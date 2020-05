Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Trung Quốc dọa có những biện pháp để bảo vệ Hoa Vi. Thông cáo của bộ Thương Mại Trung Quốc ngày 17/05/2020 tái khẳng định là Bắc Kinh « sẽ đưa ra những biện pháp và sẽ thực hiện nhằm bảo vệ chặt chẽ quyền và lợi ích chính đáng các doanh nghiệp Trung Quốc ». Thông cáo nhắc thêm rằng « Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt ngay lập tức những hành động xấu xa » mà những biện pháp hạn chế bị Trung Quốc cho là « một mối đe dọa nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu ».

(AFP) – Đại sứ Trung Quốc tại Israel chết trong nhà. Cảnh sát Israel cho biết ông Đỗ Vi (Du Wei), 57 tuổi, vừa nhậm nhiệm sở vào tháng 2/2020, được phát hiện đã chết sáng 17/05/2020 tại nơi cư ngụ của ông ở ngoại ô Tel-Aviv. Một nguồn tin cảnh sát ẩn danh khẳng định chưa rõ nguyên nhân gây tử vong cho nhà ngoại giao, trong khi vợ và con trai của ông không có mặt ở Israel. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông Đỗ Vi, từng là đại sứ ở Ukraina. Cái chết của ông xảy ra vài ngày sau chuyến thăm Jerusalem của ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, đến kêu gọi Israel đồng minh của Mỹ trong khu vực nên hạn chế các đầu tư của Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược trên lãnh thổ Israel.

(AFP) – WHO : Phun thuốc diệt khuẩn trên đường phố là nguy hiểm và không hiệu quả. Theo cảnh báo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ngày 16/05/2020, phun chất chlore hay nhiều loại hóa chất độc hại khác không những không tiêu diệt được virus corona chủng mới, mà còn có thể gây hại cho sức khỏe cộng đồng : Kích ứng da hay mắt, co thắt phế quản và các triệu chứng rối loạn tiêu hóa… WHO khẳng định tổ chức này chưa bao giờ khuyến cáo dùng biện pháp này để diệt virus corona. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, nếu cần phải tẩy trùng, chỉ cần dùng khăn có tẩm chất tẩy trùng để lau các bề mặt là đủ.

(Reuters) – Hoa Kỳ : Đóng góp cho WHO có thể chỉ còn 10%. Theo tổng thống Donald Trump ngày 16/05/2020, trong số các giải pháp liên quan đến việc tài trợ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Hoa Kỳ có thể giảm đến 90% phần đóng góp của Mỹ, bị tạm ngưng từ hôm 14/04/2020. Tổng thống Mỹ cáo buộc tổ chức y tế này khuyến khích việc « bóp méo thông tin » theo hướng có lợi cho Trung Quốc về dịch bệnh. Năm 2019, Hoa Kỳ đóng góp đến 400 triệu đô la cho WHO. Chủ nhân Nhà Trắng trên Twitter khẳng định đây chỉ là một trong số các giải pháp, hiện chưa có một quyết định chính thức nào.

(AFP) – Virus corona : Hơn 500.000 ca nhiễm tại châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribe. Trong số này, đứng đầu là Brazil với 233.142 ca nhiễm và 15.633 trường hợp tử vong. Theo số liệu do chính quyền Brazil cung cấp, tính đến ngày 16/05/2020, nước này đã có 15.000 ca nhiễm mới và 816 người chết trong vòng 24 giờ.

(Reuters) – Gần 10.000 ca nhiễm mới tại Nga. Theo số liệu cụ thể công bố ngày 17/05/2020, nước Nga ghi nhận 9.709 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh viêm phổi cấp Covid-19 lên thành 281.752 người. Cũng trong vòng 24 giờ, virus corona cướp đi sinh mạng của 94 người. Tổng số ca tử vong ở Nga là 2.631.

(Reuters) – Covid-19 : Số người nhiễm mới tăng vọt ở Philippines. Bộ Y tế nước này ngày 17/05/2020 cho biết có 208 ca nhiễm mới và 7 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ. Như vậy, tính đến ngày 17/05, quần đảo này đã có tổng cộng 12.513 người nhiễm và 824 nạn nhân vì Covid-19.

(AFP) – Mỹ : Nổ và cháy trung tâm thương mại Little Tokyo ở Los Angeles. Tối 16/05/2020, lực lượng cứu hỏa của Los Angeles được tin khu chợ Nhật Bản Little Tokyo có một tòa nhà bị cháy. Khi lính cứu hỏa đến nơi thì một tiếng nổ lớn xảy ra, đám cháy lan rộng. Trong số 230 nhân viên đến hiện trường, 11 người bị phỏng, theo phát ngôn viên Nicholas Prange. Chưa rõ nguồn cơn vụ nổ và cháy này nhưng đã được dập tắt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký