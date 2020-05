Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Hai vụ khủng bố đẫm máu tại Afghanistan. Một nhóm thánh chiến thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhận là tác giả vụ khủng bố tự sát tại tỉnh Nagarhar, miền đông Afghanistan hôm 12/05/2020, làm 24 người chết và gần 70 người bị thương. Cùng ngày, một toán vũ trang tấn công một bệnh viện tại thủ đô Kaboul làm 16 người chết trong đó có hai trẻ sơ sinh. Cả hai vụ tấn công nói trên diễn ra vào lúc tổng thống Afghanistan, thông báo khởi động lại chiến dịch tấn công quân Taliban.

(AFP) – UNICEF cảnh báo nguy cơ mỗi ngày 6.000 trẻ em thiệt mạng do tác động gián tiếp Covid-19 gây nên. Trong thông cáo ngày 13/05/2020 Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế "khẩn cấp hành động". Theo kịch bản đen tối nhất của đại học Mỹ Johns Hopkins, sẽ có đến 1,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại 118 quốc gia chậm phát triển có thể chết trong 6 tháng tới do các nỗ lực ngăn ngừa Covid-19 lây lan tại các quốc gia này làm xáo trộn các hoạt động bảo đảm về y tế, vệ sinh và lương thực cho các đối tượng cần được giúp đỡ.

(Reuters) – Hơn 9.000 ca nhiễm virus corona và 900 bệnh nhân tử vong trong một ngày tại Brazil. Vào lúc tổng thống Bolsonaro cho mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, hiệu cắt tóc, bộ Y Tế Brazil ngày 12/05/2020 thông báo ghi nhận thêm 9.258 trường hợp dương tính trong 24 giờ. Số người lây nhiễm tại trên toàn quốc lên đến trên 177.000, trong đó có 12.400 người thiệt mạng. Xung khắc ngày càng lớn giữa tổng thống Brazil với thống đốc các bang về cách xử lý dịch Covid-19.

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ công du Israel bất chấp virus corona. Mike Pompeo đến Jérusalem ngày 13/05/2020 để bàn về kế hoạch sáp nhập một phần lãnh thổ Cisjordanie và Iran với thủ tướng Netanyahu và cựu đối thủ của ông này là Benny Gantz. Hai ông Gantz và Netanyahu chuẩn bị tuyên thệ trước Quốc Hội ngày mai chính thức chia sẻ quyền lực cho một nhiệm kỳ thủ tướng mới. Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, ông Natanyhu giữ chức thủ tướng trước khi nhường lại chức vụ này cho đối thủ là Benny Gantz.

(Reuters) – 300 dân biểu trên thế giới kêu gọi IMF và World Bank xóa nợ cho các nước nghèo trước đại dịch Covid-19. Bản kiến nghị do thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders khởi động tính đến ngày 12/05/2020 đã được hơn 300 dân biểu thuộc khoảng 20 quốc gia trên thế giới ủng hộ. Trong số những người ký tên vào bản kiến nghị nói trên, có cựu tổng thống Achentina, Carlos Menem hay cựu lãnh đạo Công Đảng Anh, Jeremy Corbyn.

(AFP) – Lực sĩ Sumo Nhật Bản chết vì virus corona. Hiệp hội Sumo quốc gia Nhật Bản ngày 13/05/2020 thông báo lực sĩ Shobushi 28 tuổi, thi đấu tại câu lạc bộ Takadagawa ở Tokyo vừa qua đời sau một tháng chống chỏi với Covid-19. Võ sĩ Sumo thường nặng trên 100 ký, và đây là điều nguy hiểm khi phải đối phó với siêu vi corona chủng mới. Trên toàn quốc có 16.000 ca lây nhiễm và 668 bệnh nhân tử vong.

(RFI) – Covid-19 : Thủ tướng Ấn Độ thông báo gói hỗ trợ kinh tế 240 tỷ euro. Ngày 12/05/2020 ông Narendra Modi cho biết sẽ bơm thêm 240 tỷ euro, tương đương với 10 % GDP vào cỗ máy kinh tế Ấn Độ và hỗ trợ cho tầng lớp công nhân bị mất việc làm do lệnh phong tỏa ngăn chận virus corona lây lan. Giới quan sát và công luận thất vọng và hoài nghi về nỗ lực của New Delhi do chính phủ không đưa ra bất kỳ một biện pháp cụ thể nào.(AFP) – Thánh địa Lộ Đức –Lourdes mở cửa lại. Ban quản lý thánh địa nổi tiếng tại vùng Hautes Pyrénées miền tây nam nước Pháp này ngày 13/05/2020 thông báo, kể từ thứ Bảy 16/05/2020 địa điểm hành hương lại mở cửa đón công chúng, nhưng chỉ dành riêng cho những tín đồ trong vùng và chỉ có từng người một được vào nhà thờ cầu nguyện.

