(TTCP/Reuters) - Việt Nam có thêm 24 ca nhiễm virus corona ngoại nhập. Theo trang Thông Tin Chính Phủ ngày 15/05/2020, tất cả các bệnh nhân đều là hành khách trên chuyến bay chở 345 người từ Mátxcơva về Vân Đồn ngày 13/05. Như vậy, Việt Nam có 312 ca nhiễm virus corona, trong đó 260 ca được chữa khỏi, 52 ca đang điều trị. Theo Reuters, Việt Nam tìm mọi cách để cứu « bệnh nhân 91 », phi công người Anh, để tránh ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, trong đó có đề nghị ghép phổi. Đến sáng 15/05, Trung Tâm Điều Phối Ghép Tạng Quốc Gia đã tiếp nhận 40 đề nghị được hiến phổi để ghép cho « bệnh nhân 91 ».

AFP – 5 thủy thủ tàu sân bay Mỹ « Theodore Roosevelt » tái dương tính. Nguồn tin từ báo Mỹ New York Times hôm 14/05/2020, cho biết 5 thủy thủ của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt đã được đưa khỏi tầu sau khi bị được xét nghiệm dương tính trở lại với Covid-19. Các thủy thủ này bị nhiễm virus trong đợt làm nhiệm vụ trên Thái Bình Dương hồi cuối tháng Ba đầu tháng Tư vừa qua và đã được cách ly 2 tuần tại Guam. Họ đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính và được xác nhận khỏi bệnh. Như các thủy thủ khác, họ được trở về tàu chuẩn bị ra khơi, nhưng các triệu chứng bệnh xuất hiện và có kết quả dương tính.

( AFP ) - Covid-19 : Thuốc hydroxychloroquine vẫn chưa chứng tỏ công hiệu. Theo hai công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa Anh Quốc BMJ ngày 15/05/2020, hydroxychloroquine dường như không có công hiệu trị Covid-19, cho dù đó là bệnh nhân nặng hay nhẹ. Công trình nghiên cứu thứ nhất, do các nhà nghiên cứu Pháp tiến hành, đã đi đến kết luận là loại thuốc chống sốt rét này không làm giảm đáng kể nguy cơ phải vào khoa hồi sức hoặc nguy cơ tử vong nơi các bệnh nhân Covid-19. Công trình nghiên cứu thứ hai, do một ê kíp nhà nghiên cứu Trung Quốc tiến hành, cho thấy là thuốc hydroxychloroquine không giúp diệt trừ virus nhanh hơn so với các thuốc khác nơi các bệnh nhân Covid-19 nhẹ, thậm chí các phản ứng phụ của thuốc chống sốt rét này còn nặng hơn các thuốc kia.

AFP – Phát hiện đường dây làm tiền giả lớn tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã hôm nay, 15/05/2020, đưa tin, công an Trung Quốc đã triệt phá được một đường dây làm tiền giả, thu giữ một khối lượng tiền kỷ lục: 442 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 55 triệu euro. Trong thông cáo, bộ Công An Trung Quốc đánh giá đây là số lượng tiền giả thu giữ lớn nhất trong lịch sử nước Trung Hoa Cộng Sản. 16 nghi phạm đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét của công an tại tỉnh Hắc Long Giang và Quảng Đông, theo thông cáo của bộ Công An Trung Quốc .

(AFP) - Tập đoàn TSMC của Đài Loan đầu tư 12 tỷ đô la xây nhà máy ở Mỹ và tạo khoảng 1.600 việc làm. TSMC là nhà sản xuất chíp điện tử và là nhà cung cấp lớn cho hãng Apple. Theo thông cáo của tập đoàn Đài Loan, được AFP trích dẫn ngày 15/05/2020, « dự án có tầm quan trọng chiến lược này » sẽ được xây ở bang Arizona vào đầu năm 2021 và sẽ là nhà máy thứ hai của TSMC ở Mỹ. Đây là một thắng lợi của tổng thống Donald Trump, người luôn muốn tăng cường sản xuất trên lãnh thổ Mỹ.

(AFP) - Mỹ lại kêu gọi Trung Quốc thả một người Tây Tạng được chọn làm Ban Thiền Lạt Ma, mất tích từ năm 1995. Tháng 05/1995, Gedhun Choekyi Nyima, 6 tuổi, được Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố là hóa thân của Ban Thiền Lạt Ma, chức vụ quan trọng thứ hai trong Phật Giáo Tây Tạng, nhưng ngay sau đó bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và bặt vô âm tín từ đó. Trả lời báo giới ngày 14/05/2020, người phụ trách về tự do tôn giáo của bộ Ngoại Giao Mỹ khẳng định « sẽ tiếp tục gây sức ép với chính quyền Trung Quốc để họ trả tự do » cho tù nhân nhỏ tuổi nhất, tính vào thời điểm bị bắt.

(AFP) - Israel: 500 ngày khủng hoảng chính trị vẫn chưa kết thúc. Lễ ra mắt tân nội các đoàn kết dân tộc đã không diễn ra vào tối 14/05/2020 như dự kiến và được lùi đến Chủ Nhật 17/05. Nguyên nhân là do nội bộ đảng Likoud của thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa giải quyết xong việc phân chia chức vụ trong nội các mới và các nghị sĩ đảng Likoud dọa không bỏ phiếu tín nhiệm tân nội các.

