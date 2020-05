Quảng cáo Đọc tiếp

(VNA) – Quốc Hội Việt Nam sẽ phê chuẩn Hiệp định tự do mậu dịch với châu Âu vào cuối tháng này. Hôm nay, 12/05, truyền thông Việt Nam cho biết Hiệp định thương mại tự do với Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA) sẽ được Quốc Hội phê chuẩn vào ngày 20/05, tức ngày đầu tiên của kỳ họp tới. Hiệp định này đã được Nghị Viện Liên Âu bỏ phiếu thông qua đầu tháng 2/2020. Hội Đồng Châu Âu phê duyệt sau đó vào cuối tháng 3. Sau khi Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực.

(Vietnamnet-PLO) – Việt Nam : Bộ Công An lại đề nghị lùi Luật Biểu Tình. Trước thềm kỳ họp Quốc Hội, khai mạc ngày 20/05, theo báo chí trong nước, hôm nay 11/05/2020, bộ Công An thông báo đã đề xuất với thủ tướng để yêu cầu Quốc Hội cho lùi việc trình dự thảo luật để có thêm thời gian nghiên cứu, thống nhất nội dung. Thông báo được đưa ra sau khi Ban Dân Nguyện Quốc Hội cho biết cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị sớm ra luật, để công dân thực thi quyền hạn theo pháp luật. Tại Việt Nam, nhiều người xem Luật Biểu Tình là một bộ luật quan trọng mà chính quyền còn mắc nợ nhân dân. Luật Biểu Tình từng được soạn thảo từ năm 2014, dự kiến thông qua năm 2015.

(AFP) – Đại dịch Covid-19: Twitter tăng cường chống bóp méo thông tin. Mạng xã hội nổi tiếng này hôm qua, 11/05, cho biết sẽ sử dụng « các tín hiệu cảnh báo, giải thích bổ sung cũng như những thông tin » giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề dễ « gây hiểu lầm », tránh tạo « không khí mơ hồ » trên Twitter. Trước đó hồi tháng 4/2020, Twitter từng xóa bỏ nhiều thông điệp « nguy hại », như những lời kêu gọi phá hủy các trạm ăng-ten 5G, bị gán cho là nguyên nhân gây dịch Covid-19. Tháng 3/2020, Twitter đã xóa bỏ hai thông điệp của tổng thống Brazil Jair Bolsonara đả kích chính sách phong tỏa chống dịch, đi ngược lại nhiều biện pháp của chính phủ Brazil.

(AFP) – Hội Đồng Bảo An họp về bạo lực tại Miến Điện. Một số nguồn tin ngoại giao cho hay, theo kế hoạch, thứ Năm tới 14/05, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ họp qua cầu truyền hình để thỏa luận về tình hình bạo lực gia tăng tại bang Rakhine, miền tây Miến Điện, giữa quân đội với một số lực lượng nổi dậy, và vấn đề ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cuối tháng trước, một tài xế của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, khi vận chuyển các mẫu xét nghiệm Covid-19, đã bị giết hại trong một cuộc tấn công vũ trang. Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công, và yêu cầu tiến hành điều tra. Cuộc họp kín được tổ chức theo đề nghị của Anh. Cuộc họp trước đó về Miến Điện của Hội Đồng Bảo An là vào tháng 2/2020.

(AFP) – Đại dịch -19 : Canada thông báo kế hoạch trợ giúp các doanh nghiệp dựa trên các cam kết khí hậu. Hôm qua, 11/05, chính quyền Canada cho biết sẽ cấp hàng chục triệu đô la tín dụng cho các doanh nghiệp, có doanh số hàng năm tương đương 197 triệu euro, để giảm thiểu các tổn thất do đại dịch. Theo bộ trưởng Tài Chính Canada, điều kiện để nhận được tài trợ là doanh nghiệp phải tuân thủ các cam kết của Canada trong Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015. Canada cam kết sẽ cắt giảm 30% khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức 2005, trước thời điểm 2030.

(Reuters) - Dịch tại Vũ Hán: Xét nghiệm đại trà sau khi số ca lây nhiễm tăng đột biến.Theo một chỉ thị chính thức, mỗi khu vực trong thành phố 11 triệu dân, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), phải thiết lập một kế hoạch chi tiết để xét nghiệm dân cư. Chiến dịch kéo dài trong 10 ngày kể từ thứ Ba 12/05/2020. Biện pháp này được đưa ra sau khi số người bị lây nhiễm siêu vi Corona chủng mới tại Trung Quốc tăng đột biến, sau nhiều tuần yên ắng. Trong vòng 48 giờ qua, từ Chủ Nhật đến thứ Hai, có 6 ca được ghi nhận tại Vũ Hán, đa số là người cao tuổi, cư ngụ trong một khu nhà.

