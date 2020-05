Tổng thống Trump thông báo chấm dứt chính sách ưu đãi Hồng Kông

Họp báo tại Nhà Trắng ngày 30/05/202 tổng thống Hoa Kỳ giải thích Trung Quốc « thất hứa » với cộng đồng quốc tế, quy chế tự trị cho Hồng Kông không còn được bảo đảm. Do vậy Washington tiến hành thủ tục rút lại « quy chế đặc biệt » Washington dành cho Hồng Kông.

Theo lời lãnh đạo Nhà Trắng luật an ninh Hồng Kông vừa được Quốc Hội Trung Quốc thông qua là một « tấn bi kịch đối với người dân Hồng Kông, Trung Quốc và toàn thế giới », đe dọa tất cả các quyền tự do tại đặc khu hành chính này.

Thông tín viên đài RFI Louba Anaki tại New York tường trình về buổi họp báo của tổng thống Trump :

« Trung Quốc viện lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Nhưng sự thật, Hồng Kông là một xã hội được tự do, là nơi an toàn và thịnh vượng. Quyết định của Bắc Kinh là một bước thụt lùi, tăng cường sự kiểm soát của guồng máy an ninh Trung Quốc đối với khu vực mà đến nay luôn là một thành trì của tự do ».

Donald Trump đã tuyên bố như trên về Hồng Kông và cho rằng, không thể tiếp tục xem Hồng Kông là một vùng tự trị đối với Hoa lục. Do vậy ông đã thông báo hủy quy chế đặc biệt trong quan hệ giữa Mỹ và Hồng Kông.

Điều đó có nghĩa là Hồng Kông không còn được hưởng một số điều khoản ưu đãi về thương mại của Mỹ và đôi bên đình chỉ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.

Ngoài ra nguyên thủ Mỹ lên án Trung Quốc về trách nhiệm trong đại dịch Covid-19 gây khủng hoảng y tế toàn cầu.

Donald Trump thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bắc Kinh, chẳng hạn như việc cấm nhập cảnh vào Mỹ một số công dân Trung Quốc bị xem là đe dọa đến an ninh quốc gia.

Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã lên án Bắc Kinh kiểm soát Tổ Chức Y Tế Thế Giới và do vậy, Mỹ quyết định đình chỉ quan hệ và ngừng đóng góp tài chính cho tổ chức này.

Phản ứng của chính quyền Hồng Kông

Sáng 30/05/2020 nhiều thành viên trong chính quyền Hồng Kông mạnh mẽ phản đối quyết định mạnh tay của chính truyền Trump về luật an ninh. Trả lời báo chí, lãnh đạo an ninh tại đặc khu hành hình này, ông Lý Gia Siêu (John Lee) cho rằng mọi hành động hù dọa Hồng Kông đều sẽ « thất bại » vì Hồng Kông đang làm theo « lẽ phải » và « đi đúng hướng » nhằm tái lập trật tự và ổn định cho vùng lãnh thổ này. Về phần bà Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng) người đứng đầu cơ quan tư pháp Hồng Kông thì lấy làm tiếc là chính phủ Mỹ căn cứ trên những thông tin « hoàn toàn thất thiệt và sai lệch » để trừng phạt Hồng Kông.

