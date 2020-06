Quảng cáo Đọc tiếp

(USNI News) - Tầu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đến đảo Guam đón thủy thủ đoàn chuẩn bị tác chiến. Ngày 03/06/2020, Hạm Đội 7 của Mỹ thông báo « tầu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) và sư đoàn không quân đã sẵn sàng hoạt động trở lại » sau hai tháng chống virus corona khiến 1.000 trên 4.800 nhân viên trên tầu bị nhiễm. Thủy thủ đoàn phải cho xét nghiệm âm tính hai lần với Covid-19 mới được trở lại làm việc trên tầu. Đây là bước quan trọng cuối cùng để tầu Theodore Roosevelt, hiện đang đậu ở cảng Apra, có thể trở lại hoạt động ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tầu sân bay Theodore Roosevelt và tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52) từng ghé thăm cảng Đà Nẵng trong vòng 5 ngày vào đầu tháng 03/2020 để đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam.

(RFI) - Ba Lan lùi ngày bầu cử đến 28/06/2020, tổng thống Andrzej Duda mất lợi thế. Lý do lùi ngày tổ chức bầu cử tổng thống là do virus corona. Cũng vì cách xử lý khủng hoảng dịch Covid-19, đặc biệt là tác động về kinh tế, khiến tỉ lệ được lòng dân của tổng thống đương nhiệm bị sụt giảm, từ hơn 50% vào đầu mùa dịch, hiện chỉ còn chưa đầy 40%. Đô trưởng Vácxava, Rafal Trzaskowski, trở thành đối thủ chính của tổng thống đương nhiệm, với lời hứa duy trì các biện pháp xã hội do đảng của tổng thống đương nhiệm ban hành và đầu tư nhiều hơn vào hệ thống y tế.

(Inquirer) - ASEAN thách thức Covid-19, họp thượng đỉnh vào cuối tháng 6/2020 tại Đà Nẵng ? Theo lời một quan chức bộ Ngoại Giao Indonesia được báo Inquirer trích dẫn, Việt Nam trong cương vị chủ tịch luân phiên Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á đề xuất khả năng mời lãnh đạo 10 nước ASEAN đến Đà Nẵng cùng nhau khai mạc một cuộc họp trực tiếp chứ không phải qua cầu truyền hình. Nếu kế hoạch được thực hiện đây sẽ là một tín hiệu mạnh cho thấy Việt Nam thực sự sang trang giai đoạn khủng hoảng y tế do virus corona gây nên.

(AFP) - Virus corona: Pháp vượt ngưỡng 29.000 người chết, chính phủ chuẩn bị các kế hoạch đối phó với khủng hoảng hậu Covid-19. Tại Pháp tính đến ngày 03/06/2020 virus corona gây tử vong cho 29.021 người, thêm 81 bệnh nhân qua đời vào hôm qua. Bốn vùng bị nặng nhất trong đó có Paris và vùng phụ cận, tập trung gần ¾ số bệnh nhân điều trị trong các khoa hồi sức đặc biệt. Chiều nay (04/06/2020) tổng thống và thủ tướng Pháp triệu tập đại diện của giới chủ và công đoàn tại điện Elysée để cùng tìm cách bảo vệ thị trường lao động trước tác hại về kinh tế do Covid-19 gây nên.

(AFP) - Tây Ban Nha mở cửa lại biên giới với Pháp và Bồ Đào Nha ngày 22/06/2020. Bộ trưởng Du Lịch Tây Ban Nha Reyes Maroto ngày 04/06/2020 nói rõ trên nguyên tắc một khi mở cửa lại biên giới, công dân hai nước láng giềng là Pháp và Bồ Đào Nha không bị cách ly 2 tuần. Hôm qua, Quốc Hội Tây Ban Nha bật đèn xanh cho thủ tướng Pedro Sanchez triển hạn tình trạng báo động chống virus corona đến ngày 21/06/2020. Đây là lần thứ sáu và cũng là lần cuối cùng Tây Ban Nha triển hạn tình trạng báo động vì dịch bệnh.

(Reuters) - Trung Quốc nới lỏng các biện pháp giới hạn không lưu. Cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc CAAC ngày 04/06/2020 thông báo kể từ 08/06/2020, các hãng hàng không quốc tế lại được phép khai thác nhiều chuyến bay đến Trung Quốc. Quy định này được áp dụng với toàn bộ 95 tập đoàn có các đường bay đến Trung Quốc. Từ tháng 3/2020 do đại dịch Covid-19, mỗi hãng hàng không quốc tế chỉ được phép có một chuyến bay một tuần đến Trung Quốc. Trong khi đó tổng thống Donald Trump ngày 03/06/2020 thông báo ngừng cho phép các hãng hàng không Trung Quốc vào Mỹ kể từ ngày 16/06/2020. Trước mắt cơ quan hàng không dân dụng Mỹ chưa xác nhận tin trên.

(AFP) - Tấn công bằng dao tại một trường học ở Quảng Tây (Trung Quốc): 39 người bị thương. Theo chính quyền địa phương huyện Thương Ngô (Cangwu) tỉnh Quảng Tây, vụ tấn công diễn ra lúc 8g30 sáng, giờ địa phương ngày 04/06/2020. 37 học sinh và 2 người lớn bị thương, tất cả đã được đưa vào bệnh viện. Báo chí tại chỗ cho biết, hung thủ là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Những vụ tấn công như trên thường xảy ra tại Trung Quốc. Năm 2017 một trường mẫu giáo tại tỉnh Quảng Tây đã bị tấn công, 11 học sinh bị thương.

(AFP) - Lực lượng Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia Libya (GNA) kiểm soát toàn bộ thủ đô Tripoli và vùng phụ cận. Phát ngôn viên của chính phủ Libya, Mohamad Gnounou cho biết như trên trong tin nhắn trên mạng xã hội Facebook ngày 04/06/2020. Một ngày trước, chính phủ Libya đã chiếm lại được phi trường quốc tế Tripoli. Từ hơn một năm nay lực lượng trong tay thống chế Khalifa Haftar khởi động chiến dịch chiếm Tripoli. Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia Libya được Liên Hiệp Quốc công nhận.

(Reuters) - Thêm một mạng xã hội tuyên chiến với Donald Trump. Ngày 03/06/2020 đến lượt mạng xã hội Snapchat cho biết tạm đình chỉ tài khoản của tổng thống Hoa Kỳ với lý do ông Trump đăng tải những thông tin "đổ thêm dầu vào lửa" vào tuần qua trong lúc nước Mỹ đang phải đối măt với bạo động về chủng tộc. Snapchat giải thích "bạo động mang màu sắc chủng tộc và bất công không có chỗ đứng trong tập đoàn của chúng tôi". Hãng này luôn đứng về phía những người "hướng về hòa bình, công lý cho nước Mỹ". Đọ sức với Donald Trump, cổ phiếu của Snapchat mất giá 2,4 %.

