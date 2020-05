MIẾN ĐIỆN - CHÂU ÂU - NHÂN QUYỀN

Năm nước châu Âu lên án tình trạng bạo lực ở Miến Điện

Ảnh tư liệu : Người Rohingya bị chính quyền Miến Điện bắt trên biển hồi tháng 12/2019, và sau đó bị đưa về Thalchaung, gần Sittwe, bang Rakhine, Miến Điện. Ảnh chụp ngày 13/01/2020 © STR / AFP

Thu Hằng

Anh Quốc, Pháp, Đức, Bỉ và Estonia đã lên án tình trạng bạo lực ở Miến Điện trong một phiên họp ngày 14/05/2020, do Luân Đôn khởi xướng, tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại về hậu quả do dịch Covid-19 gây ra ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối phê chuẩn dự thảo tuyên bố của Hội Đồng Bảo An.