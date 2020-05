WHO : Virus corona chủng mới có thể sẽ không hoàn toàn biến mất

Ông Michael Ryan, giám đốc đặc trách các vấn đề khẩn cấp của WHO, trong một cuộc họp báo tại Genève ngày 03/05/2020.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ngày 13/05/2020 đã lên tiếng cảnh báo là virus corona chủng mới có thể sẽ tiếp tục gây dịch và không bao giờ hoàn toàn biến mất, trong lúc số ca tử vong trên toàn thế giới đến nay đã gần chạm ngưỡng 300.000.

Trong cuộc họp báo qua video tại Genève, giám đốc đặc trách các vấn đề y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan, cho rằng: “Chúng ta có một virus mới lần đầu tiên thâm nhập vào cộng đồng con người, cho nên rất khó có thể nói rằng khi nào sẽ thắng được nó”.

Ông Ryan nhấn mạnh: “Virus này có thể tiếp tục gây dịch ở cấp độ địa phương và không bao giờ biến mất”. Ông nhắc lại là bệnh sởi vẫn tồn tại trên thế giới mặc dù đã có vác-xin. Tuy nhiên, quan chức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới cũng cho rằng thế giới có đủ khả năng chống trả, cho dù với giá rất đắt, kể cả khi tìm được một vác-xin ngừa virus SARS-CoV-2.

WHO đã đưa ra thông điệp cảnh báo đáng lo ngại như trên vào lúc nhiều quốc gia bắt đầu dở bỏ dần dần các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Nói chuyện cũng có thể truyền virus ?

Một công trình nghiên cứu sơ khởi vừa cho thấy là virus corona có thể lan truyền không chỉ qua những hạt nước bắn ra khi ho hay hắt hơi, mà còn có thể lây truyền khi nói chuyện.

Những hạt nước miếng li ti khi nói chuyện có thể đọng lại trong không khí hơn 10 phút trong một không gian kín, theo kết quả một thí nghiệm được đăng trên trang mạng y học Mỹ PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), cho thấy vai trò của những hạt li ti này trong đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ mới ở dạng công bố ban đầu, còn phải chờ cộng đồng khoa học cho ý kiến đánh giá

