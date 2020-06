Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn

Vào lúc quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng, tối hôm qua, 04/05/2020, trong một thông cáo, Nhà Trắng cho rằng vụ « thảm sát » các sinh viên Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn tháng 06/1989 là « một thảm kịch sẽ không bao giờ bị lãng quên ».

Theo hãng tin AFP, trong thông cáo này, phát ngôn viên của Nhà Trắng Kayleigh McEnany kêu gọi Trung Quốc « tưởng niệm những người đã bỏ mạng và công bố một bản tổng kết chi tiết về những người đã bị giết, bị giam hay bị mất tích do có liên hệ với các sự kiện trên quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1986 ». Nhân dịp này, Washington kêu gọi Bắc Kinh « chấm dứt việc truy bức một cách có hệ thống hàng triệu người thuộc các thiểu số sắc tộc và tôn giáo ».

Cho tới nay, vụ đàn áp đẫm máu các sinh viên biểu tình đòi dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, khiến ít nhất hàng trăm người chết, vẫn là chủ đề cấm kỵ tại Trung Quốc.

Thông cáo của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ -Trung đang ngày càng căng thẳng, đặc biệt là do tổng thống Donald Trump vẫn liên tục cáo buộc Bắc Kinh đã gây ra đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trong khi đó, theo hãng tin PTI của Ấn Độ, trong một tuyên bố chung được công bố hôm qua, một nhóm hơn 10 thượng nghị sĩ có ảnh hưởng lớn, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng Viện Mỹ, cho rằng kỷ niệm 31 năm vụ thảm sát Thiên An Môn không chỉ là dịp để tưởng niệm các nạn nhân, mà còn là dịp để « kêu gọi hành động ». Trong tuyên bố chung này, các thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh, mấy chục năm sau Thiên An Môn, đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách đàn áp. Bản tuyên bố viết: « Chúng tôi nhận thấy là dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Tập Cận Bình, tình hình tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc càng tồi tệ thêm ».

Cũng đúng vào ngày kỷ niệm Thiên An Môn, hôm qua, một chiến hạm của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan, theo hãng tin Reuters, trích dẫn thông báo của bộ Quốc Phòng Đài Loan. Trên trang Facebook của mình, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan hôm qua chính là chiếc USS Russell, một khu trục hạm lớp Arleigh Burke.

Trong những tháng gần đây, hải quân Hoa Kỳ đưa ngày càng nhiều chiến hạm đến eo biển Đài Loan hoặc đến tuần tra gần khu vực này, đồng thời bán càng nhiều vũ khí cho Đài Bắc Kinh, khiến Bắc Kinh tức giận.

