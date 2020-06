Hoa Kỳ : Tiếp tục biểu tình rầm rộ chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát

Ngày 06/06/2020, tại Hoa Kỳ sẽ lại có nhiều cuộc tập hợp đông đảo nhằm phản đối những bất bình đẳng sắc tộc và bạo lực cảnh sát, cùng lúc với một buổi lễ mới tưởng niệm George Floyd, mà cái chết đã gây ra một làn sóng phản kháng dữ dội trong những ngày qua.

Theo hãng tin AFP, truyền thông Mỹ cho biết là các cuộc tập hợp lớn sẽ diễn ra tại nhiều thành phố, đặc biệt là tại New York, Miami và Washington, với sự tham gia của hàng chục ngàn người.

Sau buổi lễ đầu tiên tưởng niệm George Floyd tại Minneapolis hôm 04/06, một buổi lễ thứ hai sẽ được tổ chức hôm nay tại Raeford, bang North Carolina, quê của nạn nhân, đã chết vì ngạt thở do bị một cảnh sát da trắng đè chân lên cổ khi bắt giữ ông tại Minneapolis hôm 25/05.

Ngày càng có nhiều người phẫn nộ trước việc cảnh sát đã đàn áp thô bạo những người biểu tình ôn hòa. Những hình ảnh các vụ đàn áp này đã được phổ biến rộng rãi trên mạng trong những ngày qua. Hai cảnh sát đã bị đình chỉ công tác do đẩy một người biểu tình 75 tuổi ngã mạnh xuống đất tại thành phố Buffalo, bang New York, trong khi người này lúc đó chỉ có một mình đối diện với hàng chục cảnh sát. Thống đốc bang New York đã yêu cầu sa thải hai cảnh sát này và biện lý ở địa phương đã mở điều tra.

Về phần tổng thống Donald Trump, ông lại tiếp tục gây tranh cãi khi tuyên bố thứ Sáu 05/06 là « một ngày trọng đại » đối với George Floyd, khi ông công bố với báo chí những số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm bất ngờ, trong khi nhiều người nghĩ là thất nghiệp sẽ tăng mạnh do tác động của dịch Covid-19.

Kể từ sau cái chết của George Floyd và các cuộc biểu tình phản đối, mà ban đầu đã kéo theo nhiều vụ cướp bóc, đốt phá tại nhiều thành phố, tổng thống Trump đã chọn thái độ cứng rắn, thậm chí dọa sẽ huy động quân đội để tái lập trật tự, đồng thời chỉ trích các thống đốc bang đã từ chối nhờ đến lực lượng Vệ binh Cộng hòa để đối phó với biểu tình.

Thái độ cứng rắn này đã bị ngay chính các cựu lãnh đạo quân sự, trong đó có cựu bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, chỉ trích. Bộ trưởng Quốc Phòng đương nhiệm Mark Esper, cũng giữ khoảng cách với tổng thống Trump, khi cho rằng không nên huy động đến quân đội.

Trong khi đó, tại Canada ngày 05/06, thủ tướng Justin Trudeau đã cùng với hàng ngàn người quỳ một gối trước trụ sở Quốc Hội nước này để bày tỏ tình liên đới với những biểu tình bên Mỹ chống kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

