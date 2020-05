Covid-19 : Gần 100 ngàn người chết, dân Mỹ từ chối đeo khẩu trang

Nước Mỹ sắp vượt ngưỡng 100 ngàn người chết vì Covid-19. Theo số liệu do trường đại học Johns Hopkins công bố ngày 24/05/2020, tổng cộng Hoa Kỳ đã có 97.686 nạn nhân.

Tuy số ca tử vong thường nhật xuống dưới ngưỡng 1.000 người, nhưng vẫn còn cao 638 người trong vòng 24 giờ, một số bang đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Quy định này vấp phải sự phản đối của một số người dân. Sau phong tỏa, giờ đến lượt việc đeo khẩu trang trở thành một cuộc chiến chính trị.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet giải thích :

« Bỏ khẩu trang ra, gỡ khẩu trang xuống ! », một nhóm phụ nữ hét to nhắm vào một nhà báo có đeo khẩu trang. Cảnh tượng này được ghi hình tại Minnesota. Tại bang này, số ca nhiễm virus corona đang tăng lên. Các hình ảnh video phản đối việc đeo khẩu trang đang lan rộng. Những nhân viên bảo vệ có ý định buộc khách hàng phải đeo khẩu trang trong cửa hàng… thì đôi khi bị số người hành hung, ho thẳng vào mặt hoặc bị phản đối với lý do điều này xâm phạm đến quyền tự do.

Làn sóng phản đối lan rộng đến mức nhiều dân biểu phải can thiệp nhắc nhở rằng đeo khẩu trang là một biện pháp an toàn dịch tễ, như giải thích của ông Doug Burgum, thống đốc bang Bắc Dakota.

Giọng xúc động, ông nói : « Nếu như ai đó đeo khẩu trang thì không hẳn để khẳng định là họ ủng hộ một chính đảng hay một ứng viên nào. Họ làm như thế có thể là vì người đó con nhỏ mới có 5 tuổi đang điều trị ung thư, hay bởi vì trong nhà họ có người lớn sức khỏe kém đang vật vã chống chọi với Covid-19… »

Việc tuân thủ các biện pháp dịch tễ hầu như đang trở thành một cuộc chiến chính trị. Những người ủng hộ Donald Trump hiếm khi đeo khẩu trang. Phải nói là chính bản thân tổng thống cũng từ chối, cảm thấy bị khó coi khi đeo khẩu trang trước công chúng, dù rằng chính phủ của ông khuyến nghị việc này.

