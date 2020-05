Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Mỹ mở điều tra về vụ xả súng tại một căn cứ quân sự. Cảnh sát liên bang Mỹ ngày 21/05/2020 thông báo mở điều tra chống khủng bố sau vụ một người đàn ông nổ súng trong một căn cứ quân sự ở Corpus Christi, phía nam Texas, làm một người bị thương nhẹ. Nghi can sau đó đã chết, nhưng FBI không cho biết rõ nguyên nhân cái chết của người này.

(AFP) – Venezuela bắn thử tên lửa trong lúc chờ tiếp viện dầu từ Iran. Vụ thử diễn ra ngày 21/05/2020 trên một hòn đảo. Theo thông báo của tổng thống Nicolas Maduro, mục tiêu là để "bảo vệ lãnh hải và bờ biển đất nước" nhưng không đề cập trực tiếp đến việc các tầu chiến Iran. Vụ thử được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn Bolivar". Theo nhiều nguồn tin báo chí, năm tầu chở dầu Iran hiện đang trên đường đến vùng biển Caribe Venezuela. Hoa Kỳ cho biết theo dõi sát sao vụ việc.

(AFP) – LHQ: Mỹ ngăn chặn một tuyên bố của Nga tố cáo việc dùng lính đánh thuê ở Venezuela. Trong cuộc họp tại Hội Đồng Bảo An hôm 20/05/2020, do Nga triệu tập, Washington đã ngăn chặn việc thông qua tuyên bố nói trên. Là quốc gia hậu thuẫn cho tổng thống Venezuela Maduro, Nga muốn Hội Đồng Bảo An lên tiếng về sự kiện mà Matxcơva cho là thất bại của cuộc "xâm lăng" Venezuela tiến hành vào đầu tháng 5 khiến hàng chục người bị bắt trong đó có 2 cựu quân nhân Mỹ. Phó đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky kêu gọi những người tham gia cuộc họp lên án hành đông "xâm lược" Venezuela.

