, khoảng 39,7 triệu đô la được dành giúp Bình Nhưỡng chống dịch Covid-19 trong năm 2020 và 107 triệu đô la cho các chương trình trợ giúp nhân đạo không liên quan đến Covid-19. Bình Nhưỡng luôn khẳng định không có ca nhiễm virus nào, nhưng giới quan sát cho rằng chế độ che giấu tình hình và cần trợ giúp của nước ngoài để khống chế dịch.

(RFI) - Hồng Kông: Đụng độ giữa dân biểu Dân Chủ và thân Bắc Kinh. Đụng độ xảy ra thứ Sáu 08/05, tại bộ phận phụ trách xem xét các dự luật trước khi trình Nghị Viện. Kể từ tháng 10/2019, bộ phận này không có người phụ trách. Từ nhiều tháng nay, phe Dân Chủ đã cản trở việc bổ nhiệm người đứng đầu. Cho đến nay, đây là một trong những vị trí hiếm hoi trong Nghị Viện Hồng Kông đối lập có khả năng duy trì kiếm soát. Chiều hôm qua, một dân biểu thân Bắc Kinh đã quyết định chiếm lĩnh ghế lãnh đạo vắng người. Các dân biểu đối lập phản đối. Đụng độ nổ ra. Nhân viên an ninh đã phải đến đưa nhiều dân biểu đối lập ra ngoài, trong lúc nghị sĩ đối lập giương cao biểu ngữ phản đối, và truyền hình trực tiếp vụ ẩu đả lên các mạng xã hội.

(France-Info) - Người phát ngôn của phó tổng thống Mỹ bị nhiễm virus corona mới. Thông báo chính thức được đưa lên hôm qua. Đây là người thứ hai trong Phủ Tổng Thống Mỹ bị nhiễm virus gây bệnh Covid-19 trong tuần này. Tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Mike Pence xét nghiệm hàng ngày, và cho đến nay cả hai đều âm tính với Covid-19.

(France Info) - Venezuela: Hai người Mỹ bị truy tố vì « âm mưu đảo chính ». Hôm qua, 08/05/2020, cơ quan công tố Venezuela truy tố hai công dân Mỹ, bị cáo buộc đột nhập vào lãnh thổ nước này để gây đảo chính. Theo chính quyền, hai bị cáo là cựu chiến binh đặc nhiệm Mỹ. Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc lãnh đạo đối lập Juan Guaido âm mưu đảo chính. Hôm qua, tổng thống Mỹ bác bỏ việc Hoa Kỳ can thiệp quân sự. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ông Juan José Rendon, một người được coi là cố vấn chính trị của lãnh đạo đối lập, thừa nhận đã ký hơp đồng với một tổ chức an ninh tư nhân mang tên Silvercorp USA, để « nghiên cứu về khả năng bắt cóc" tổng thống Maduro, nhưng không bật đèn xanh cho chiến dịch và lãnh đạo đối lập không hay biết chuyện này.

(Dailymail) - Covid-19 : Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều du thuyền trống không tập trung ở vùng biển Caribê và Philippines. Do không được cập cảng do dịch bệnh Covid-19, ít nhất có ba nhóm tàu du lịch, tổng cộng 15 tàu, đậu gần nhau ở vùng biển Coco Cay và Great Stirrup Cay ở Bahamas. Khoảng 12 tàu đang ở ngoài khơi Philippines để chờ cập cảng Manila. Không có hành khách, nhưng một số thủy thủ đoàn đã bị mắc kẹt trên tàu kể từ tháng Ba. Tính đến ngày 05/05, đài CNN cho biết có hơn 57.000 thành viên thủy thủ đoàn trên 74 tàu du lịch trong và xung quanh các cảng ở Hoa Kỳ, Bahamas và Caribê.

