(Bloomberg) - Một tổ chức Hồng Kông kêu gọi tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn ngày 04/06/2020. Vụ thảm sát Thiên An Môn được người dân Hồng Kông tưởng niệm từ 29 năm nay và thường thu hút vài chục nghìn người tham gia ở công viên Victoria. Do dịch Covid-19, cảnh sát đã không đồng ý cho tổ chức đêm canh thức. Tuy nhiên, theo phát biểu ngày 31/05 của ông Lee Cheuk-yan, chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước dân chủ ở Trung Quốc, lễ tưởng niệm sẽ vẫn được tổ chức từ 20 giờ đến 20 giờ 30 (giờ địa phương), người dân có thể đến thắp nến hoặc dành một phút mặc niệm ở bất kỳ đâu.

(RFI) - Vatican mở cửa trở lại các bảo tàng. Sau gần ba tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, ngày 01/06/2020, các bảo tàng của Tòa thánh đã mở cửa đón công chúng dưới sự giám sát chặt chẽ, khách tham quan phải tuân thủ nhiều biện pháp nghiêm ngặt, như đo nhiệt độ, đeo khẩu trang. Ngoài ra, du khách phải đặt chỗ trước để tránh tình trạng xếp hàng mua vé. Trong thời gian đóng cửa chống dịch, Tòa thành đã nỗ lực trùng tu nhiều kiệt tác, thay đổi hệ thống chiếu sáng…

(RFI) - Israel : Quần thể Núi Đền ở Jerusalem mở cửa đón tín đồ Hồi Giáo. Phải đóng cửa từ ngày 15/03/2020 để chống dịch Covid-19, quần thể đền thờ Hồi Giáo này, trong đó có đền thờ Hồi Giáo Al-Aqsa, thánh địa địa thứ ba của người theo đạo Hồi, đã được mở cửa trở lại từ sáng sớm 31/05. Giám đốc đền Al-Aqsa cho biết mọi biện pháp phòng ngừa dịch đều được áp dụng. Tuy nhiên, một số tín đồ chờ đến trưa để tránh đám đông chen chúc trong buổi lễ sáng.

(AFP) - Tầu vũ trụ Crew Dragon đáp xuống trạm không gian quốc tế ISS. Ngày 31/05/2020, hai phi hành gia Mỹ Bob Behnken và Doug Hurley đã gia nhập đội ngũ đồng nghiệp có mặt trên trạm ISS sau hai tiếng từ khi tầu vũ trụ hạ cánh vào lúc 14 giờ 16 (giờ GMT). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một công ty tư nhân đưa phi hành gia vào vũ trụ. Thành công của tầu vũ trụ do công ty SpaceX sản xuất cũng đánh dấu chấm hết cho việc Mỹ phụ thuộc vào Nga trong việc đưa phi hành gia lên trạm ISS.

(AFP) - Ấn Độ trục xuất nhân viên ngoại giao Pakistan. Phát ngôn viên sứ quán Pakistan tại Ấn Độ cho biết, hai nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Pakistan hôm nay đã bị trục xuất vì bị New Delhi cáo buộc có hoạt động gián điệp. Chính quyền Ấn Độ, tối qua cho biết đã yêu cầu hai quan chức sứ quán Pakistan liên quan rời khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ vì « đã có hoạt động gián điệp ». Sang nay hai nhân vật trên đã trở về nước qua cửa khẩu biên giới trên bộ ở bang Penjab (bắc Ấn Độ), theo sứ quán Pakistan tại Ấn Độ. Islamabad, hôm nay cũng đã triệu mời đại diện ngoại giao Ấn Độ tại Pakistan lên để phản đối quyết định trục xuất nói trên của New Delhi.

(AFP) - Mỹ gửi hàng triệu liều Hydroxychloroquine giúp Brazil. Hôm qua, 31/05/2020, Nhà Trắng thông báo Hoa Kỳ đã gửi giúp Brazil 2 triệu liều hydroxychloroquine giúp Brazil chống dịch virus corona, bất chấp việc sử dụng thuốc chloroquine để điều trị Covid-19 đang gây nhiều tranh cãi và Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã ra khuyên cáo về nguy hiểm dùng Chloroquine vào điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Theo thông cáo của Nhà Trắng, lô hàng này là cách biểu thị tình đoàn kết của Mỹ gửi đến người dân Brazil trong cuộc chiến chống virus corona.

(AFP) - Nước Pháp hồi hộp trở lại với cuộc sống “gần như” bình thường. Hôm nay, 01/06/2020, là ngày cuối cùng người dân Pháp bị hạn chế di chuyển trong vòng 100 km. Kể từ ngày mai, các hàng cà phê, quán ăn, thuộc vùng mầu xanh lá cây được mở cửa trở lại trên khắp cả nước nhưng phải tuân thủ các quy định an toàn dịch tễ nghiêm ngặt là mỗi bàn chỉ có tối đa 10 người và phải cách nhau một mét tối thiểu giữa các nhóm. Việc đeo khẩu trang là bắt buộc đối với nhân viên phục vụ và cho các khách hàng khi đi toa-lét.

