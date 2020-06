Biểu tình chống bạo hành cảnh sát và kỳ thị chủng tộc lan ra nhiều nơi trên thế giới

Biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát và chống kỳ thị bùng lên tại hơn một trăm thành phố nước Mỹ, một tuần sau cái chết của George Floyd, công dân Mỹ da đen. Nhưng không chỉ ở Mỹ, nhiều nơi tại châu Âu và trên thế giới, dân chúng cũng xuống đường.

Quảng cáo Đọc tiếp

Đầu giờ tối hôm qua, 02/06/2020, tại Paris, khoảng 20.000 người tập hợp trước Tòa án Paris tại Porte de Clichy, theo lời kêu gọi của một hiệp hội ủng hộ gia đình người thanh niên da đen Adama Traoré, 24 tuổi, qua đời năm 2016, sau khi bị cảnh sát câu lưu.

Theo AFP, cuộc tập hợp diễn ra bất chấp lệnh cấm của sở Cảnh Sát Paris. Tại Pháp, đối với nhiều người, vụ Adama Traoré được coi là một « biểu tượng » cho nạn bạo lực cảnh sát. Trong số những người biểu tình, có nhiều thanh niên và thành viên phong trào « Áo Vàng ».

Theo sở Cảnh Sát Paris, đụng độ xảy ra vào khoảng sau 21 giờ. Cảnh sát giải tán đoàn biểu tình bằng lựu đạn cay. 18 người bị câu lưu bên lề cuộc tuần hành.

Biểu tình cũng diễn ra tại Lille vào khoảng 18 giờ hôm qua. 2.500 người tuần hành trước trụ sở Cảnh Sát, lên án bạo lực cảnh sát, theo lời kêu gọi của hiệp hội « collectif Sélom et Matisse », được lập ra sau khi hai thanh niên bị thiệt mạng, do tàu đâm, trong lúc lực lượng an ninh sát can thiệp tại khu phố.

Theo Le Monde, biểu tình diễn ra tại Anh, Đức, Ailen, Canada, Úc, New Zealand, Syria hay Brazil… Tại Luân Đôn, hàng nghìn người xuống đường hôm Chủ Nhật xung quanh công viên Trafalgar Square, trung tâm thủ đô, giương cao khẩu hiệu « Không có công lý, không có hòa bình ! », hay « Màu da không phải là tội phạm »...

Cũng ngày Chủ Nhật, 10.000 người tuần hành tại Canada ở trung tâm thành phố Montréal, thủ phủ bang Québec, để bày tỏ sự ủng hộ với phong trào phản đối bạo lực cảnh sát, chống kỳ thị tại Mỹ.

Tại Ailen, hôm thứ Hai, 01/06, hơn 5.000 người xuống đường tuần hành ủng hộ phong trào chống kỳ thị chủng tộc « Black Lives Matter » (tạm dịch là : Mạng sống của người da đen cũng đáng giá).

Hôm nay, theo AFP, giáo hoàng Phanxicô lên án mọi hình thức kỳ thị chủng tộc đều « không thể chấp nhận được ». Tuy nhiên, người đứng đầu giáo hội Công giáo cũng đồng thời chỉ trích các phản ứng bạo lực trong những ngày tiếp theo cái chết của George Floyd. Ngài nhấn mạnh là các phản ứng bạo lực như vậy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký