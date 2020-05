Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Công dân Pháp vẫn bị cách ly khi đến Anh. Hôm qua, 15/05/2020, chính phủ Luân Đôn xác định là công dân Pháp không được miễn trừ, theo quy định cách ly những người từ nước ngoài đến Anh bằng đường hàng không. Trước đó, trong một thông cáo chung, Luân Đôn và Paris đã nhấn mạnh là việc cách ly không áp dụng đối với người đến từ nước Pháp “ở giai đoạn hiện nay”. Chính phủ Anh đã bị chỉ trích nặng nề về sự biệt đãi này.

(Reuters) – TT Mỹ Donald Trump cách chức tổng thanh tra bộ Ngoại Giao. Chủ tịch Hạ Viện lên án. Trong một bức thư gửi chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thuộc đảng Dân Chủ, tổng thống Trump viết là ông không còn tin tưởng vào tổng thanh tra Steve Linick, nhưng không giải thích chi tiết. Quyết định đưa ra tối hôm qua 15/05/2020 bị phe Dân Chủ chỉ trích mạnh mẽ. Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao của Hạ Viện cho biết văn phòng tổng thanh tra đã mở điều tra về ngoại trưởng Mike Pompeo và quyết định nói trên là bất hợp pháp. Chủ tịch Hạ Viện cho rằng ông Steve Linick bị trừng phạt vì đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Hiến Pháp và an ninh quốc gia. Bà đánh giá kiểu trả đũa của tổng thống là rất nguy hiểm.

(AFP) – Chống dịch Covid tại Brazil: Bộ trưởng Y Tế từ chức vì bất đồng với tổng thống. Bộ trưởng Y Tế Brazil Nelson Teich, mới nhậm chức cách đây 4 tuần, đã từ chức hôm qua, 15/05/2020, do bất đồng với tổng thống Jair Bolsonaro, vào lúc mà quốc gia Nam Mỹ này đang bước vào giai đoạn gay go nhất của dịch Covid-19. Người tiền nhiệm đã bị tổng thống cách chức cũng vì những bất đồng về cách đối phó với dịch. Trong một thời gian dài, tổng thống Brazil xem thường virus corona, nay ông lại kêu gọi người dân trở lại làm việc, chỉ trích các biện pháp phong tỏa ở nhiều bang.

(AFP) – Teheran kết án tù nhà nghiên cứu Pháp gốc Iran. Bị giam ở Iran từ gần một năm nay, nhà nghiên cứu mang hai quốc tịch Pháp – Iran Fariba Adelkhah vừa bị kết án 5 năm tù với tội danh “thông đồng nhằm gây phương hại an ninh quốc gia”. Kể từ khi bị bắt vào tháng 06/2019, bà Adelkhah vẫn một mực kêu oan. Pháp đã lên án vụ bắt giữ nhà nghiên cứu này và vẫn đòi trả tự do cho bà. Teheran không công nhận song tịch, nên không xem bà Adelkhah là công dân Pháp.

(New York Times) – Dầu lửa Mỹ sẽ đến Belarus trong bối cảnh quốc gia Liên Xô cũ không được Nga bán dầu. Hôm qua 15/05/2020, chính quyền Belarus cho biết lô hàng 80.000 tấn dự kiến sẽ cập cảng Klaipeda, Litva, vào tháng 6 và từ đó sẽ được chuyển bằng đường sắt đến Belarus. Ngoại trưởng Vladimir Makei cho biết hợp tác với Mỹ về dầu lửa là "một yếu tố đảm bảo an ninh năng lượng ». Lâu nay Belarus vẫn phụ thuộc vào dầu giảm giá từ Nga, nhưng hầu hết các chuyến hàng đã bị đình lại từ tháng 01 do bất đồng về giá dầu. Căng thẳng giữa Belarus và Nga gia tăng trong những tháng gần đây do các cuộc đàm về hội nhập kinh tế sâu rộng bị đình trệ. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc điện Kremlin dùng nguồn cung cấp dầu lửa để gây sức ép đòi sáp nhập Belarus.

(AFP) – Virus corona : Air Canada sẽ sa thải hơn 50-60% nhân viên. Thông báo trên được đưa ra hôm qua 15/05/2020. Lý do là hãng hàng không lớn nhất Canada đã phải giảm tới 95% số chuyến bay do Canada đóng cửa biên giới và có các biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19. Air Canada cho rằng sẽ còn phải chờ rất lâu nữa mới có thể quay lại hoạt động bình thường. Trước khi dịch bệnh xảy ra, Air Canada sử dụng khoảng 38.000 lao động. Các nhân viên sẽ bắt đầu bị sa thải vào đầu tháng 06.

(AFP) – 119 người : Kỷ lục số tử vong vì Covid tại Nga trong vòng 24 giờ. Theo số liệu chính thức, tổng số người qua đời vì virus corona tại Nga cho đến hôm qua 15/05/2020 là 2.537 người. Nhiều người cho rằng con số tử vong được chính quyền đưa ra thấp hơn nhiều so với thực tế. Nhà chức trách bác bỏ, giải thích Nga chỉ thống kê số người tử vong trực tiếp do virus corona còn các nước khác tính tất cả những ca tử vong và dương tính với virus corona. Theo Matxcơva, có một lý do khác là dịch bùng phát muộn ở Nga nên bệnh viện có thời gian chuẩn bị và chính quyền có chính sách xét nghiệm tầm soát rộng. Số ca mới nhiễm virus corona giảm xuống mức thấp nhất từ hai tuần nay : 9.200 ca trong 24 giờ (mức trung bình trong hai tuần qua là 10.000 người).

