(AFP) – Hun Sen mời quân đội nước ngoài tập trận ở Cam Bốt. Thủ tướng Cam Bốt ngày 01/06/2020 tuyên bố đất nước mở rộng cửa cho những cường quốc nào muốn đến tập trận cũng như những hỗ trợ tài chính cho các công trình cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh là sẽ không chấp nhận sự hiện diện của một « căn cứ quân sự » nước ngoài trên lãnh thổ. Năm 2019, tờ Wall Street Journal của Mỹ tiết lộ một dự án thỏa thuận cho phép Trung Quốc neo đậu tầu chiến và cất trữ vũ khí tại căn cứ hải quân Ream, gần thành phố biển Sihanoukville.

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên có thể kinh doanh ở Hàn Quốc ? Theo tuyên bố của bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 01/06/2020, chính phủ đang xét lại một đạo luật quản lý những trao đổi liên Triều nhằm cho phép các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên hoạt động thương mại tại Hàn Quốc. Kế hoạch này của Seoul nằm trong khuôn khổ các nỗ lực xúc tiến hơn nữa các trao đổi mậu dịch giữa hai miền, cũng như nền hòa bình cho bán đảo. Phát ngôn viên bộ Thống Nhất lưu ý là quyết định này chỉ nhằm cải thiện quy định hiện có trong luật chính thức, và Hàn Quốc không có ý định thúc đẩy hợp tác với Bắc Triều Tiên, khi thách thức các lệnh trừng phạt của quốc tế.

(AFP) – WHO - Covid-19 : Trung Quốc tố Mỹ “ích kỷ”. Ba ngày sau khi Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/OMS), Bắc Kinh hôm qua 01/06/2020 đã lên tiếng tố cáo Mỹ “ích kỷ, trốn tránh trách nhiệm, phá hoại hợp tác quốc tế chống bệnh dịch”. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên còn đảm bảo là Trung Quốc “sẽ đóng vai trò một nước lớn có trách nhiệm” và sẽ hỗ trợ WHO trong công cuộc chống virus. Bắc Kinh cũng đồng thời kêu gọi các nước thành viên của WHO gia tăng phần đóng góp của mình.

(Reuters) – Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược : Bắc Kinh lại mua đậu nành Mỹ. Vào hôm qua, 01/06/2020, các doanh nghiệp Nhà Nước Trung Quốc đã mua ít nhất là 180.000 tấn đậu nành của Mỹ. Quyết định này được ghi nhận trong bối cảnh nhiều nguồn thạo tin tại Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh đã đưa ra yêu cầu đình chỉ nhập đậu nành và thịt heo từ Mỹ, sau khi Washington thông báo sẽ bỏ chế độ đặc quyền kinh tế mà Hồng Kông được hưởng cho đến nay. Trước mắt, chưa rõ vì sao có hiện tượng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược kể trên.

(Reuters) – Nga : Trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến Pháp ngày 01/07/2020. Tổng thống Nga ngày 01/06/2020 thông báo như trên. Cuộc tham vấn người dân lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 22/4, nhưng dịch bệnh virus corona buộc tổng thống Nga phải dời ngày. Dự luật sửa đổi Hiến Pháp này, thay đổi các quy định số nhiệm kỳ, một khi thông qua sẽ cho phép Vladimir Putin nắm quyền lãnh đạo đến tận năm 2036.

(AFP) – Một nhà khoa học Iran bị giam giữ tại Mỹ được hồi hương. Nhà khoa học người Iran Cypy Asgari, bị giam từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ với tội danh đánh cắp bí mật công nghiệp, đang trên đường về nước hôm nay, 02/06/2020, sau khi được Tư pháp Mỹ tha bổng. Trên mạng Instagram, ngoại trưởng Iran vui mừng loan báo phi cơ chở ông Asgari đã cất cánh.

