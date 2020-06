Covid-19 : The Lancet rút lại nghiên cứu về hydroxychloroquine

Sau khi kết quả một nghiên cứu được công bố trên The Lancet hôm 22/05, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đình chỉ thử nghiệm lâm sàng về việc dùng hydroxychloroquine trị bệnh Covid-19.

Hôm qua, 04/06/2020, tạp chí y khoa của Anh Quốc, The Lancet, cuối cùng đã rút lại nghiên cứu về việc sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để trị Covid-19, một nghiên cứu đã bị các nhà khoa học cả thế giới chỉ trích nặng nề.

The Lancet đã quyết định như trên sau khi 3 trong số 4 tác giả rút tên ra khỏi nghiên cứu này, với lý do họ « không thể tiếp tục bảo đảm cho tính xác thực của các nguồn dữ liệu ban đầu». Cơ sở dữ liệu này thuộc về công ty Surgisphere mà sở hữu chủ là tiến sĩ Sapan Desai, một trong bốn đồng tác giả nghiên cứu, nhưng 3 tác giả kia lại không được tiếp cận.

Ngày 22/05, The Lancet đã đăng một nghiên cứu với kết luận rằng thuốc hydroxychloroquine không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho các bệnh nhân nhiễm virus corona, thậm chí có thể gây tử vong. Tuy nhiều công trình nghiên cứu khác, quy mô nhỏ hơn, cũng đã đi đến kết luận tương tự, nhưng do được đăng trên một tạp chí y khoa rất có uy tín, công trình nghiên cứu nói trên đã có tác động rất lớn, đến mức Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã quyết định đình chỉ các cuộc thử nghiệm lâm sàng về việc dùng hydroxychloroquine trị bệnh Covid-19.

Nhưng ngay lập tức, công trình nghiên cứu trên tạp chí The Lancet đã bị nhiều nhà khoa học trên thế giới chỉ trích, kể cả những nhà khoa học hoài nghi về hiệu quả của thuốc hydroxychloroquine đối với những người bị nhiễm virus corona. Chủ yếu họ nghi ngờ tính xác thực của các dữ liệu do « công ty phân tích dữ liệu y tế » Surgisphere thu thập.

Hôm thứ Tư 04/06, cuối cùng WHO đã thông báo tiến hành trở lại các cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc hydroxychloroquine và chương trình nghiên cứu Discovery của châu Âu dự định cũng làm như vậy.

Trên mạng Twitter hôm qua, giáo sư Gilbert Deray, bệnh viện la Pitié-Salpêtrière ở Paris, cho rằng vụ việc liên quan đến nghiên cứu của The Lancet là « một vụ tai tiếng lớn gây phương hại rất nặng nề cho cộng đồng các nhà khoa học ».

