Covid-19: Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ có vac-xin từ đây đến cuối năm

Hôm qua, 15/05/2020, tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ rất lạc quan về khả năng chế tạo được vac-xin ngừa virus corona, với hy vọng sẽ có vac-xin này từ đây đến cuối năm, có thể sớm hơn. Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp báo sau đó, nguyên thủ Mỹ đã giảm mức độ lạc quan về triển vọng sớm có vac-xin.

Phát biểu từ khu vườn của Nhà Trắng, ông Donald Trump khẳng định: “Chúng ta đã đạt những tiến bộ ngoạn mục”. Tổng thống Mỹ hứa là chính phủ sẽ sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để phân phối vac-xin ngay khi có được, và nói thêm là quân đội sẽ được huy động cho chiến dịch này.

Nhưng trong cuộc họp báo sau đó, tổng thống Trump lại giảm mức độ lạc quan của ông với tuyên bố: “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tất cả tùy thuộc vào một vac-xin, nhưng sẽ tuyệt vời nếu có một vac-xin”.

Trên đài phát thanh Europe 1 sáng nay, khi được hỏi về tuyên bố nói trên của tổng thống Mỹ, bộ trưởng Nghiên Cứu của Pháp Frédérique Vidal cho rằng không thể có được vac-xin trước 18 tháng. Theo bà Vidal, không thể đi nhanh hơn thế, nếu không sẽ đe dọa đến sự an toàn của người dân. Hôm thứ Năm vừa qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu ( EMA ) cũng thẩm định rằng có thể một năm nữa mới chế tạo được vac-xin.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ, theo các số liệu mới nhất của đại học Johns Hopkins, hôm qua đã có thêm 1.680 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 87.493, mức cao nhất thế giới tính về giá trị tuyệt đối.

Để khắc phục những tác hại của dịch virus corona lên nền kinh tế, hôm qua, Hạ Viện Hoa Kỳ, mà đảng Dân Chủ chiếm đa số, đã thông qua một đề nghị về một kế hoạch huy động đến 3.000 tỷ đôla. Nhưng đảng Cộng Hòa, chiếm đa số ở Thượng Viện và tổng thống Trump xem đó là một văn bản “chết yểu”, vì chắc chắn sẽ không được Thượng Viện thông qua.

New York tiếp tục bị phong tỏa

Sau hai tháng bị hạn chế đi lại vì Covid-19, người dân New York hôm qua, 15/05/2020, nhận được thông báo là thành phố này sẽ phải tiếp tục duy trì tình trạng phong tỏa. Thủ phủ kinh tế và văn hóa New York là tâm dịch của nước Mỹ, với tổng cộng hơn 20.000 ca tử vong, chiếm gần một phần tư tổng số ca tử vong trong cả nước. Theo sắc lệnh mới của thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, thành phố sẽ còn bị phong tỏa ít nhất đến ngày 28/05, còn thị trưởng Bill de Blasio nhắc đến thời điểm giữa tháng Sáu. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

"Trên đường phố Manhattan, tin tức mới không làm nhiều người ngạc nhiên. Người dân New York biết rằng thành phố vẫn chưa sẵn sàng (để ra khỏi phong tỏa).

Một người đàn ông nói: "Việc chúng tôi phải ở trong tình trạng phong tỏa lâu hơn nữa cũng bình thường thôi. Vẫn có nhiều ca bệnh hơn và sẽ là thiếu thận trọng, nếu quay trở lại công việc như bình thường". Một người đàn ông khác chia sẻ : "Cũng hơi khó để tiếp nhận điều này, nhưng cũng hợp lý thôi. Mật độ dân cư ở đây cao hơn rất nhiều so với nơi khác".

Trong khi thành phố New York và vùng phụ cận bị dịch bệnh Covid-19 tác động nhiều nhất, thì nhiều vùng khác và nhiều nơi khác trong cùng bang New York đã đáp ứng các tiêu chuẩn mà thống đốc bang đề ra, để từng bước được quay trở lại cuộc sống bình thường. Từ hôm qua, tại 5 địa phương, nhiều cửa hàng (không phải là những cửa hàng bán nhu yếu phẩm) và nhiều nhà máy đã được mở cửa trở lại, với điều kiện tuân thủ các quy định tiếp đón khách hàng và khoảng cách an toàn ...

Nếu người dân New-York kiên trì chịu đựng cảnh phong tỏa, thì một số tiểu thương không giấu được nỗi tức giận. Một chủ nhà hàng than phiền: "Như thế là quá lâu. Chúng tôi cần được hoạt động trở lại để kiếm sống. Có thể là cũng cần nhiễm virus, rồi tự khỏi để có kháng thể … Chúng tôi không thể cứ tiếp tục như thế này !".

Nhưng tạm thời, ngày ngưng giải tỏa thành phố New York vẫn chưa được ấn định. Thị trưởng thành phố nói là vào giữa tháng Sáu, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình trong những tuần tới đây."

