(AFP) - Brazil: Số ca tử vong trong 4 giờ cao nhất từ đầu mùa dịch Covid-19. Ngày 13/05/2020, bộ Y Tế Brazil thống kê 881 bệnh nhân qua đời vì virus corona trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 12.400 người. Tổng cộng đã có 177.589 người bị nhiễm Covid-19 tại Brazil. Tuy nhiên, số ca nhiễm này thấp hơn nhiều so với thẩm định 1,6 triệu ca được công bố trong một nghiên cứu tuần trước của một nhóm chuyên gia Brazil, do chính phủ xét nghiệm rất ít. Bang Sao Paulo, giầu nhất và đông dân nhất, vẫn là tâm dịch. Tình hình tại các bang miền bắc và đông bắc Brazil cũng rất nghiêm trọng do dịch bệnh lan rộng, trong khi hệ thống y tế bị quá tải.

(Yonhap) - Covid-19 : Hàn Quốc xét nghiệm hơn 24.800 người liên quan đến ổ dịch mới ở Itaewon, Seoul. Ngày 14/05/2020, thị trưởng Seoul cho biết đợt xét nghiệm có quy mô lớn này được thực hiện miễn phí và vô danh cho tất cả những người đã đến khu Itaewon từ ngày 24/04 đến 06/05, để có thể sớm cách ly người bị nhiễm. Theo thống kê ngày 14/05, số ca nhiễm virus corona từ 5 vũ trường ở khu Itaewon đã tăng lên thành 120, trong đó Seoul có 70 ca. Những ca lây nhiễm chéo đã xuất hiện trên cả nước.

(Reuters) - Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên phần lớn lãnh thổ Nhật Bản. Được ban hành cách đây hơn một tháng, tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ từ ngày 14/05/2020 tại 39 trên 47 tỉnh ở Nhật Bản, sau khi chính phủ đã tham khảo ý kiến giới chuyên gia. Tuy nhiên, thủ đô Tokyo vẫn duy trì các biện pháp hạn chế để chống dịch. Tính đến ngày 14/05, Nhật Bản có 16.100 ca nhiễm virus corona và 696 bệnh nhân tử vong.

(AFP) - Hai thương xá lớn của Pháp, Galeries Lafayette và Printemps, đóng cửa đến 10/07. Thông báo được Sở Cảnh sát Paris đưa ra ngày 13/05/2020, do phải chấp hành quyết định của chính phủ về việc đóng cửa các trung tâm thương mại có diện tích trên 40.000 mét vuông ở vùng Ile-de-France. Ngày 10/07 là ngày chấm dứt tình trạng khẩn cấp, đã được triển hạn trong một đạo luật được Quốc Hội Pháp thông qua vào tuần trước.

(AFP) – Volkswagen tạm ngưng sản xuất do thị trường sa sút. Ngày 14/04/2020 hãng xe hơi Đức thông báo trong tháng 5 sẽ cho một số các xưởng lắp ráp tạm ngừng hoạt động trong vài ngày, giảm giờ làm việc của nhân viên. Trong tháng 3 và 4/2020, một số cơ sở của Volkswagen đã ngưng hoạt động trong nhiều tuần lễ vì Covid-19. Tại châu Âu, các nhà máy của hãng xe nổi tiếng này hiện thời chỉ vận hành với từ 35 đến 40 % công suất so với bình thường.

(AFP) – Gần 600.000 người Úc mất việc trong tháng 4/2020 vì Covid-19. Theo Viện Thống Kê Quốc Gia Úc (ABS) ngày 14/05/2020, từ 40 năm qua, chưa bao giờ thị trường lao động Úc lại bị tác hại nghiêm trọng như lần này. Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc hiện đã vọt lên tới 6,1 %. Bộ Tài Chính Úc lo ngại đến tháng 6/2020 sẽ có tới 10 % những người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp.

(AFP) – Mỹ : Boeing giành được hợp đồng hơn 2 tỷ đô la của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 13/052020 thông báo tập đoàn này sẽ giao trên 1.000 tên lửa địa đối không và tên lửa chống hạm của Hoa Kỳ cho Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh khủng hoảng y tế và kinh tế sa sút hiện nay, gần như mỗi ngày, Lầu Năm Góc đều thông báo những hợp đồng ký với các tập đoàn Mỹ. Ngành công nghiệp vũ khí Mỹ chuẩn bị giao hàng cho các đối tác như Brazil, Hà Lan, Nhật Bản Thái Lan, Ấn Độ …

(RFI) - Israel có tân chính phủ sau ba lần bầu cử Quốc Hội. Buổi lễ ra mắt và bỏ phiếu bầu tân chính phủ diễn ra vào lúc 22 giờ (giờ địa phương) ngày 14/05/2020. Chính phủ đoàn kết dân tộc, liên minh giữa hai đảng Likud và Xanh-Trắng, sẽ có hai thủ tướng luân phiên, mỗi người điều hành nội các trong vòng 18 tháng. Thời gian đầu, nội các có đến 32 bộ, nhiều nhất trong lịch sử Israel, được phân bổ đồng đều cho hai đảng.

(AFP) - Mỹ liệt Cuba vào danh sách đen. Theo thông báo ngày 13/05/2020, Washington đánh giá chính quyền La Habana đã thiếu hợp tác về chống khủng bố. Cụ thể, « việc Cuba từ chối thảo luận mang tính xây dựng với chính phủ Colombia cho thấy Cuba không hợp tác với Hoa Kỳ nhằm ủng hộ nỗ lực của Colombia thiết lập hòa bình công bằng và lâu dài ». Ngoài Cuba, danh sách đen của Mỹ, được lập từ đầu năm 2017, còn bao gồm Iran, Syria, Bắc Triều Tiên và Venezuela.

(AFP) - 2019 : Năm kỷ lục về bài Do Thái tại Mỹ. Theo thống kê đầu tháng 05/2020 của Liên đoàn chống Phỉ báng (Anti-Defamation League, ADL), tổng cộng đã có 2.107 hành động tấn công, quấy rối và phá hoại mang tính chất bài Do Thái trong năm 2019. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1979. Tổ chức này lo ngại cộng đồng Do Thái lại trở thành đối tượng tấn công do làn sóng cực đoan dâng cao trong mùa dịch Covid-19.

