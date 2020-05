Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Bắc Kinh trả tự do cho 5 nhà đấu tranh nổi tiếng, vì quyền của người lao động. Theo thân nhân những người được trả tự do, cùng với một tổ chức bảo vệ nhân quyền trụ sở tại Hồng Kông, năm nhân vật này đã trở về nhà sau hơn một năm bị bắt giữ, sau một vụ bố ráp tại thành phố Thâm Quyến. Trong một phiên xử kín, hai nhà đấu tranh Trương Trị Nho (Zhang Zhiru) và Ngô Quý Quân (Wu Guijun) bị kết án ba năm tù, trong lúc ba người còn lại là Giản Huy (Jian Hui), Tống Giai Tuệ (Song Jiahui) và Hà Viễn Trình (He Yuancheng) bị kết án 18 tháng tù. Họ được trả tự do hôm 24/04, nhưng đã bị cách ly thêm 14 ngày trước khi trở về nhà ngày 07/05 vừa qua.

(New York Times) - Nhà báo Trung Quốc làm việc tại Mỹ bị rút ngắn thời hạn visa. Ngày 08/05/2020, bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ thông báo các nhà báo Trung Quốc làm việc cho các cơ quan thông tấn không phải của Mỹ sẽ chỉ được cấp thị thực lao động có thời hạn 90 ngày, trong khi trước đây họ được cấp visa một lần nhập cảnh và vô thời hạn. Tuy nhiên, khi hết hạn visa, họ vẫn có thể xin gia hạn, nhưng với thời hạn tối đa là 90 ngày. Quyết định trên làm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tăng thêm, trong bối cảnh chiến tranh thương mại, dịch Covid-19 và việc hai bên trục xuất các nhà báo của nhau trong tháng Ba.

(AFP) - Số ca nhiễm virus corona hàng ngày tại Nga tăng thêm 10.000 người, trong 7 ngày liên tiếp. Theo thông kế đến hết ngày 09/05/2020, Nga hiện có 198.676 bệnh nhân Covid-19 và có 1.827 ca tử vong. Matxcơva giải thích số ca nhiễm liên tục tăng, do chính quyền xét nghiệm đại trà từ một tuần nay. Thủ đô của Nga vẫn là ổ dịch lớn nhất, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm và tử vong.

(Straits Times) - Thất nghiệp, hết tiền vì Covid-19, người dân Malaysia đổ đi cầm đồ. Báo mạng Singapore ngày 10/05/2020 ghi nhận hàng đoàn người xếp hàng trước các tiệm cầm đồ ở Selangor, Johor, Melaka…, được phép mở cửa trở lại từ tuần trước. Theo chính phủ, có khoảng 520.000 người Malaysia bị mất việc làm trong vòng 7 tuần đầu tiên, sau khi áp dụng biện pháp hạn chế đi lại để chống dịch Covid-19. Cuối tháng Ba, chính phủ thông báo trợ giúp tiền mặt cho những người khó khăn, nhưng cuối cùng chỉ cấp cho những người thực sự cần thiết.

(AFP) - Luân Đôn và Bruxelles nối lại đàm phán hậu Brexit. Sau hai tuần đàm phán đầy bất đồng và không có tiến triển vào cuối tháng Tư, Anh Quốc và Liên Hiệp Châu Âu sẽ nối lại đàm phán về mối quan hệ song phương hậu Brexit vào thứ Hai, 11/05/2020. Thời hạn đàm phám dự kiến kéo dài một tuần, chính thức bắt đầu với phiên họp toàn thể trực tuyến lúc 13 giờ (GMT).

