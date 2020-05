CHÂU ÂU -TRUNG QUỐC -HỒNG KÔNG

Quyền tự trị Hồng Kông : Liên Âu muốn duy trì đối thoại với Bắc Kinh

Hình minh họa: Một góc khu trung tâm Hồng Kông ngày 28/05/2020. REUTERS - TYRONE SIU

Trọng Thành

Các quyền tự do căn bản Hồng Kông, nguyên tắc « một quốc gia hai chế độ » có nguy cơ bị hủy hoại, sau khi Quốc Hội Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia, cho phép chính quyền trung ương can thiệp vào đặc khu. Hoa Kỳ và một số đồng minh phản ứng ngày càng cứng rắn. Liên Hiệp Châu Âu khẳng định cần duy trì « đối thoại » với Trung Quốc.