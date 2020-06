HOA KỲ - XÃ HỘI

Mỹ: Hàng nghìn người đến viếng George Floyd tại Houston

Xếp hàng vào viếng George Floyd tại thánh đường Fountain of Praise, ở Houston, Texas, ngày 08/06/2020. Trong ảnh, hai phụ nữ mang ảnh George Floyd, kêu gọi cử tri thể hiện quan điểm bằng lá phiếu. REUTERS - GORAN TOMASEVIC

Trọng Thành

Hai tuần sau khi qua đời tại Minneapolis, do bị một viên cảnh sát làm ngạt thở, thi hài của George Floyd đã được đưa về Houston, để an táng vào ngày hôm nay, thứ Ba 09/06/2020. Hôm qua, rất đông người đến viếng người quá cố, tại thánh đường Fountain of Praise.