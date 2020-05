Covid-19 : WHO họp đại hội trong bầu không khí căng thẳng Mỹ - Trung

Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong một buổi họp báo về virus corona ngày 29/01/2020, tại trụ sở WHO ở Geneve, Thụy Sĩ.

Ngày 18/05/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp đại hội đồng Y tế Thế giới trong vòng hai ngày nhằm tìm cách phối hợp đối phó với dịch virus corona chủng mới. Căng thẳng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể sẽ phá hỏng các cuộc tranh luận.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các cuộc hội thảo trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của WHO năm nay với sự tham gia của 194 quốc gia thành viên được tổ chức trực tuyến.

Mục tiêu của cuộc họp là đạt được một đồng thuận cho dự thảo nghị quyết yêu cầu lãnh đạo WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus phải « sớm khởi động một quy trình đánh giá nhằm xem xét khả năng ứng phó dịch tễ của cộng đồng quốc tế cũng như là các biện pháp do WHO đưa ra ».

Hơn nữa, việc « xác định nguồn gốc bệnh truyền nhiễm của virus từ động vật sang người và tìm hiểu rõ đường lây nhiễm của virus trong dân chúng » là điều cấp thiết.

Lãnh đạo chiến dịch Y sĩ Không Biên giới Gaelle Krikorian nhấn mạnh rằng nghị quyết cũng nên kêu gọi « các sản phẩm y tế phải được phân phối rộng rãi, nhanh chóng và công bằng nhất có thể » thì công cuộc chống virus mới có hiệu quả.

Làm thế nào đạt được một đồng thuận chung cho những câu hỏi trên trong khi các chủ đề gây bất đồng không phải là ít : Từ việc cải cách tổ chức, sự gia nhập của Đài Loan, phân phối vác-xin, cho đến việc gởi chuyên gia đến Trung Quốc… trong đó nguồn gốc dịch bệnh hiện đang là tâm điểm của cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc.

AFP nhắc lại thời gian gần đây Hoa Kỳ liên tiếp cáo buộc Trung Quốc che giấu tầm mức của dịch bệnh và chỉ trích mạnh mẽ Tổ chức Y tế Thế giới đã đi theo lập trường của Trung Quốc, phớt lờ lời cảnh báo của Đài Loan, gây đại họa cho thế giới. Chính quyền Washington, với sự ủng hộ của một số nước kêu gọi WHO nên mời Đài Loan tham gia cuộc họp đại hội đồng năm nay, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký